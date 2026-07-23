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  5. Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali
Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali
Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali

Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali

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Tesla Model Y okazał się najchętniej rejestrowanym nowym autem w Europie w czerwcu 2026; Model Y osiągnął 32 685 rejestracji. Różnica wyniosła 7 328 sztuk względem drugiej Dacii Sandero (25 357) i 11 485 względem trzeciego Renault Clio (21 200). 

Wynik przyciąga uwagę, ponieważ oznacza silny tygodniowy skok popytu na elektryki, choć nie przesądza o długofalowej dominacji. Czy to jednorazowy efekt dostaw, czy początek zmiany układu sił na rynku?

Najpopularniejsze nowe auta w Europie - czerwiec 2026 wg Dataforce

Tesla Model Y przewodził rejestracjom nowych samochodów w Europie w czerwcu 2026, osiągając 32 685 egzemplarzy. Różnica wyniosła 7 328 sztuk względem Dacii Sandero (25 357) i 11 485 względem Renault Clio (21 200), co czyni Model Y wyraźnym liderem miesiąca. Taki skok pokazuje siłę popytu na elektryki w krótkim cyklu sprzedażowym, choć nie przesądza o układzie sił w dłuższej perspektywie.

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Tesla przyzwyczaiła rynek do nieregularnych, skokowych realizacji dostaw; Model Y był hitem marca, spadł na 39. miejsce w kwietniu, w maju wrócił na podium, a w czerwcu znów znalazł się na szczycie. Ta zmienność pokazuje, że dostępność samochodów wpływa na miesięczne rankingi równie mocno co stały popyt. Równocześnie Model 3 zajął w czerwcu siódmą pozycję z 16 863 rejestracjami, co uwidacznia różnicę między modelami Tesli na rynku.

  1. Tesla Model Y - 32 685 rejestracji
  2. Dacia Sandero - 25 357
  3. Renault Clio - 21 200
  4. VW T-Roc - 19 318
  5. Peugeot 208 - 19 266
  6. VW Golf - 18 110
  7. Tesla Model 3 - 16 863
  8. Toyota Yaris Cross - 16 367
  9. VW Tiguan - 16 330
  10. Škoda Octavia - 16 041

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Najpopularniejsze nowe auta w Europie - pierwsze półrocze 2026 wg Dataforce

W ujęciu półrocznym liderem pozostaje Dacia Sandero z 113 127 rejestracjami, a Tesla Model Y jest tuż za nią z 109 445 sztukami, podczas gdy Renault Clio osiągnęło 107 887. W pierwszej dziesiątce półrocza nie pojawił się żaden model z Chin; najwyżej sklasyfikowane MG ZS zajęło dopiero 21. pozycję, co podkreśla konkurencję europejskich i japońskich marek.

  1. Dacia Sandero - 113 127 rejestracji
  2. Tesla Model Y - 109 445
  3. Renault Clio - 107 887
  4. VW Golf - 103 253
  5. VW T-Roc - 103 026
  6. Peugeot 208 - 99 157
  7. Toyota Yaris Cross - 96 592
  8. VW Tiguan - 94 270
  9. Peugeot 2008 - 88 717
  10. Opel Corsa - 88 135

Model Y pokazał, że przy dobrze zsynchronizowanych dostawach potrafi przebić tradycyjnych liderów sprzedaży. Skokowe realizacje zamówień Tesli utrudniają jednak ocenę trwałości zmian — w krótkim terminie wpływ na ranking jest duży, a w dłuższym może się zrównoważyć. 

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 23.07.2026 15:43
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