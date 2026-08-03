Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda
Nowa Kia Niro oficjalnie trafiła do polskich cenników. Producent rozpoczął przyjmowanie zamówień, a ceny hybrydowej wersji startują od 123 900 zł.
Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach już w sierpniu. Kia pozostaje wierna sprawdzonemu napędowi hybrydowemu, oferując bogate wyposażenie już w podstawowej odmianie.
Nowa Kia Niro już w Polsce. Ceny zaczynają się od 123 900 zł
Podstawowa wersja M została wyceniona na 123 900 zł. Za bogatszą odmianę L trzeba zapłacić 139 900 zł, natomiast topowa wersja XL kosztuje 166 500 zł.
Dealerzy przyjmują już zamówienia, a pierwsze samochody trafią do klientów i salonów jeszcze w sierpniu. To jeden z najważniejszych modeli Kii w Europie, a producent nadal stawia przede wszystkim na klasyczną hybrydę.
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Już podstawowa wersja oferuje bogate wyposażenie
Mimo że jest to bazowa odmiana, wersja M oferuje wyposażenie, którego nie brakuje nawet w droższych konkurentach. Na liście standardowych elementów znajdują się m.in.:
- reflektory LED z automatycznym przełączaniem świateł drogowych,
- automatyczna klimatyzacja,
- 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego,
- bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto,
- kamera cofania,
- przednie i tylne czujniki parkowania,
- rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę (ADAS),
- 16-calowe aluminiowe felgi.
Co oferują wersje L i XL?
Wersja L stanowi środkowy wariant wyposażenia. Oferuje panoramiczny kokpit z dwoma zakrzywionymi ekranami o przekątnej 12,3 cala, fabryczną nawigację, materiałowo-skórzaną tapicerkę oraz projektorowe reflektory LED. W pakiecie Business Line dostępne są również 18-calowe felgi aluminiowe.
Najbogatsza odmiana XL otrzymuje m.in. syntetyczną skórzaną tapicerkę, 18-calowe obręcze, wyświetlacz HUD, system audio Harman Kardon oraz rozbudowane systemy parkowania, w tym zdalne parkowanie sterowane pilotem i system zapobiegający kolizjom podczas cofania.
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Kia nadal stawia na hybrydę
Nowa Kia Niro ma umocnić pozycję marki w segmencie kompaktowych SUV-ów hybrydowych. Producent konsekwentnie rozwija klasyczny napęd HEV, który dla wielu kierowców pozostaje bardziej praktyczny od hybryd plug-in czy samochodów elektrycznych.
Przy obecnych cenach paliw i rosnących kosztach eksploatacji sprawdzona hybryda może okazać się najmocniejszym argumentem nowego Niro. Bogate wyposażenie już w podstawowej wersji dodatkowo zwiększa konkurencyjność modelu na polskim rynku.