Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Peugeot
  4. Newsy Peugeot 5008
  5. Peugeot 5008: którą wersję wybrać? Allure, GT czy GT Exclusive
Peugeot 5008: którą wersję wybrać? Allure, GT czy GT Exclusive

Peugeot 5008: którą wersję wybrać? Allure, GT czy GT Exclusive

  • 4 minut

Allure może wyglądać na wystarczającą wersję do codziennej jazdy, ale dopiero porównanie z wyższymi odmianami pokazuje pełnię różnic w komforcie, bezpieczeństwie i odbiorze 5008. Już Business dodaje systemy realnie ułatwiające parkowanie i poruszanie się w korkach, a GT i GT Exclusive przesuwają akcent na styl oraz detale wnętrza. 

Poniżej zestawiamy, co dokładnie zyskujesz przy dopłacie - od ekranów i asystentów po materiały wykończeniowe i opcje napędowe. To przewodnik dla kierowców, którzy chcą świadomie wyznaczyć granicę przy wyborze wersji.

 

Peugeot 5008: czym różnią się wersje Allure, Business, GT i GT Exclusive?

Gama nowego Peugeot 5008 została wyraźnie podzielona pod kątem charakteru auta. Allure stawia na bogaty standard, Business rozwija technologie i systemy wsparcia kierowcy, GT dodaje elementy premium i bardziej wyrazisty styl, a GT Exclusive zamyka ofertę najbardziej luksusowym wyposażeniem.

  Zobacz ofertę nowych SUV-ów

Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do wyglądu. Peugeot stopniowo rozwija multimedia, komfort, bezpieczeństwo i wyposażenie praktyczne, dzięki czemu każda wersja trafia w innego odbiorcę.

Allure: bogaty standard już na start

Bazowa odmiana Allure nie sprawia wrażenia „ubogiej” wersji. Już w standardzie Peugeot 5008 oferuje reflektory LED z charakterystycznym motywem trzech pazurów, tylne światła LED, kamerę cofania HD i tylne czujniki parkowania.

Na pokładzie znajdują się także:

  • dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
  • bezkluczykowy dostęp,
  • Panoramic i-Cockpit z dwoma ekranami 10 cali,
  • system Peugeot i-Connect,
  • bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto.

To konfiguracja nastawiona przede wszystkim na rodzinny komfort i codzienną funkcjonalność.

Sprawdź: Peugeot przywiózł do Polski Polygon. Prototyp, który naprawdę jeździ

Business: więcej technologii i systemów wsparcia

Wersja Business wyraźnie podnosi poziom wyposażenia technologicznego. To tutaj pojawia się panoramiczny ekran 21 cali, system i-Connect Advanced z nawigacją 3D oraz wirtualne przyciski i-Toggles.

Dużo dzieje się też w obszarze bezpieczeństwa. Business dodaje:

  • adaptacyjny tempomat Stop & Go,
  • monitorowanie martwego pola,
  • VisioPark 360° z czterema kamerami HD,
  • dodatkowe czujniki parkowania.

Ta odmiana najlepiej trafia do kierowców pokonujących długie trasy i oczekujących bardziej zaawansowanego wsparcia podczas jazdy.

GT: bardziej premium i bardziej efektowny

GT najmocniej zmienia charakter 5008 pod względem stylistyki i atmosfery wnętrza. SUV dostaje reflektory Peugeot Pixel LED, tylne światła 3D LED oraz ambientowe podświetlenie RGB.

W standardzie pojawiają się również:

  • podgrzewana kierownica,
  • elektryczna klapa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem,
  • czarne relingi dachowe,
  • zasłony przeciwsłoneczne dla drugiego rzędu.

GT zachowuje 21-calowy ekran HD i system i-Connect Advanced, ale wyraźniej kieruje 5008 w stronę klasy premium.

GT Exclusive: topowa wersja 5008

GT Exclusive zamyka gamę najbardziej rozbudowanym wyposażeniem. W tej wersji Peugeot dodaje m.in. czarny dach i spoiler Perla Nera, tapicerkę z tłoczonej Alcantary oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa.

Na liście wyposażenia znajdują się także:

  • asystent utrzymania pasa ruchu,
  • VisioPark 360°,
  • monitorowanie martwego pola dalekiego zasięgu,
  • alarm,
  • większe felgi (19 lub 20 cali zależnie od wersji).

W odmianie Plug-in Hybrid pojawia się również pokładowa ładowarka 7,4 kW.

Przeczytaj: Peugeot 3008 numerem 1 online w Polsce. Hit I kwartału 2026

Którą wersję Peugeot 5008 wybrać?

Allure pozostaje rozsądnym wyborem dla osób szukających dobrze wyposażonego rodzinnego SUV-a bez konieczności dopłacania do dodatków premium. Business najlepiej sprawdzi się u kierowców stawiających na technologie i systemy wsparcia.

GT oraz GT Exclusive kierowane są już do klientów oczekujących bardziej prestiżowego charakteru auta, bogatszego wyposażenia i mocniejszego efektu wizualnego.

Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl

Nowy Peugeot 5008 pokazuje, że różnice między wersjami nie kończą się dziś na detalach stylistycznych. Coraz częściej definiują cały charakter samochodu — od praktycznego rodzinnego SUV-a po model wyraźnie aspirujący do segmentu premium.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 18.05.2026 13:41
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Opel Zafira – zerwała z pierwotną ideą. Czy to dobrze?
Zobacz również
Widzisz pachołek przy leśnej drodze? To ważny sygnał dla strażaków

Widzisz pachołek przy leśnej drodze? To ważny sygnał dla strażaków

Leżący pachołek przy leśnej drodze to nie przypadkowy śmieć, lecz komunikat dla służb ratunkowych. W chwilach, gdy liczy się każda minuta, taki...
Sprawdź VIN przed zakupem auta. Możesz uniknąć kosztownej wpadki

Sprawdź VIN przed zakupem auta. Możesz uniknąć kosztownej wpadki

Numer VIN potrafi uchronić kupującego przed kosztowną pułapką. Zanim pojedziesz na oględziny, sprawdź 17‑znakowy kod, aby wyeliminować auta z...
Suzuki Vitara po 702 tys. km. Tylko kilka napraw przez lata

Suzuki Vitara po 702 tys. km. Tylko kilka napraw przez lata

702 539,8 km na liczniku Suzuki Vitara i lista napraw mieszcząca się w kilku prostych pozycjach to widok rzadki nawet w świecie aut o wysokim...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Peugeot 5008 III SUV Plug-In 1.6 Plug-In Hybrid 195KM 143kW od 2024
Peugeot 5008 III SUV Plug-In 1.6 Plug-In Hybrid 195KM 143kW od 2024
Peugeot 5008 w pigułce
Peugeot 5008 w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Peugeot 5008 III SUV Plug-In
Aktualnie przeglądasz Peugeot 5008 III SUV Plug-In
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik