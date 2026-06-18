Renault pokazało wojskowego SUV-a. Ten model ma wspierać żołnierzy na polu walki

Renault pokazuje, że samochód cywilny może stać się zapleczem informacyjnym dla pola walki — 4Troop to Rafale przerobiony na prototyp wojskowy z systemami do zbierania i analizy danych.

Renault coraz śmielej wchodzi w sektor obronny. Najnowszym przykładem jest 4Troop - prototyp wojskowego pojazdu opracowany na bazie modelu Rafale. Francuzi przekonują, że konstrukcja mogłaby stosunkowo szybko trafić do produkcji seryjnej, a jej największą siłą nie jest uzbrojenie, lecz zdolność do zbierania, analizowania i przekazywania informacji.

Projekt powstał we współpracy z firmą Thales, jednym z największych dostawców technologii dla europejskiego sektora obronnego.

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły SUV

4Troop zachował sylwetkę bardzo zbliżoną do cywilnego Renault Rafale. Najbardziej widoczną zmianą jest matowe, kamuflujące malowanie nadwozia. Prawdziwe różnice kryją się jednak pod karoserią.

Pojazd wyposażono w wojskowe systemy przetwarzania danych, narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Renault podkreśla, że nowoczesny pojazd wojskowy nie musi być przede wszystkim nośnikiem uzbrojenia. Coraz większe znaczenie mają dziś zdolności informacyjne i współpraca z systemami bezzałogowymi.

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Sztuczna inteligencja i drony mają wspierać żołnierzy

Najważniejszym elementem projektu jest integracja z bezzałogowymi pojazdami lądowymi i latającymi. 4Troop może wspierać ich obsługę, koordynować działania oraz przetwarzać dane zbierane podczas misji rozpoznawczych.

Na pokładzie znalazły się również systemy AI, które mają pomagać załodze analizować sytuację i szybciej podejmować decyzje. Renault określa je jako cyfrowe wsparcie dla żołnierzy działających w terenie.

Dodatkową funkcją jest Vehicle-to-Load. Dzięki niej energia zgromadzona w akumulatorze może posłużyć do ładowania dronów i innych urządzeń bezpośrednio w miejscu prowadzenia działań.

Renault chce szybko uruchomić produkcję

Producent podkreśla, że jedną z największych zalet projektu jest wykorzystanie istniejącej platformy samochodu cywilnego. Takie rozwiązanie pozwala skrócić czas przygotowania produkcji i ograniczyć koszty.

Renault oraz Thales przekonują, że 4Troop nie jest jedynie pokazem możliwości technologicznych. Według firmy pojazd mógłby stosunkowo szybko przejść z etapu prototypu do seryjnego wytwarzania, jeśli pojawi się zainteresowanie ze strony armii.

To szczególnie ważne w okresie, gdy europejskie państwa zwiększają wydatki na obronność i szukają rozwiązań, które można wdrożyć bez wieloletnich programów rozwojowych.

Projekt wpisuje się w boom na europejskie zbrojenia

4Troop pojawia się w momencie, gdy Europa przeznacza coraz większe środki na rozwój zdolności wojskowych. Renault już wcześniej zaangażowało się w projekty związane z obronnością, między innymi przy produkcji dronów dla francuskiego resortu obrony.

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Nowy pojazd pokazuje, że producenci samochodów coraz częściej dostrzegają szansę w sektorze wojskowym. Dla wielu firm może to być sposób na wykorzystanie istniejących fabryk, technologii i kompetencji poza tradycyjnym rynkiem motoryzacyjnym.

Największym znakiem zapytania pozostaje jednak praktyczna użyteczność konstrukcji opartej na cywilnym SUV-ie. Jeśli francuska armia uzna, że przewaga informacyjna i szybkie wdrożenie są ważniejsze niż terenowe kompromisy, 4Troop może stać się czymś więcej niż tylko ciekawym prototypem.