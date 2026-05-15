PWPW uruchamia serwis info-kierowca.pl. Formalności z prawem jazdy bez kolejek

Wstęp

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła info-kierowca.pl, czyli serwis, który przenosi sprawy kierowców do internetu. Działa od kilku dni, a już przyciągnął tysiące użytkowników, w tym kandydatów na kierowców i osoby z kończącymi się uprawnieniami. Rozwiązanie ogranicza liczbę wizyt w urzędzie i porządkuje formalności online.

Logujesz się profilem zaufanym albo przez aplikację mObywatel, skanując kod QR. Po aktualizacji danych wybierasz rodzaj sprawy, na przykład wymianę prawa jazdy lub wydanie wtórnika, i dołączasz potrzebne pliki, czyli skan obecnego dokumentu oraz aktualne zdjęcie. Całość kończysz płatnością internetową, a opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł.

Wymiana prawa jazdy online. Wystarczy Profil Zaufany lub mObywatel

Wymiana prawa jazdy wreszcie przenosi się do internetu. Kierowcy mogą załatwić większość formalności online przez serwis info-kierowca.pl, logując się Profilem Zaufanym lub przez aplikację mObywatel. System pozwala złożyć wniosek o wymianę dokumentu, wyrobić wtórnik, opłacić sprawę i w części urzędów nawet zamówić wysyłkę prawa jazdy pocztą albo odbiór w urzędomacie.

Proces ma uprościć formalności i ograniczyć wizyty w wydziałach komunikacji. Po zalogowaniu użytkownik aktualizuje dane, wybiera rodzaj sprawy i dodaje wymagane pliki, czyli zdjęcie oraz skan obecnego prawa jazdy. Opłatę za wydanie nowego dokumentu, wynoszącą 100 zł, można uregulować online bez dodatkowych przelewów i papierowych formularzy.

Prawo jazdy bez kolejek i papierowych wniosków

Największą zmianą jest możliwość załatwienia większości procedury z domu. Kierowca nie musi drukować dokumentów ani odwiedzać urzędu tylko po to, by złożyć wniosek. System prowadzi krok po kroku przez kolejne etapy i pozwala śledzić status sprawy.

W zależności od możliwości lokalnego urzędu nowe prawo jazdy można odebrać tradycyjnie w wydziale komunikacji, otrzymać pocztą lub skorzystać z urzędomatu. Nawet jeśli urząd wymaga odbioru osobistego, wszystkie formalności są już wcześniej zamknięte online.

Przeczytaj: Egzamin na automacie zyskuje popularność. Jeden kod w prawie jazdy może jednak ograniczyć wybór auta

System pilnuje terminów ważności

Serwis info-kierowca.pl działa także jako centrum kontroli dokumentów kierowcy. Po zalogowaniu można sprawdzić ważność prawa jazdy, orzeczeń lekarskich i innych uprawnień. Platforma przypomina o zbliżających się terminach i pozwala od razu przejść do właściwego wniosku.

To szczególnie ważne dla kierowców zawodowych, którzy muszą regularnie odnawiać dokumenty i kwalifikacje. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której uprawnienia wygasną przez przeoczenie daty.

Rezerwacja egzaminu i sprawy kierowców zawodowych

Platforma pozwala także zarezerwować termin egzaminu na prawo jazdy online. Kierowca wybiera egzamin teoretyczny, praktyczny albo oba jednocześnie, a następnie wskazuje dogodny termin i ośrodek egzaminacyjny.

W jednym miejscu dostępne są również zapisy na test kwalifikacyjny potrzebny do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy. To rozwiązanie ma uprościć formalności zawodowym kierowcom i ograniczyć liczbę oddzielnych systemów oraz wizyt w urzędach.

Sprawdź: Od 2028 r. zarejestrujesz auto online. Koniec wizyt w urzędzie

Cyfrowa obsługa kierowców nabiera rozpędu

Nowy system pokazuje, że cyfrowa obsługa kierowców w Polsce zaczyna przyspieszać. Możliwość wymiany prawa jazdy online, opłacenia dokumentu i śledzenia terminów w jednym miejscu oznacza mniej kolejek i mniej papierowej biurokracji.

Dla wielu kierowców największą zaletą będzie jednak prostota: jedno logowanie, jeden panel i większość spraw załatwiona bez wychodzenia z domu.