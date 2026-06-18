Nowe przepisy od 20 września. Będzie można budować większe garaże przy granicy działki

Od 20 września 2026 r. wolnostojące garaże przy granicy działki będą mogły mieć do 7 m długości i 3,5 m wysokości. To konkretna zmiana, którą przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przewidziana do wdrożenia za niecałe półtora roku.

Powód jest prosty: współczesne auta, zwłaszcza SUV-y, są coraz większe i stare limity coraz częściej okazują się niewystarczające. Resort przyjął korektę gabarytów, ale nie uwzględnił postulatów architektów dotyczących dalszego poluzowania zasad.

Od września garaże przy granicy działki będą większe. Rząd zmienia przepisy

Od 20 września 2026 roku właściciele domów jednorodzinnych zyskają więcej swobody przy budowie garaży i budynków gospodarczych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje zmiany, które zwiększą dopuszczalne wymiary obiektów stawianych przy granicy działki.

To odpowiedź na problem, z którym mierzy się wielu kierowców. Współczesne samochody, zwłaszcza SUV-y i auta rodzinne, są znacznie większe niż jeszcze kilkanaście lat temu, a wiele garaży projektowano według standardów, które dziś okazują się niewystarczające.

Większe garaże i budynki gospodarcze

Po wejściu nowych przepisów wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy usytuowany bezpośrednio przy granicy działki albo 1,5 m od niej będzie mógł mieć:

do 7 m długości,

do 3,5 m wysokości.

Obecnie limit wynosi 6,5 m długości i 3 m wysokości.

Zmiana nie jest rewolucyjna, ale dla wielu właścicieli działek dodatkowe 50 cm długości i pół metra wysokości może znacząco poprawić funkcjonalność garażu.

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Nowe przepisy obejmą także szopy, magazynki na narzędzia oraz inne niewielkie budynki gospodarcze.

Więcej miejsca na samochód i sprzęt

Ministerstwo argumentuje, że obecne przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Dzisiejsze auta są większe, a garaże coraz częściej muszą pomieścić nie tylko samochód, ale również rowery, opony, sprzęt ogrodowy czy wyposażenie sezonowe.

W praktyce nowe limity pozwolą lepiej wykorzystać niewielkie działki, szczególnie tam, gdzie każdy dodatkowy metr ma znaczenie.

Nie wszystkie postulaty zostały przyjęte

Środowisko architektów proponowało dalej idące zmiany. Chodziło między innymi o możliwość sytuowania przy granicy działki garaży połączonych z domem.

Ministerstwo nie zgodziło się jednak na takie rozwiązanie. Nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie obiektów wolnostojących. Oznacza to, że przy granicy działki nadal będzie można budować garaże i budynki gospodarcze jako osobne konstrukcje, a nie część budynku mieszkalnego.

Do września 2026 obowiązują obecne zasady

Do momentu wejścia zmian nadal obowiązują dotychczasowe przepisy.

Jeżeli garaż lub budynek gospodarczy ma okna albo drzwi w ścianie zwróconej do granicy działki, musi być oddalony od niej o co najmniej 4 m. W przypadku ściany bez okien i drzwi minimalna odległość wynosi 3 m, chyba że zastosowanie mają szczególne wyjątki przewidziane dla zabudowy jednorodzinnej.

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Przepisy dostosowują się do większych samochodów

Nowelizacja nie zmienia całego systemu planowania zabudowy, ale rozwiązuje konkretny problem. Samochody urosły, a wiele starszych garaży przestało odpowiadać potrzebom kierowców.

Od września 2026 roku właściciele działek zyskają więcej możliwości przy projektowaniu garaży i budynków gospodarczych. To niewielka zmiana w przepisach, która dla wielu osób może oznaczać znacznie wygodniejsze korzystanie z własnej posesji.