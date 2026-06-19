Nowy Hyundai Bayon nadchodzi. Premiera pod koniec 2026 i duża zmiana stylu

Hyundai zaplanował premierę na koniec roku, a sprzedaż ruszy na początku przyszłego, więc harmonogram nie zostawia miejsca na spekulacje. Z ujawnionych detali widać kanciastą sylwetkę bliższą Kony, szeroką przednią belkę LED i gamę obejmującą 48V miękką hybrydę oraz pełną hybrydę w wersji N-Line.

Kupujący mogą liczyć na dojrzalszy design i realne oszczędności paliwa bez utraty dynamiki.

Nowy Hyundai Bayon: premiera pod koniec 2026, większy krok w stronę crossovera

Premiera nowego Hyundaia Bayona zbliża się coraz bardziej. Obecna generacja zadebiutowała w 2021 roku i przeszła lifting w 2024, a więc naturalnie zbliża się do końca typowego cyklu życia modelu. Wszystko wskazuje na to, że marka szykuje już pełnoprawnego następcę.

Oficjalny debiut drugiej generacji zaplanowano na koniec 2026 roku, a sprzedaż ma ruszyć na początku 2027. To oznacza płynne przejście między generacjami i szybkie wprowadzenie auta do salonów po premierze. Producent nie ujawnia jeszcze pełnych danych, ale kierunek zmian jest już dość czytelny.

Nowy Bayon był już przyłapywany podczas testów w Skandynawii w mocnym kamuflażu. Widać jednak, że zmienia się jego charakter - z lekko podniesionego hatchbacka w stronę bardziej klasycznego, kanciastego crossovera. Stylistycznie ma być bliżej nowej Kony niż dotychczasowej, bardziej zachowawczej formy modelu.

Nowa sylwetka i bardziej wyrazisty design

Druga generacja Bayona ma wyraźnie urosnąć wizualnie i stać się bardziej „SUV-owa”. Nadwozie będzie miało prostszą, kanciastą linię, a cały projekt wpisze się w aktualny język stylistyczny Hyundaia.

Z przodu pojawi się szeroka listwa świetlna LED, a główne reflektory zostaną przeniesione niżej do zderzaka. To rozwiązanie znane już z większych modeli marki, które porządkuje front i nadaje mu bardziej nowoczesny wygląd.

Zmiany obejmą również profil. Czarne słupki A mają optycznie odciążyć bryłę, a bardziej płaska linia dachu podkreśli crossoverowy charakter auta. Do tego dojdą wyraźniej zarysowane nadkola i czarne nakładki, które poszerzą wizualnie sylwetkę.

Z tyłu również można spodziewać się spójnej koncepcji. Smukłe światła LED mają tworzyć nowy, bardziej charakterystyczny podpis świetlny, co ma pomóc odróżnić model od poprzednika.

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Wnętrze bliżej większych modeli Hyundaia

Choć Hyundai nie pokazał jeszcze wnętrza, wszystko wskazuje na wyraźny skok technologiczny. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to układ z dwoma ekranami o przekątnej 12,3 cala, tworzącymi jeden panoramiczny panel.

W kabinie mogą pojawić się rozwiązania znane z wyższych segmentów, takie jak wyświetlacz HUD, bezprzewodowa ładowarka czy oświetlenie ambientowe. Jeśli te elementy trafią do Bayona, model mocno zbliży się poziomem do droższych SUV-ów.

Ważnym elementem ma być też pakiet systemów wspomagających kierowcę na poziomie 2. W połączeniu z bardziej uporządkowanym kokpitem i fizycznymi przyciskami, auto ma łączyć nowoczesność z codzienną wygodą obsługi.

Nowe napędy: miękka i pełna hybryda

Pod względem technicznym Hyundai nie planuje rewolucji, ale gama napędów wyraźnie się unowocześni. Podstawę ma stanowić nowy, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 wspierany układem miękkiej hybrydy 48V.

Największą nowością będzie jednak pełna hybryda. Według wstępnych informacji układ ma oferować około 140 KM, a w wersji N-Line stawiać bardziej na dynamikę niż oszczędność. Napęd trafi na przednią oś przez automatyczną skrzynię dwusprzęgłową.

Takie rozwiązanie wpisuje się w trend elektryfikacji segmentu B i ma pomóc Bayonowi wyróżnić się na tle prostszych konkurentów.

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Kiedy trafi do sprzedaży?

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, premiera nowego Bayona odbędzie się pod koniec 2026 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów na początku 2027.

Model pozostanie typowym miejskim crossoverem segmentu B, ale jego rola może się wyraźnie zmienić. Hyundai stawia na bardziej wyrazisty design, lepsze technologie i szerszą gamę napędów, co ma wzmocnić pozycję auta w coraz bardziej konkurencyjnej klasie.

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Nowy Bayon nie będzie więc tylko odświeżeniem modelu, ale wyraźnym przesunięciem w stronę nowocześniejszego i bardziej dojrzałego crossovera.