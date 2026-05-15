  Nowy Jaecoo 8 SHS po teście 800 km. Tyle naprawdę pali SUV 428 KM
Nowy Jaecoo 8 SHS po teście 800 km. Tyle naprawdę pali SUV 428 KM

Jaecoo 8 SHS po 800 km ujawnia twarde liczby: 428 KM, akumulator ponad 34 kWh, realne spalanie na trasie około 10 l/100 km i cena 219 900 zł. Trasa testowa obejmowała autostrady, ekspresówki i kręte drogi po Słowacji, dzięki czemu można ocenić zarówno zużycie paliwa, jak i komfort, prowadzenie oraz możliwości poza asfaltem.

Wnętrze imponuje przestrzenią i bagażnikiem 728 l, ale ergonomia przodu i kapryśny komputer pokładowy psują ogólne wrażenie. Poniżej znajdziesz szczegóły tego, co działa, a co wymaga dopracowania.

 

Jaecoo 8 SHS po 800 km. 428 KM, duża bateria i spalanie ok. 10 l/100 km

Jaecoo 8 SHS to największy SUV chińskiej marki i jeden z najmocniejszych plug-inów w swoim segmencie. Po przejechaniu około 800 km w różnych warunkach widać już wyraźnie, gdzie ten model imponuje, a gdzie wymaga dopracowania.

Pod maską pracuje układ PHEV łączący silnik 1.5 Turbo z trzema motorami elektrycznymi. Łącznie daje to 428 KM i 500 Nm, a energię magazynuje akumulator o pojemności ponad 34 kWh. Producent obiecuje ponad 100 km jazdy na prądzie i po pierwszych testach te deklaracje okazują się bardzo bliskie rzeczywistości.

Duży SUV, który wygląda dojrzale

Jaecoo 8 SHS ma ponad 4,8 m długości i rozstaw osi wynoszący 2820 mm. Na żywo auto sprawia wrażenie większego, niż sugerują dane techniczne. Kanciasta sylwetka i pionowe powierzchnie nadają mu masywny charakter, dzięki czemu wizualnie może konkurować z większymi SUV-ami segmentu D i E.

Projekt nadwozia jest raczej stonowany niż efektowny. Producent postawił na dojrzały wygląd zamiast agresywnych detali. Jedynym elementem, który trochę psuje proporcje, są koła – w zestawieniu z dużą karoserią wyglądają po prostu zbyt mało.

W kabinie dużo miejsca i 728 litrów bagażnika

Największą zaletą wnętrza jest przestrzeń. Drugi rząd oferuje bardzo dużo miejsca na nogi, a pasażerowie dostają podgrzewane i wentylowane fotele. W wersji 5-osobowej bagażnik mieści aż 728 litrów, więc Jaecoo 8 SHS bez problemu sprawdza się jako rodzinny SUV na dłuższe wyjazdy.

Materiały wykończeniowe wypadają lepiej, niż sugeruje cena auta. Tworzywa są miękkie w najważniejszych miejscach, a spasowanie elementów nie budzi większych zastrzeżeń.

Nie wszystko działa jednak idealnie. Pozycja za kierownicą jest bardzo wysoka, a zakres regulacji kolumny kierownicy okazuje się ograniczony. Sam system multimedialny wygląda już trochę staro i wymaga zbyt wielu kliknięć do podstawowych funkcji, w tym obsługi klimatyzacji.

Realne spalanie? Około 10 l/100 km w trasie

Najciekawsze są jednak wyniki z jazdy. Na trasie z Warszawy w kierunku granicy ze Słowacją, przy prędkościach 120–140 km/h, Jaecoo 8 SHS zużył około 10 l/100 km według tankowania pod korek.

To dobry wynik, biorąc pod uwagę masę auta, moc 428 KM i autostradowe tempo jazdy. Duży akumulator skutecznie wspiera silnik benzynowy podczas przyspieszania i jazdy ze stałą prędkością, dzięki czemu spalanie nie wymyka się spod kontroli.

Problemem pozostaje komputer pokładowy, który pokazuje zbyt optymistyczne wyniki i nie daje pełnego obrazu realnego zużycia paliwa.

Komfort przede wszystkim, ale prowadzenie wymaga dopracowania

Jaecoo został wyraźnie zestrojony pod komfort. Na długiej trasie dobrze tłumi nierówności i nie męczy pasażerów. Auto skutecznie wycisza szum powietrza, choć z podwozia dociera zbyt dużo hałasu na gorszym asfalcie.

Na zakrętach czuć jednak miękkie zawieszenie i mocno wspomagany układ kierowniczy. SUV pozostaje stabilny, ale nie daje kierowcy dużej precyzji ani sportowych odczuć mimo bardzo mocnego napędu.

W codziennej jeździe takie nastawy mają jednak sens. To auto stworzone przede wszystkim do spokojnego pokonywania kilometrów, a nie do dynamicznej jazdy po krętych drogach.

Napęd 4x4 radzi sobie poza asfaltem

Podczas jazd po szutrach i błotnistych odcinkach Jaecoo 8 SHS pokazał, że napęd AWD nie jest tylko marketingowym dodatkiem. System z możliwością spięcia osi skutecznie pomaga na luźnym podłożu i pozwala bez stresu zjechać z asfaltu.

To nadal nie jest terenówka, ale rodzinny SUV bez problemu poradzi sobie na szutrowych drogach, lekkim błocie czy podczas wyjazdu poza miasto.

Ponad 100 km na prądzie i szybkie ładowanie DC

Duży akumulator okazuje się jedną z największych przewag Jaecoo 8 SHS. W praktyce auto potrafi przejechać ponad 100 km wyłącznie na energii elektrycznej, więc przy codziennym ładowaniu można przez kilka dni jeździć bez uruchamiania silnika benzynowego.

Ważnym dodatkiem jest obsługa ładowania DC z mocą do 70 kW, co nadal pozostaje rzadkością wśród hybryd plug-in. Dzięki temu nawet podczas dalszych podróży można szybko uzupełnić energię i nadal korzystać z elektrycznego wsparcia.

Czy Jaecoo 8 SHS ma szansę namieszać?

Jaecoo 8 SHS pokazuje, że chińskie SUV-y plug-in szybko dojrzewają. Oferuje bardzo mocny napęd, dużą baterię, realny elektryczny zasięg i sporo przestrzeni przy cenie startującej od 219 900 zł.

Nie jest autem idealnym — wymaga lepszego wygłuszenia podwozia, poprawy ergonomii i bardziej dopracowanego systemu multimedialnego. Mimo to już teraz wygląda na jedną z ciekawszych alternatyw dla droższych SUV-ów PHEV znanych europejskich marek.

Data publikacji: 15.05.2026 15:41
