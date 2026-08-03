  Nowa Kia Niro trafiła do Polski. Tyle kosztuje nowa hybryda

Nowa Kia Niro oficjalnie trafiła do polskich cenników. Producent rozpoczął przyjmowanie zamówień, a ceny hybrydowej wersji startują od 123 900 zł.

Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach już w sierpniu. Kia pozostaje wierna sprawdzonemu napędowi hybrydowemu, oferując bogate wyposażenie już w podstawowej odmianie.

Nowa Kia Niro już w Polsce. Ceny zaczynają się od 123 900 zł

Podstawowa wersja M została wyceniona na 123 900 zł. Za bogatszą odmianę L trzeba zapłacić 139 900 zł, natomiast topowa wersja XL kosztuje 166 500 zł.

Dealerzy przyjmują już zamówienia, a pierwsze samochody trafią do klientów i salonów jeszcze w sierpniu. To jeden z najważniejszych modeli Kii w Europie, a producent nadal stawia przede wszystkim na klasyczną hybrydę.

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Już podstawowa wersja oferuje bogate wyposażenie

Mimo że jest to bazowa odmiana, wersja M oferuje wyposażenie, którego nie brakuje nawet w droższych konkurentach. Na liście standardowych elementów znajdują się m.in.:

reflektory LED z automatycznym przełączaniem świateł drogowych,

z automatycznym przełączaniem świateł drogowych, automatyczna klimatyzacja,

12,3-calowy ekran systemu multimedialnego,

bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto,

kamera cofania,

przednie i tylne czujniki parkowania,

rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę (ADAS),

16-calowe aluminiowe felgi.

Co oferują wersje L i XL?

Wersja L stanowi środkowy wariant wyposażenia. Oferuje panoramiczny kokpit z dwoma zakrzywionymi ekranami o przekątnej 12,3 cala, fabryczną nawigację, materiałowo-skórzaną tapicerkę oraz projektorowe reflektory LED. W pakiecie Business Line dostępne są również 18-calowe felgi aluminiowe.

Najbogatsza odmiana XL otrzymuje m.in. syntetyczną skórzaną tapicerkę, 18-calowe obręcze, wyświetlacz HUD, system audio Harman Kardon oraz rozbudowane systemy parkowania, w tym zdalne parkowanie sterowane pilotem i system zapobiegający kolizjom podczas cofania.

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Kia nadal stawia na hybrydę

Nowa Kia Niro ma umocnić pozycję marki w segmencie kompaktowych SUV-ów hybrydowych. Producent konsekwentnie rozwija klasyczny napęd HEV, który dla wielu kierowców pozostaje bardziej praktyczny od hybryd plug-in czy samochodów elektrycznych.

Przy obecnych cenach paliw i rosnących kosztach eksploatacji sprawdzona hybryda może okazać się najmocniejszym argumentem nowego Niro. Bogate wyposażenie już w podstawowej wersji dodatkowo zwiększa konkurencyjność modelu na polskim rynku.