BYD Sealion 5 DM-i wjeżdża do Polski. Znamy cenę, rabaty i warunki promocji

BYD wprowadza na polski rynek model, który łączy deklarowany zasięg ponad 1000 km z ceną poniżej 140 tys. zł. Sealion 5 DM-i w wersji Design kosztuje 136 500 zł po rabacie i oferuje układ plug-in o mocy 212 KM oraz zasięg całkowity 1016 km według WLTP.

To czytelna propozycja: duży zasięg i bogate wyposażenie za kwotę, która jeszcze niedawno wydawała się trudna do osiągnięcia w tym segmencie. Pytanie brzmi, czy klienci postawią na wartość i ekonomię zamiast najnowszej stylistyki z Chin.

Ponad 1000 km zasięgu i cena poniżej 140 tys. zł

BYD oficjalnie wprowadza model Sealion 5 DM-i na polski rynek i od razu mocno gra ceną. Kompaktowy SUV PHEV po rabacie kosztuje 136 500 zł, schodząc poniżej granicy 140 tys. zł. W tej kwocie klient dostaje hybrydę plug-in o mocy 212 KM, bogate wyposażenie oraz deklarowany zasięg całkowity do 1016 km według WLTP.

Chińska marka wyraźnie stawia na strategię „value for money”. Zamiast walczyć wyłącznie stylistyką, BYD próbuje przekonać klientów dużym zasięgiem, praktycznym wyposażeniem i agresywną wyceną.

Cena BYD Sealion 5 DM-i i warunki promocji

Polski cennik startuje od 136 500 zł za wersję Design po maksymalnym rabacie wynoszącym 13 490 zł. Regularna cena modelu to 149 990 zł, więc promocja mocno zmienia pozycjonowanie auta w segmencie kompaktowych SUV-ów PHEV.

BYD dorzuca także finansowanie w formule kredytu 50/50. Kupujący wpłaca połowę wartości auta przy odbiorze, a drugą część reguluje po roku bez odsetek. To rozwiązanie skierowane do klientów, którzy chcą uniknąć wysokich miesięcznych rat lub klasycznego leasingu.

Przeczytaj: BYD Seal w teście długodystansowym. Minimalna degradacja baterii po 50 tys. km

Napęd PHEV: 212 KM i do 1016 km zasięgu

Najważniejszym argumentem Sealiona 5 DM-i pozostaje układ napędowy. Samochód wykorzystuje hybrydę plug-in DM-i generującą 212 KM mocy systemowej oraz akumulator LFP Blade Battery o pojemności 18,3 kWh.

Według danych WLTP auto może przejechać do 86 km wyłącznie na prądzie. To wynik, który w praktyce powinien wystarczyć na codzienne dojazdy po mieście bez uruchamiania silnika spalinowego.

Łączny zasięg wynoszący 1016 km obejmuje jazdę zarówno na energii elektrycznej, jak i benzynie. Taki rezultat osiągnięto dzięki połączeniu baterii z 52-litrowym zbiornikiem paliwa. BYD mocno akcentuje ten parametr, bo właśnie długi zasięg ma być jedną z największych przewag modelu.

Wyposażenie: obrotowy ekran, ADAS i bogata lista standardu

Sealion 5 DM-i w wersji Design nie wygląda jak budżetowa konfiguracja. Na pokładzie znalazły się m.in.:

obrotowy ekran multimediów 12,8 cala,

kamery 360 stopni,

pełny pakiet systemów ADAS,

podgrzewane i elektrycznie regulowane przednie fotele,

ładowarka indukcyjna 15 W,

Apple CarPlay i Android Auto,

funkcje zdalnego sterowania przez aplikację.

BYD stawia też na praktyczność. Bagażnik ma 463 litry pojemności, a po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1410 litrów. W standardzie dostępna jest także elektrycznie sterowana klapa bagażnika.

To nie jest najnowszy Sealion z Chin

Warto jednak pamiętać, że europejski Sealion 5 DM-i nie jest najnowszą wersją znaną z chińskich premier. Model bazuje na konstrukcji wywodzącej się z linii Song Pro obecnej na rynku od 2019 roku i nie wykorzystuje najświeższego liftingu pokazanego w Chinach w 2024 roku.

Sprawdź: BYD przyspiesza ekspansję w Europie. Z Węgier do Włoch i Francji

Dla części klientów może to oznaczać mniej nowoczesną stylistykę względem chińskich materiałów prasowych. Z drugiej strony BYD nadrabia to wyposażeniem, parametrami napędu i bardzo konkurencyjną ceną.

BYD celuje w segment kompaktowych SUV-ów PHEV

Sealion 5 DM-i pokazuje, jak BYD chce budować pozycję w Polsce. Marka nie próbuje jeszcze rywalizować prestiżem, tylko prostą kalkulacją: duży zasięg, bogate wyposażenie i cena niższa od wielu konkurencyjnych hybryd plug-in.

Jeśli klienci zaakceptują starszą bazę techniczną w zamian za korzystny stosunek ceny do możliwości, Sealion 5 DM-i może szybko stać się jedną z najciekawszych propozycji w segmencie kompaktowych SUV-ów PHEV.