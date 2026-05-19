  Robert Lewandowski podpisał umowę z chińskim gigantem. W Polsce ta marka jest coraz popularniejsza

Robert Lewandowski podpisał umowę sponsorską z chińskim producentem Chery w momencie, gdy ogłosił odejście z Barcelony. Ruch natychmiast przyciągnął uwagę rynku motoryzacyjnego nie tylko przez siłę nazwiska, ale też przez strategiczny potencjał takiej współpracy. Dla Chery to komunikat o wejściu na szersze rynki, w tym europejski, z twarzą o globalnym zasięgu. W tekście analizujemy zakres kontraktu, motywy producenta i możliwe skutki rynkowe tej decyzji.

Wybór nie wygląda przypadkowo. Chery od kilku lat intensywnie buduje pozycję poza Chinami i coraz mocniej zaznacza obecność w Europie, dlatego współpraca z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców ma wyraźny wymiar wizerunkowy. Robert Lewandowski daje marce nie tylko ogromny zasięg medialny, ale też skojarzenie z profesjonalizmem, skutecznością i międzynarodowym prestiżem.

Lewandowski podpisał umowę z Chery

Na czym polega współpraca z Chery?

Kontrakt obejmuje przede wszystkim prawa wizerunkowe oraz działania marketingowe związane z promocją marki. Lewandowski ma uczestniczyć w kampaniach reklamowych i aktywacjach promocyjnych przygotowywanych przez producenta.

Tego typu współprace w branży motoryzacyjnej mają dziś znacznie większe znaczenie niż klasyczna reklama. Dla producentów samochodów ambasador marki staje się elementem budowania wiarygodności i zaufania, szczególnie na nowych rynkach.

W przypadku Chery chodzi o coś więcej niż jednorazową kampanię. Producent wyraźnie pokazuje, że chce budować pozycję globalnej chińskiej marki i mocniej zaznaczyć obecność w Europie.

Dlaczego Chery postawiło właśnie na Lewandowskiego?

Chińskie marki motoryzacyjne coraz agresywniej walczą o uwagę europejskich klientów. Problemem wielu z nich pozostaje jednak ograniczona rozpoznawalność i brak silnych skojarzeń z segmentem mainstreamowym lub premium.

Lewandowski daje Chery natychmiastowy efekt rozpoznawalności. Jego nazwisko działa globalnie, a w Europie budzi pozytywne skojarzenia związane ze sportowym sukcesem, stabilnością i profesjonalizmem.

Dla producenta to szybki sposób na skrócenie dystansu do bardziej ugruntowanych konkurentów. Z perspektywy marketingowej taki ruch może okazać się znacznie skuteczniejszy niż klasyczne kampanie reklamowe oparte wyłącznie na promocji modeli samochodów.

Reakcje rynku i możliwe skutki

Pierwszy efekt współpracy pojawił się natychmiast: Chery znalazło się w centrum medialnej uwagi. Informacja o kontrakcie szybko przebiła się zarówno do mediów sportowych, jak i motoryzacyjnych.

Krótkoterminowo największą korzyścią jest wzrost rozpoznawalności marki. Długofalowo kluczowe będzie jednak to, czy producent wykorzysta potencjał współpracy w regularnej komunikacji i obecności na europejskich rynkach.

Dla samego Lewandowskiego to kolejny krok w budowie globalnej marki osobistej poza futbolem. Po zakończeniu etapu związanego z Barceloną coraz wyraźniej widać, że jego aktywność biznesowa zaczyna odgrywać równie ważną rolę jak sportowa kariera.

Chery chce mocniej wejść do Europy

Współpraca z Robertem Lewandowskim wpisuje się w szerszą strategię chińskich producentów samochodów, którzy coraz śmielej inwestują w europejski rynek. Dziś konkurencja nie toczy się już wyłącznie o technologię czy cenę auta, ale także o zaufanie i rozpoznawalność marki.

Dlatego podpisanie kontraktu z jednym z najbardziej znanych piłkarzy świata można traktować jako sygnał większych ambicji Chery. Producent chce być postrzegany nie jako egzotyczna marka z Chin, lecz jako pełnoprawny globalny gracz.