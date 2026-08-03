Czy bateria w elektryku wytrzyma 220 tys. km? ADAC ma odpowiedź po teście ID.3

Bateria Volkswagena ID.3 po przejechaniu 220 tys. km zachowała 89% swojej pierwotnej pojemności – wynika z długodystansowego testu przeprowadzanego przez niemiecki automobilklub ADAC. Badanie trwa od połowy 2021 roku i dostarcza jednych z najbardziej wiarygodnych danych dotyczących trwałości akumulatorów w samochodach elektrycznych.

Wyniki pokazują, że nawet przy intensywnej eksploatacji degradacja baterii może być znacznie mniejsza, niż obawia się wielu kierowców.

ADAC sprawdza Volkswagena ID.3 od ponad czterech lat

Testowany egzemplarz to Volkswagen ID.3 Pro S wyposażony w silnik o mocy 204 KM, generujący 340 Nm momentu obrotowego oraz akumulator o pojemności 77 kWh netto. Producent deklaruje zasięg do 525 km (WLTP), a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 7,9 s.

ADAC rozpoczął test w połowie 2021 roku. Po pokonaniu 220 tys. km samochód dostarczył rzadkich i niezwykle cennych danych dotyczących rzeczywistej trwałości baterii podczas wieloletniej eksploatacji.

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Po 220 tys. km bateria zachowała 89% pojemności

Regularne pomiary SOH (State of Health) pokazują, że degradacja akumulatora przebiegała bardzo powoli:

21 tys. km – 96% pojemności,

około 60 tys. km – nadal 96%,

100 tys. km – 93%,

170 tys. km – 91%,

220 tys. km – 89%.

Oznacza to, że po przejechaniu ponad 220 tys. km akumulator utracił zaledwie 11% pierwotnej pojemności.

Dla porównania Volkswagen udziela gwarancji na baterię przez 8 lat lub 160 tys. km. Testowany egzemplarz przekroczył więc limit gwarancyjny o ponad 60 tys. km, zachowując bardzo dobrą kondycję akumulatora.

Intensywna eksploatacja nie zaszkodziła akumulatorowi

Co ważne, warunki testu trudno uznać za łagodne. Samochód był regularnie ładowany szybkimi ładowarkami DC, a akumulator często pozostawał naładowany do 100% przez kilka dni – właśnie takie scenariusze najczęściej uznawane są za niekorzystne dla żywotności ogniw.

Mimo tego bateria zachowała wysoką sprawność. Dodatkowo kolejne aktualizacje oprogramowania pozwoliły ograniczyć zużycie energii w pomiarach ADAC z 20,0 do 18,3 kWh/100 km.

Średnie zużycie energii w całym teście wyniosło 23 kWh/100 km, głównie z powodu dużego udziału jazdy autostradowej przy wysokich prędkościach.

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To ważna wiadomość dla kierowców planujących zakup elektryka

Wyniki testu ADAC pokazują, że nowoczesne akumulatory trakcyjne mogą zachować wysoką sprawność nawet po bardzo dużych przebiegach. To dobra wiadomość zarówno dla osób planujących zakup nowego samochodu elektrycznego, jak i dla kierowców rozważających zakup używanego EV.

Test Volkswagena ID.3 nadal trwa – celem ADAC jest osiągnięcie przebiegu 250 tys. km. Kolejne wyniki pokażą, czy tempo degradacji pozostanie równie niskie także po przekroczeniu ćwierć miliona kilometrów.