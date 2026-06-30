119 500 zł za nowego hybrydowego SUV-a. Czy Jaecoo 5 to okazja?

119 500 zł za hybrydowego Jaecoo 5 brzmi atrakcyjnie, lecz pełny obraz jest bardziej złożony. Różnica w cenie względem wersji spalinowej sięga prawie 15 tys. zł, a topowa hybryda Premium kosztuje 136 500 zł, co rodzi pytanie o opłacalność takiego wyboru.

Do tego dochodzą różnice w standardowym wyposażeniu oraz silna konkurencja w segmencie, która podkopuje argumenty chińskiego SUV-a. Sprawdzamy, co dokładnie dostajemy za tę kwotę i dla kogo Jaecoo 5 Hybrid ma sens.

Jaecoo 5 Hybrid debiutuje w Polsce. Ceny startują od 119 500 zł

Jaecoo 5 Hybrid trafił do polskiej oferty z ceną startową 119 500 zł za wersję Comfort. Lepiej wyposażona odmiana Premium kosztuje 136 500 zł.

Pod maską pracuje hybrydowy układ napędowy o mocy 224 KM. SUV ma 4380 mm długości i rozstaw osi wynoszący 2620 mm. Bagażnik mieści 314 l do rolety lub 410 l do dachu, dlatego pod względem praktyczności plasuje się raczej w środku segmentu.

Największe pytanie brzmi jednak nie o osiągi, ale o opłacalność zakupu.

Hybryda kosztuje więcej, ale oferuje bogatsze wyposażenie

Porównując cenniki, różnica jest wyraźna. Benzynowe Jaecoo 5 kosztuje obecnie 104 900 zł w promocji (115 500 zł katalogowo), więc dopłata do hybrydy wynosi blisko 15 tys. zł. W przypadku wersji Premium różnica rośnie do około 19 tys. zł.

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Nie jest to jednak dopłata wyłącznie do napędu.

Już podstawowa hybryda oferuje wyposażenie, którego nie ma wersja spalinowa, m.in.:

dwustrefową automatyczną klimatyzację,

podgrzewaną skórzaną kierownicę,

podgrzewane przednie fotele.

Oceniając cenę, warto więc uwzględnić nie tylko oszczędniejsze zużycie paliwa, ale również bogatszy standard.

Czy dopłata do hybrydy się zwróci?

Jeżeli ktoś liczy wyłącznie na niższe rachunki za paliwo, odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Przy dopłacie wynoszącej około 15-19 tys. zł okres zwrotu będzie zależał przede wszystkim od rocznego przebiegu. Kierowcy pokonujący kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie będą odrabiali tę różnicę znacznie dłużej niż osoby intensywnie eksploatujące samochód.

Sytuację komplikuje jeszcze oferta samej marki. Jaecoo 7 Hybrid kosztuje od 139 900 zł, czyli zaledwie 3400 zł więcej od Jaecoo 5 Hybrid Premium. Przy tak niewielkiej różnicy wielu klientów może zdecydować się na większy model.

Konkurencja nie ułatwia zadania

Największym problemem Jaecoo 5 Hybrid jest bardzo mocna konkurencja.

Najbliżej znajduje się Omoda 5 Hybrid, która kosztuje od 116 500 zł w promocji.

Jeszcze większym wyzwaniem pozostaje MG ZS Hybrid+. Model startuje od 93 900 zł, a bogatsza wersja Exclusive kosztuje 111 700 zł. Oferuje również większy, 443-litrowy bagażnik.

Mocnym rywalem jest także Dacia Duster Hybrid. Ceny rozpoczynają się od 112 100 zł, a dobrze wyposażona odmiana Journey kosztuje 118 300 zł. Duster pozostaje bardziej praktyczny i dodatkowo daje możliwość wyboru wersji z napędem 4x4 lub fabrycznym LPG.

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Czy warto kupić Jaecoo 5 Hybrid?

Jaecoo 5 Hybrid nie jest najtańszym SUV-em w swoim segmencie, ale oferuje bogate wyposażenie już w podstawowej wersji i mocny, 224-konny napęd hybrydowy.

Jeżeli zależy przede wszystkim na wyposażeniu i nowoczesnym układzie napędowym, może być ciekawą propozycją. Jeśli jednak najważniejsza jest relacja ceny do możliwości, przed podjęciem decyzji warto porównać ofertę z MG ZS Hybrid+, Dacią Duster Hybrid czy Omodą 5 Hybrid.

Na papierze Jaecoo 5 Hybrid wygląda atrakcyjnie, ale dopiero bezpośrednie zestawienie z konkurencją pokazuje, że walka o klientów w tym segmencie będzie wyjątkowo wyrównana.