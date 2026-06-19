Nowy Nissan LEAF już w Polsce. Znamy ceny i termin startu sprzedaży
Nowy Nissan LEAF oficjalnie zadebiutował w Polsce. Trzecia generacja jednego z najpopularniejszych elektryków świata przeszła największą metamorfozę w swojej historii, zmieniając się z klasycznego hatchbacka w nowoczesnego crossovera. Producent ujawnił już ceny, a przedsprzedaż rusza 1 lipca.
Nissan otwiera nowy rozdział w historii modelu LEAF. Samochód, który przed laty pomógł spopularyzować elektromobilność na masową skalę, wraca w całkowicie nowej odsłonie. Trzecia generacja została zaprojektowana od podstaw jako bardziej praktyczny, nowocześniejszy i wydajniejszy elektryk, który ma skuteczniej konkurować z rosnącą liczbą rywali na rynku.
NOWY NISSAN LEAF PO RAZ PIERWSZY W POLSCE. ZNAMY CENY I TERMIN SPRZEDAŻY
Trzecia generacja Nissana LEAF zadebiutowała w Polsce podczas wydarzenia New Mobility Experience Business Edition na torze w Modlinie. To pierwsza publiczna prezentacja modelu przed startem przedsprzedaży, która ruszy już 1 lipca.
Nowy LEAF przeszedł największą metamorfozę w historii modelu. Z klasycznego hatchbacka przeobraził się w nowoczesnego crossovera, oferując bardziej aerodynamiczną sylwetkę, nową platformę oraz zasięg sięgający nawet 622 km.
Nissan chce, by LEAF ponownie stał się jednym z najważniejszych elektryków w swojej klasie. Cena podstawowej wersji została ustalona na 149 900 zł.
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CENY I WERSJE WYPOSAŻENIA
Przedsprzedaż nowego LEAF-a rozpocznie się 1 lipca 2026 roku. Na polskim rynku dostępne będą cztery wersje wyposażenia:
- Engage
- Advance
- Evolve
- Evolve Plus
Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch akumulatorów: 52 kWh lub 75 kWh.
Już podstawowa odmiana oferuje bogate wyposażenie, obejmujące m.in. kamerę 360 stopni, dwa ekrany, pakiet systemów bezpieczeństwa oraz zaawansowane funkcje wspomagające kierowcę.
DWA AKUMULATORY I ZASIĘG DO 622 KM
Nowy LEAF będzie dostępny z bateriami o pojemności 52 kWh i 75 kWh.
W zależności od wersji zasięg według normy WLTP wynosi:
- do 450 km dla akumulatora 52 kWh,
- do 622 km dla akumulatora 75 kWh.
Producent podkreśla również wysoką efektywność energetyczną. Średnie zużycie energii wynosi od 13,5 do 13,8 kWh na 100 km.
Większa bateria obsługuje ładowanie DC z mocą do 150 kW, natomiast mniejsza do 105 kW. Według Nissana już 15 minut ładowania może zapewnić energię na dodatkowe 160-280 km jazdy.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE JUŻ W STANDARDZIE
LEAF otrzymał kompletny pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. W standardzie znajdziemy m.in.:
- inteligentny tempomat,
- asystenta pasa ruchu,
- monitorowanie martwego pola,
- automatyczne hamowanie awaryjne,
- kamery 360 stopni,
- reflektory Full LED.
Wyższe wersje wyposażenia oferują dodatkowo system Google Built-in, wyświetlacz head-up, panoramiczny dach z elektronicznym przyciemnianiem, nagłośnienie BOSE oraz fotele z funkcją masażu.
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LEAF MA BYĆ PRAKTYCZNYM ELEKTRYKIEM NA CO DZIEŃ
Nowa generacja została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu. Bagażnik oferuje 437 litrów pojemności, a nadwozie crossovera zapewnia więcej przestrzeni dla pasażerów.
Model obsługuje także funkcję V2L, która pozwala zasilać urządzenia zewnętrzne energią zgromadzoną w akumulatorze. Samochód jest również przygotowany do technologii V2H i V2G, umożliwiających w przyszłości oddawanie energii do domu lub sieci energetycznej.
Dzięki połączeniu dużego zasięgu, szybkiego ładowania i bogatego wyposażenia Nissan liczy, że nowy LEAF ponownie stanie się jednym z najważniejszych modeli w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych.