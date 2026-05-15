BYD Seal w teście długodystansowym. Minimalna degradacja baterii po 50 tys. km

4,92 procent degradacji po 50 000 km — wynik, który zatrzymuje uwagę. Australijski kanał Beyond EV odczytał z BMS poziom zdrowia baterii BYD Seala: 95,08 procent po dwóch latach i 50 tys. km. Test ujawnia też minimalne rozjechanie napięć między ogniwami, zaledwie 3 mV, oraz realny spadek zasięgu o 14,4 procent względem WLTP.

Poniżej szczegóły pomiaru, konfiguracja techniczna i obserwacje dotyczące trwałości nadwozia i wnętrza.

Beyond EV sprawdziło, jak po dwóch latach i 50 000 km wypada bateria BYD Seala. Wynik jest wyraźny: stan zużycia akumulatora (SOH) wynosi 95,08 procent, co oznacza zaledwie 4,92 procent degradacji. To poziom typowy dla wczesnej fazy eksploatacji ogniw LFP, w której największy spadek pojemności pojawia się na początku, a następnie tempo wyraźnie maleje.

Test przeprowadzono na podstawie odczytu z systemu zarządzania baterią (BMS), a dodatkowo wykonano skan pakietu. Pokazał on bardzo niewielkie rozbieżności napięć między ogniwami – jedynie 3 mV przy około 53,5% naładowania. To sygnał dobrze zbalansowanego pakietu i stabilnej pracy całej baterii.

Bateria LFP 82,5 kWh i konserwatywne ładowanie

BYD Seal korzysta z akumulatora LFP o pojemności 82,5 kWh i architekturze 550 V. Producent deklaruje ładowanie od 10 do 80 procent w 37 minut, co daje średnią moc około 93,6 kW (1,14 C). To wynik niższy od maksymalnych wartości szczytowych (150 kW), ale wskazuje na konserwatywne zarządzanie temperaturą i ochronę ogniw.

Taki profil ładowania może ograniczać szybkość uzupełniania energii, ale w zamian sprzyja stabilności i żywotności baterii w dłuższym okresie.

Realny zasięg: 14,4% mniej niż WLTP

W testach drogowych zużycie energii przełożyło się na realny zasięg niższy o 14,4% względem WLTP. To wartość zgodna z typowym rozjazdem między normą a rzeczywistością, a nie sygnał nadmiernego zużycia baterii.

Innymi słowy: różnica wynika głównie z metodologii WLTP, a nie ze stanu akumulatora. W połączeniu z SOH na poziomie 95% wskazuje to na przewidywalne zachowanie auta w codziennej eksploatacji.

Dodatkowy sygnał: dobra kondycja pakietu

Beyond EV podkreśla, że po 50 tys. km bateria Seala nie wykazuje oznak nierównomiernego zużycia. Minimalna różnica napięć między ogniwami oraz stabilne wyniki na przestrzeni czasu sugerują, że system zarządzania baterią działa prawidłowo, a pakiet utrzymuje równą kondycję.

Wnętrze i trwałość po 50 tys. km

Test obejmował również ocenę stanu auta po dwóch latach eksploatacji. Wnętrze BYD Seala zachowało dobrą jakość – nie widać nadmiernego zużycia materiałów ani problemów z montażem. To ważny sygnał w kontekście rosnącej konkurencji w segmencie D, gdzie Seal rywalizuje m.in. z Teslą Model 3.

Co oznacza ten wynik?

Wyniki Beyond EV pokazują, że BYD Seal utrzymuje bardzo dobrą kondycję baterii po 50 tys. km i dwóch latach użytkowania. Kluczowe jest tu połączenie trzech elementów: niskiej degradacji (4,92%), stabilnego balansu ogniw oraz zachowawczego profilu ładowania.

To jeszcze nie pełna odpowiedź na pytanie o długoterminową trwałość, ale jeden z mocniejszych sygnałów, że baterie LFP w nowych elektrykach mogą starzeć się wolniej, niż wielu kierowców się spodziewa.