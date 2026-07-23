Bentley odda hołd Kopernikowi. Powstanie wyjątkowa kolekcja luksusowych aut inspirowana astronomią

Bentley stworzy wyjątkową kolekcję inspirowaną Mikołajem Kopernikiem. Limitowana seria Nicolaus Copernicus Collection obejmie trzy modele: The Sun, The Earth i The Moon. Luksusowe auta otrzymają subtelne astronomiczne akcenty, w tym nawiązania do heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego.

Za projekt odpowiadają Bentley Motors, dział Mulliner oraz polski importer Porsche Inter Auto Polska. Przygotowania trwały blisko dwa lata, a światowa premiera kolekcji odbędzie się we wrześniu 2026 roku.

Bentley uczci Mikołaja Kopernika wyjątkową serią samochodów

Nicolaus Copernicus Collection to limitowany projekt Bentleya, który ma być hołdem dla jednego z najwybitniejszych polskich uczonych. Kolekcja obejmie trzy specjalne warianty nazwane The Sun, The Earth i The Moon, nawiązujące do najważniejszych elementów kosmicznej symboliki związanej z odkryciami Kopernika.

Projektanci Bentleya nie zdecydowali się jednak na dosłowne ozdobniki. Motywy astronomiczne zostały ukryte w detalach wykończenia i personalizacji wnętrza oraz nadwozia. Jednym z najważniejszych elementów ma być schemat heliocentryczny Układu Słonecznego, który przypomina o przełomowej teorii polskiego astronoma.

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Za projektem stoi Mulliner i polski oddział Bentleya

Za realizację kolekcji odpowiadają Bentley Motors, specjalizujący się w indywidualnych zamówieniach dział Mulliner oraz Porsche Inter Auto Polska, czyli polski importer marki Bentley. Prace nad projektem trwały niemal dwa lata.

Jak podkreśla Piotr Jędrach, General Manager marki Bentley w Polsce, kolekcja pokazuje, że samochód luksusowy może być czymś więcej niż środkiem transportu. Może stać się nośnikiem historii, kultury i indywidualnej opowieści właściciela. Fakt, że projekt powstał przy udziale polskiego zespołu, jest również wyróżnieniem dla krajowego rynku dóbr luksusowych.

Continental GT bazą dla specjalnych modeli

Bentley nie pokazał jeszcze oficjalnych zdjęć gotowych samochodów, ale zaprezentowane zapowiedzi sugerują, że kolekcja zostanie oparta na istniejących modelach marki. Warianty The Earth i The Moon mają powstać na bazie Bentleya Continental GT, natomiast The Sun ma wykorzystywać odmianę Convertible.

Każdy z samochodów otrzyma indywidualne elementy stylistyczne przygotowane przez Mullinera. To właśnie ten dział Bentleya odpowiada za najbardziej ekskluzywne i spersonalizowane projekty marki, często tworzone na specjalne zamówienie klientów.

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Premiera Bentleya Nicolaus Copernicus Collection w 2026 roku

Światowa premiera kolekcji została zaplanowana na wrzesień 2026 roku. Bentley zapowiada, że każdy z wariantów powstanie w ograniczonej liczbie egzemplarzy, co ma dodatkowo podkreślić wyjątkowy charakter projektu.

Nicolaus Copernicus Collection wpisuje się w coraz popularniejszy trend w segmencie samochodów luksusowych, w którym producenci nie sprzedają już wyłącznie osiągów i technologii, ale także historię oraz emocje związane z konkretnym egzemplarzem.