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Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda
Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda

Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda

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Nowa Kia Niro oficjalnie trafiła do polskich cenników. Producent rozpoczął przyjmowanie zamówień, a ceny hybrydowej wersji startują od 123 900 zł.

Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach już w sierpniu. Kia pozostaje wierna sprawdzonemu napędowi hybrydowemu, oferując bogate wyposażenie już w podstawowej odmianie.

Nowa Kia Niro już w Polsce. Ceny zaczynają się od 123 900 zł

Podstawowa wersja M została wyceniona na 123 900 zł. Za bogatszą odmianę L trzeba zapłacić 139 900 zł, natomiast topowa wersja XL kosztuje 166 500 zł.

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Dealerzy przyjmują już zamówienia, a pierwsze samochody trafią do klientów i salonów jeszcze w sierpniu. To jeden z najważniejszych modeli Kii w Europie, a producent nadal stawia przede wszystkim na klasyczną hybrydę.

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Już podstawowa wersja oferuje bogate wyposażenie

Mimo że jest to bazowa odmiana, wersja M oferuje wyposażenie, którego nie brakuje nawet w droższych konkurentach. Na liście standardowych elementów znajdują się m.in.:

  • reflektory LED z automatycznym przełączaniem świateł drogowych,
  • automatyczna klimatyzacja,
  • 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego,
  • bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto,
  • kamera cofania,
  • przednie i tylne czujniki parkowania,
  • rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę (ADAS),
  • 16-calowe aluminiowe felgi.

Co oferują wersje L i XL?

Wersja L stanowi środkowy wariant wyposażenia. Oferuje panoramiczny kokpit z dwoma zakrzywionymi ekranami o przekątnej 12,3 cala, fabryczną nawigację, materiałowo-skórzaną tapicerkę oraz projektorowe reflektory LED. W pakiecie Business Line dostępne są również 18-calowe felgi aluminiowe.

  Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda

Najbogatsza odmiana XL otrzymuje m.in. syntetyczną skórzaną tapicerkę, 18-calowe obręcze, wyświetlacz HUD, system audio Harman Kardon oraz rozbudowane systemy parkowania, w tym zdalne parkowanie sterowane pilotem i system zapobiegający kolizjom podczas cofania.

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Kia nadal stawia na hybrydę

Nowa Kia Niro ma umocnić pozycję marki w segmencie kompaktowych SUV-ów hybrydowych. Producent konsekwentnie rozwija klasyczny napęd HEV, który dla wielu kierowców pozostaje bardziej praktyczny od hybryd plug-in czy samochodów elektrycznych.

Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda

Przy obecnych cenach paliw i rosnących kosztach eksploatacji sprawdzona hybryda może okazać się najmocniejszym argumentem nowego Niro. Bogate wyposażenie już w podstawowej wersji dodatkowo zwiększa konkurencyjność modelu na polskim rynku.

Redakcja

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Data publikacji: 03.08.2026 15:17
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