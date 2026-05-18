Peugeot 5008: którą wersję wybrać? Allure, GT czy GT Exclusive

Allure może wyglądać na wystarczającą wersję do codziennej jazdy, ale dopiero porównanie z wyższymi odmianami pokazuje pełnię różnic w komforcie, bezpieczeństwie i odbiorze 5008. Już Business dodaje systemy realnie ułatwiające parkowanie i poruszanie się w korkach, a GT i GT Exclusive przesuwają akcent na styl oraz detale wnętrza.

Poniżej zestawiamy, co dokładnie zyskujesz przy dopłacie - od ekranów i asystentów po materiały wykończeniowe i opcje napędowe. To przewodnik dla kierowców, którzy chcą świadomie wyznaczyć granicę przy wyborze wersji.

Peugeot 5008: czym różnią się wersje Allure, Business, GT i GT Exclusive?

Gama nowego Peugeot 5008 została wyraźnie podzielona pod kątem charakteru auta. Allure stawia na bogaty standard, Business rozwija technologie i systemy wsparcia kierowcy, GT dodaje elementy premium i bardziej wyrazisty styl, a GT Exclusive zamyka ofertę najbardziej luksusowym wyposażeniem.

Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do wyglądu. Peugeot stopniowo rozwija multimedia, komfort, bezpieczeństwo i wyposażenie praktyczne, dzięki czemu każda wersja trafia w innego odbiorcę.

Allure: bogaty standard już na start

Bazowa odmiana Allure nie sprawia wrażenia „ubogiej” wersji. Już w standardzie Peugeot 5008 oferuje reflektory LED z charakterystycznym motywem trzech pazurów, tylne światła LED, kamerę cofania HD i tylne czujniki parkowania.

Na pokładzie znajdują się także:

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

bezkluczykowy dostęp,

Panoramic i-Cockpit z dwoma ekranami 10 cali,

system Peugeot i-Connect,

bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto.

To konfiguracja nastawiona przede wszystkim na rodzinny komfort i codzienną funkcjonalność.

Business: więcej technologii i systemów wsparcia

Wersja Business wyraźnie podnosi poziom wyposażenia technologicznego. To tutaj pojawia się panoramiczny ekran 21 cali, system i-Connect Advanced z nawigacją 3D oraz wirtualne przyciski i-Toggles.

Dużo dzieje się też w obszarze bezpieczeństwa. Business dodaje:

adaptacyjny tempomat Stop & Go,

monitorowanie martwego pola,

VisioPark 360° z czterema kamerami HD,

dodatkowe czujniki parkowania.

Ta odmiana najlepiej trafia do kierowców pokonujących długie trasy i oczekujących bardziej zaawansowanego wsparcia podczas jazdy.

GT: bardziej premium i bardziej efektowny

GT najmocniej zmienia charakter 5008 pod względem stylistyki i atmosfery wnętrza. SUV dostaje reflektory Peugeot Pixel LED, tylne światła 3D LED oraz ambientowe podświetlenie RGB.

W standardzie pojawiają się również:

podgrzewana kierownica,

elektryczna klapa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem,

czarne relingi dachowe,

zasłony przeciwsłoneczne dla drugiego rzędu.

GT zachowuje 21-calowy ekran HD i system i-Connect Advanced, ale wyraźniej kieruje 5008 w stronę klasy premium.

GT Exclusive: topowa wersja 5008

GT Exclusive zamyka gamę najbardziej rozbudowanym wyposażeniem. W tej wersji Peugeot dodaje m.in. czarny dach i spoiler Perla Nera, tapicerkę z tłoczonej Alcantary oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa.

Na liście wyposażenia znajdują się także:

asystent utrzymania pasa ruchu,

VisioPark 360°,

monitorowanie martwego pola dalekiego zasięgu,

alarm,

większe felgi (19 lub 20 cali zależnie od wersji).

W odmianie Plug-in Hybrid pojawia się również pokładowa ładowarka 7,4 kW.

Którą wersję Peugeot 5008 wybrać?

Allure pozostaje rozsądnym wyborem dla osób szukających dobrze wyposażonego rodzinnego SUV-a bez konieczności dopłacania do dodatków premium. Business najlepiej sprawdzi się u kierowców stawiających na technologie i systemy wsparcia.

GT oraz GT Exclusive kierowane są już do klientów oczekujących bardziej prestiżowego charakteru auta, bogatszego wyposażenia i mocniejszego efektu wizualnego.

Nowy Peugeot 5008 pokazuje, że różnice między wersjami nie kończą się dziś na detalach stylistycznych. Coraz częściej definiują cały charakter samochodu — od praktycznego rodzinnego SUV-a po model wyraźnie aspirujący do segmentu premium.