Nowy Nissan LEAF już w Polsce. Znamy ceny i termin startu sprzedaży

Nowy Nissan LEAF oficjalnie zadebiutował w Polsce. Trzecia generacja jednego z najpopularniejszych elektryków świata przeszła największą metamorfozę w swojej historii, zmieniając się z klasycznego hatchbacka w nowoczesnego crossovera. Producent ujawnił już ceny, a przedsprzedaż rusza 1 lipca.

Nissan otwiera nowy rozdział w historii modelu LEAF. Samochód, który przed laty pomógł spopularyzować elektromobilność na masową skalę, wraca w całkowicie nowej odsłonie. Trzecia generacja została zaprojektowana od podstaw jako bardziej praktyczny, nowocześniejszy i wydajniejszy elektryk, który ma skuteczniej konkurować z rosnącą liczbą rywali na rynku.

NOWY NISSAN LEAF PO RAZ PIERWSZY W POLSCE. ZNAMY CENY I TERMIN SPRZEDAŻY

Trzecia generacja Nissana LEAF zadebiutowała w Polsce podczas wydarzenia New Mobility Experience Business Edition na torze w Modlinie. To pierwsza publiczna prezentacja modelu przed startem przedsprzedaży, która ruszy już 1 lipca.

Nowy LEAF przeszedł największą metamorfozę w historii modelu. Z klasycznego hatchbacka przeobraził się w nowoczesnego crossovera, oferując bardziej aerodynamiczną sylwetkę, nową platformę oraz zasięg sięgający nawet 622 km.

Nissan chce, by LEAF ponownie stał się jednym z najważniejszych elektryków w swojej klasie. Cena podstawowej wersji została ustalona na 149 900 zł.

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CENY I WERSJE WYPOSAŻENIA

Przedsprzedaż nowego LEAF-a rozpocznie się 1 lipca 2026 roku. Na polskim rynku dostępne będą cztery wersje wyposażenia:

Engage

Advance

Evolve

Evolve Plus

Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch akumulatorów: 52 kWh lub 75 kWh.

Już podstawowa odmiana oferuje bogate wyposażenie, obejmujące m.in. kamerę 360 stopni, dwa ekrany, pakiet systemów bezpieczeństwa oraz zaawansowane funkcje wspomagające kierowcę.

DWA AKUMULATORY I ZASIĘG DO 622 KM

Nowy LEAF będzie dostępny z bateriami o pojemności 52 kWh i 75 kWh.

W zależności od wersji zasięg według normy WLTP wynosi:

do 450 km dla akumulatora 52 kWh,

do 622 km dla akumulatora 75 kWh.

Producent podkreśla również wysoką efektywność energetyczną. Średnie zużycie energii wynosi od 13,5 do 13,8 kWh na 100 km.

Większa bateria obsługuje ładowanie DC z mocą do 150 kW, natomiast mniejsza do 105 kW. Według Nissana już 15 minut ładowania może zapewnić energię na dodatkowe 160-280 km jazdy.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE JUŻ W STANDARDZIE

LEAF otrzymał kompletny pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. W standardzie znajdziemy m.in.:

inteligentny tempomat,

asystenta pasa ruchu,

monitorowanie martwego pola,

automatyczne hamowanie awaryjne,

kamery 360 stopni,

reflektory Full LED.

Wyższe wersje wyposażenia oferują dodatkowo system Google Built-in, wyświetlacz head-up, panoramiczny dach z elektronicznym przyciemnianiem, nagłośnienie BOSE oraz fotele z funkcją masażu.

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LEAF MA BYĆ PRAKTYCZNYM ELEKTRYKIEM NA CO DZIEŃ

Nowa generacja została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu. Bagażnik oferuje 437 litrów pojemności, a nadwozie crossovera zapewnia więcej przestrzeni dla pasażerów.

Model obsługuje także funkcję V2L, która pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne energią zgromadzoną w akumulatorze. Samochód jest również przygotowany do technologii V2H i V2G, umożliwiających w przyszłości oddawanie energii do domu lub sieci energetycznej.

Dzięki połączeniu dużego zasięgu, szybkiego ładowania i bogatego wyposażenia Nissan liczy, że nowy LEAF ponownie stanie się jednym z najważniejszych modeli w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych.