  5. Fiat 600 Multipla świętuje 70-lecie. W Turynie otwarto wyjątkową wystawę „MONOVOLUME”
Fiat 600 Multipla kończy 70 lat — mały samochód, który na długo przed erą minivanów rozszerzył pojęcie przestrzeni pasażerskiej. Heritage Hub w Turynie prezentuje wystawę MONOVOLUME, na której odwiedzający zobaczą prototypy, egzemplarze pierwszej serii i barwne wersje służbowe.

Najbardziej intryguje prywatny egzemplarz po renowacji: po służbie jako taksówka przemierzył szlaki Marco Polo, dwukrotnie dotarł na Przylądek Północny i zimą pokonał trasę transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku. To przypomnienie projektu produkowanego w Mirafiori od 1956 do 1967 roku, którego niemal 243 tysiące egzemplarzy potwierdziło praktyczną siłę tej idei.

 

FIAT 600 MULTIPLA MA 70 LAT

W Heritage Hub w Turynie rozpoczęła się wystawa „MONOVOLUME”, poświęcona 70-leciu Fiata 600 Multipla. Ekspozycję można oglądać od 19 maja do 30 czerwca, a jej celem jest przypomnienie jednego z najbardziej przełomowych projektów w historii włoskiej motoryzacji.

Fiat 600 Multipla był autem, które wyprzedziło swoją epokę. W latach 50. pokazał, że niewielkie nadwozie może oferować zaskakująco dużo przestrzeni, zanim świat poznał pojęcie minivana. Dziś uznawany jest za jeden z pierwszych modeli, które zmieniły sposób myślenia o funkcjonalności samochodu miejskiego.

FIAT 600 MULTIPLA: PIERWSZY „MINIVAN” W HISTORII?

Za projekt odpowiadał Dante Giacosa, który w 1956 roku stworzył koncepcję maksymalnego wykorzystania przestrzeni w małym aucie. Kluczowe rozwiązanie polegało na przesunięciu kabiny do przodu i umieszczeniu silnika z tyłu.

Efekt był jak na tamte czasy rewolucyjny. Na długości zaledwie 3,5 metra Multipla oferowała miejsce nawet dla sześciu osób, a jej wnętrze przypominało bardziej małą przestrzeń użytkową niż klasyczny samochód z lat 50.

Model powstawał w zakładach Mirafiori w latach 1956–1967, a jego produkcja sięgnęła niemal 243 tys. egzemplarzy. Multipla była wykorzystywana jako auto rodzinne, taksówka, pojazd służb publicznych, a nawet ambulans czy baza dla lekkich zabudów użytkowych.

EKSPONATY W TURYNIE: OD MODELU WZORCOWEGO PO WYPRAWY PRZEZ ŚWIAT

Wystawa w Heritage Hub prezentuje kilka wyjątkowych egzemplarzy Fiata. Wśród nich znajduje się rzadki model wzorcowy wykonany z mahoniu, egzemplarz pierwszej serii oraz wersja w barwach Carabinieri.

Największe zainteresowanie budzi jednak prywatny egzemplarz po renowacji, który wcześniej służył jako taksówka. Samochód stał się później uczestnikiem niezwykłych wypraw – dotarł m.in. na Przylądek Północny, pokonał trasę szlakiem Marco Polo i przejechał zimą drogę z Moskwy do Władywostoku.

To właśnie takie historie pokazują, że Multipla nie była wyłącznie ciekawostką konstrukcyjną, ale autem realnie zdolnym do dalekich podróży.

DLACZEGO FIAT 600 MULTIPLA JEST WAŻNY DLA MOTORYZACJI?

Multipla uznawana jest dziś za jeden z pierwszych samochodów, które w praktyce zbliżyły się do idei minivana. Jej konstrukcja udowodniła, że sprytne rozplanowanie mechaniki może zmienić sposób korzystania z auta bez zwiększania jego rozmiarów.

Heritage Hub przypomina, że Fiat 600 Multipla to nie tylko model historyczny, ale także projekt, który wpłynął na rozwój myślenia o przestrzeni w samochodach miejskich. W czasach, gdy dominują większe i bardziej skomplikowane konstrukcje, jego prostota i funkcjonalność nadal pozostają aktualne.

