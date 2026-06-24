Hybrydy podbiły Europę. W Polsce wybiera je już co drugi kierowca

Hybrydy odpowiadają już za niemal 38 proc. nowych samochodów w UE. Od stycznia do maja 2026 r. zarejestrowano ich dokładnie 1 795 071. W tym samym czasie auta w pełni elektryczne osiągnęły 20 proc. rynku, czyli 950 521 egzemplarzy, a plug-iny zajęły 9,7 proc.

Polska nadal wyraźnie stawia jednak na hybrydy: mają one u nas 51 proc. udziału, a BEV tylko 5,3 proc., co mocno odróżnia nas od reszty Unii.

Hybrydy numerem jeden w UE. W Polsce mają już ponad 50 proc. rynku

Rynek nowych samochodów w Unii Europejskiej nadal rośnie, ale jeszcze ciekawsze od samej sprzedaży są zmiany w preferencjach kierowców. Najnowsze dane ACEA za okres od stycznia do maja 2026 r. pokazują, że największym wygranym są hybrydy. W tym czasie odpowiadały za 37,8 proc. wszystkich nowych rejestracji w UE, stając się najpopularniejszym rodzajem napędu na europejskim rynku.

Łącznie zarejestrowano 1,795 mln samochodów hybrydowych, a cały rynek nowych aut osobowych urósł o 4 proc. rok do roku. W statystykach ACEA znajdują się zarówno klasyczne hybrydy HEV, jak i miękkie hybrydy MHEV.

Hybrydy wyprzedziły benzynę i diesla

Popularność hybryd nie jest już chwilowym trendem. Dziś to właśnie one stanowią najczęściej wybierany napęd w Europie. Kierowcy doceniają niższe zużycie paliwa i brak konieczności ładowania, co dla wielu osób pozostaje dużą przewagą nad samochodami elektrycznymi.

Na drugim miejscu znalazły się auta benzynowe z udziałem 22,4 proc. rynku. Ich sprzedaż spadła jednak o 28,5 proc. rok do roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja diesli, które odpowiadają już tylko za 7,6 proc. nowych rejestracji.

To wyraźny sygnał, że klasyczne napędy spalinowe stopniowo tracą znaczenie na rzecz rozwiązań zelektryfikowanych.

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Elektryki rosną, ale wciąż są za hybrydami

Samochody elektryczne również notują bardzo dobre wyniki. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. zarejestrowano w UE 950 521 aut elektrycznych, co przełożyło się na 20 proc. udziału w rynku.

Największe wzrosty odnotowano na kluczowych europejskich rynkach:

Włochy: +75,7 proc.

Francja: +55,4 proc.

Niemcy: +40,9 proc.

Widać więc, że elektromobilność przyspiesza, jednak na razie elektryki nie są w stanie zagrozić dominacji hybryd. Jeszcze mniejszy udział mają hybrydy plug-in, które osiągnęły 9,7 proc. rynku i 460 217 rejestracji.

Polska wybiera hybrydy jeszcze chętniej niż Europa

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja nad Wisłą. Podczas gdy średnia dla całej Unii wynosi 37,8 proc., w Polsce hybrydy odpowiadają już za 51 proc. wszystkich nowych samochodów.

Oznacza to, że co drugie nowe auto rejestrowane w naszym kraju ma napęd hybrydowy.

Znacznie słabiej wypadają samochody elektryczne. Ich udział wynosi zaledwie 5,3 proc., czyli niemal czterokrotnie mniej niż średnia unijna. Co więcej, elektryki w Polsce nadal przegrywają nawet z dieslami, których udział sięga około 6 proc.

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Dlaczego Polacy stawiają na hybrydy?

Popularność hybryd wynika przede wszystkim z ich uniwersalności. Pozwalają ograniczyć zużycie paliwa, nie wymagają dostępu do ładowarki i nie zmuszają kierowców do zmiany codziennych nawyków.

To właśnie dlatego wielu klientów traktuje je jako kompromis między tradycyjnym silnikiem spalinowym a pełnym elektrykiem. Dane z Polski pokazują, że taki model użytkowania wciąż trafia do największej grupy kupujących.

Choć udział aut elektrycznych w Europie szybko rośnie, obecnie to hybrydy są największym zwycięzcą transformacji rynku motoryzacyjnego. W Polsce ich pozycja jest jeszcze mocniejsza, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach pozostaną najpopularniejszym wyborem wśród nabywców nowych samochodów.