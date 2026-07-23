Tesla wróciła na szczyt Europy. Model Y zdeklasował wszystkich rywali
Tesla Model Y okazał się najchętniej rejestrowanym nowym autem w Europie w czerwcu 2026; Model Y osiągnął 32 685 rejestracji. Różnica wyniosła 7 328 sztuk względem drugiej Dacii Sandero (25 357) i 11 485 względem trzeciego Renault Clio (21 200).
Wynik przyciąga uwagę, ponieważ oznacza silny tygodniowy skok popytu na elektryki, choć nie przesądza o długofalowej dominacji. Czy to jednorazowy efekt dostaw, czy początek zmiany układu sił na rynku?
Najpopularniejsze nowe auta w Europie - czerwiec 2026 wg Dataforce
Tesla Model Y przewodził rejestracjom nowych samochodów w Europie w czerwcu 2026, osiągając 32 685 egzemplarzy. Różnica wyniosła 7 328 sztuk względem Dacii Sandero (25 357) i 11 485 względem Renault Clio (21 200), co czyni Model Y wyraźnym liderem miesiąca. Taki skok pokazuje siłę popytu na elektryki w krótkim cyklu sprzedażowym, choć nie przesądza o układzie sił w dłuższej perspektywie.
Tesla przyzwyczaiła rynek do nieregularnych, skokowych realizacji dostaw; Model Y był hitem marca, spadł na 39. miejsce w kwietniu, w maju wrócił na podium, a w czerwcu znów znalazł się na szczycie. Ta zmienność pokazuje, że dostępność samochodów wpływa na miesięczne rankingi równie mocno co stały popyt. Równocześnie Model 3 zajął w czerwcu siódmą pozycję z 16 863 rejestracjami, co uwidacznia różnicę między modelami Tesli na rynku.
- Tesla Model Y - 32 685 rejestracji
- Dacia Sandero - 25 357
- Renault Clio - 21 200
- VW T-Roc - 19 318
- Peugeot 208 - 19 266
- VW Golf - 18 110
- Tesla Model 3 - 16 863
- Toyota Yaris Cross - 16 367
- VW Tiguan - 16 330
- Škoda Octavia - 16 041
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Najpopularniejsze nowe auta w Europie - pierwsze półrocze 2026 wg Dataforce
W ujęciu półrocznym liderem pozostaje Dacia Sandero z 113 127 rejestracjami, a Tesla Model Y jest tuż za nią z 109 445 sztukami, podczas gdy Renault Clio osiągnęło 107 887. W pierwszej dziesiątce półrocza nie pojawił się żaden model z Chin; najwyżej sklasyfikowane MG ZS zajęło dopiero 21. pozycję, co podkreśla konkurencję europejskich i japońskich marek.
- Dacia Sandero - 113 127 rejestracji
- Tesla Model Y - 109 445
- Renault Clio - 107 887
- VW Golf - 103 253
- VW T-Roc - 103 026
- Peugeot 208 - 99 157
- Toyota Yaris Cross - 96 592
- VW Tiguan - 94 270
- Peugeot 2008 - 88 717
- Opel Corsa - 88 135
Model Y pokazał, że przy dobrze zsynchronizowanych dostawach potrafi przebić tradycyjnych liderów sprzedaży. Skokowe realizacje zamówień Tesli utrudniają jednak ocenę trwałości zmian — w krótkim terminie wpływ na ranking jest duży, a w dłuższym może się zrównoważyć.