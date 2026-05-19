Fiat 600 Multipla świętuje 70-lecie. W Turynie otwarto wyjątkową wystawę „MONOVOLUME”

Fiat 600 Multipla kończy 70 lat — mały samochód, który na długo przed erą minivanów rozszerzył pojęcie przestrzeni pasażerskiej. Heritage Hub w Turynie prezentuje wystawę MONOVOLUME, na której odwiedzający zobaczą prototypy, egzemplarze pierwszej serii i barwne wersje służbowe.

Najbardziej intryguje prywatny egzemplarz po renowacji: po służbie jako taksówka przemierzył szlaki Marco Polo, dwukrotnie dotarł na Przylądek Północny i zimą pokonał trasę transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku. To przypomnienie projektu produkowanego w Mirafiori od 1956 do 1967 roku, którego niemal 243 tysiące egzemplarzy potwierdziło praktyczną siłę tej idei.

FIAT 600 MULTIPLA MA 70 LAT

W Heritage Hub w Turynie rozpoczęła się wystawa „MONOVOLUME”, poświęcona 70-leciu Fiata 600 Multipla. Ekspozycję można oglądać od 19 maja do 30 czerwca, a jej celem jest przypomnienie jednego z najbardziej przełomowych projektów w historii włoskiej motoryzacji.

Fiat 600 Multipla był autem, które wyprzedziło swoją epokę. W latach 50. pokazał, że niewielkie nadwozie może oferować zaskakująco dużo przestrzeni, zanim świat poznał pojęcie minivana. Dziś uznawany jest za jeden z pierwszych modeli, które zmieniły sposób myślenia o funkcjonalności samochodu miejskiego.

FIAT 600 MULTIPLA: PIERWSZY „MINIVAN” W HISTORII?

Za projekt odpowiadał Dante Giacosa, który w 1956 roku stworzył koncepcję maksymalnego wykorzystania przestrzeni w małym aucie. Kluczowe rozwiązanie polegało na przesunięciu kabiny do przodu i umieszczeniu silnika z tyłu.

Efekt był jak na tamte czasy rewolucyjny. Na długości zaledwie 3,5 metra Multipla oferowała miejsce nawet dla sześciu osób, a jej wnętrze przypominało bardziej małą przestrzeń użytkową niż klasyczny samochód z lat 50.

Model powstawał w zakładach Mirafiori w latach 1956–1967, a jego produkcja sięgnęła niemal 243 tys. egzemplarzy. Multipla była wykorzystywana jako auto rodzinne, taksówka, pojazd służb publicznych, a nawet ambulans czy baza dla lekkich zabudów użytkowych.

Sprawdź: Fiat 500 Dolcevita powraca. Stylowy kabriolet znów trafi do sprzedaży

EKSPONATY W TURYNIE: OD MODELU WZORCOWEGO PO WYPRAWY PRZEZ ŚWIAT

Wystawa w Heritage Hub prezentuje kilka wyjątkowych egzemplarzy Fiata. Wśród nich znajduje się rzadki model wzorcowy wykonany z mahoniu, egzemplarz pierwszej serii oraz wersja w barwach Carabinieri.

Największe zainteresowanie budzi jednak prywatny egzemplarz po renowacji, który wcześniej służył jako taksówka. Samochód stał się później uczestnikiem niezwykłych wypraw – dotarł m.in. na Przylądek Północny, pokonał trasę szlakiem Marco Polo i przejechał zimą drogę z Moskwy do Władywostoku.

To właśnie takie historie pokazują, że Multipla nie była wyłącznie ciekawostką konstrukcyjną, ale autem realnie zdolnym do dalekich podróży.

Przeczytaj: Legendarny Fiat 126 w nowej odsłonie. Miejski elektryk w projekcie retro

DLACZEGO FIAT 600 MULTIPLA JEST WAŻNY DLA MOTORYZACJI?

Multipla uznawana jest dziś za jeden z pierwszych samochodów, które w praktyce zbliżyły się do idei minivana. Jej konstrukcja udowodniła, że sprytne rozplanowanie mechaniki może zmienić sposób korzystania z auta bez zwiększania jego rozmiarów.

Heritage Hub przypomina, że Fiat 600 Multipla to nie tylko model historyczny, ale także projekt, który wpłynął na rozwój myślenia o przestrzeni w samochodach miejskich. W czasach, gdy dominują większe i bardziej skomplikowane konstrukcje, jego prostota i funkcjonalność nadal pozostają aktualne.