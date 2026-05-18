Peugeot 5008: którą wersję wybrać? Allure, GT czy GT Exclusive
Allure może wyglądać na wystarczającą wersję do codziennej jazdy, ale dopiero porównanie z wyższymi odmianami pokazuje pełnię różnic w komforcie, bezpieczeństwie i odbiorze 5008. Już Business dodaje systemy realnie ułatwiające parkowanie i poruszanie się w korkach, a GT i GT Exclusive przesuwają akcent na styl oraz detale wnętrza.
Poniżej zestawiamy, co dokładnie zyskujesz przy dopłacie - od ekranów i asystentów po materiały wykończeniowe i opcje napędowe. To przewodnik dla kierowców, którzy chcą świadomie wyznaczyć granicę przy wyborze wersji.
Peugeot 5008: czym różnią się wersje Allure, Business, GT i GT Exclusive?
Gama nowego Peugeot 5008 została wyraźnie podzielona pod kątem charakteru auta. Allure stawia na bogaty standard, Business rozwija technologie i systemy wsparcia kierowcy, GT dodaje elementy premium i bardziej wyrazisty styl, a GT Exclusive zamyka ofertę najbardziej luksusowym wyposażeniem.
Różnice nie sprowadzają się wyłącznie do wyglądu. Peugeot stopniowo rozwija multimedia, komfort, bezpieczeństwo i wyposażenie praktyczne, dzięki czemu każda wersja trafia w innego odbiorcę.
Allure: bogaty standard już na start
Bazowa odmiana Allure nie sprawia wrażenia „ubogiej” wersji. Już w standardzie Peugeot 5008 oferuje reflektory LED z charakterystycznym motywem trzech pazurów, tylne światła LED, kamerę cofania HD i tylne czujniki parkowania.
Na pokładzie znajdują się także:
- dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
- bezkluczykowy dostęp,
- Panoramic i-Cockpit z dwoma ekranami 10 cali,
- system Peugeot i-Connect,
- bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto.
To konfiguracja nastawiona przede wszystkim na rodzinny komfort i codzienną funkcjonalność.
Business: więcej technologii i systemów wsparcia
Wersja Business wyraźnie podnosi poziom wyposażenia technologicznego. To tutaj pojawia się panoramiczny ekran 21 cali, system i-Connect Advanced z nawigacją 3D oraz wirtualne przyciski i-Toggles.
Dużo dzieje się też w obszarze bezpieczeństwa. Business dodaje:
- adaptacyjny tempomat Stop & Go,
- monitorowanie martwego pola,
- VisioPark 360° z czterema kamerami HD,
- dodatkowe czujniki parkowania.
Ta odmiana najlepiej trafia do kierowców pokonujących długie trasy i oczekujących bardziej zaawansowanego wsparcia podczas jazdy.
GT: bardziej premium i bardziej efektowny
GT najmocniej zmienia charakter 5008 pod względem stylistyki i atmosfery wnętrza. SUV dostaje reflektory Peugeot Pixel LED, tylne światła 3D LED oraz ambientowe podświetlenie RGB.
W standardzie pojawiają się również:
- podgrzewana kierownica,
- elektryczna klapa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem,
- czarne relingi dachowe,
- zasłony przeciwsłoneczne dla drugiego rzędu.
GT zachowuje 21-calowy ekran HD i system i-Connect Advanced, ale wyraźniej kieruje 5008 w stronę klasy premium.
GT Exclusive: topowa wersja 5008
GT Exclusive zamyka gamę najbardziej rozbudowanym wyposażeniem. W tej wersji Peugeot dodaje m.in. czarny dach i spoiler Perla Nera, tapicerkę z tłoczonej Alcantary oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa.
Na liście wyposażenia znajdują się także:
- asystent utrzymania pasa ruchu,
- VisioPark 360°,
- monitorowanie martwego pola dalekiego zasięgu,
- alarm,
- większe felgi (19 lub 20 cali zależnie od wersji).
W odmianie Plug-in Hybrid pojawia się również pokładowa ładowarka 7,4 kW.
Którą wersję Peugeot 5008 wybrać?
Allure pozostaje rozsądnym wyborem dla osób szukających dobrze wyposażonego rodzinnego SUV-a bez konieczności dopłacania do dodatków premium. Business najlepiej sprawdzi się u kierowców stawiających na technologie i systemy wsparcia.
GT oraz GT Exclusive kierowane są już do klientów oczekujących bardziej prestiżowego charakteru auta, bogatszego wyposażenia i mocniejszego efektu wizualnego.
Nowy Peugeot 5008 pokazuje, że różnice między wersjami nie kończą się dziś na detalach stylistycznych. Coraz częściej definiują cały charakter samochodu — od praktycznego rodzinnego SUV-a po model wyraźnie aspirujący do segmentu premium.