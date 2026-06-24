To największy samochód Xiaomi. Nowy SUV ma 70 kWh i namiot dachowy

Xiaomi szykuje największego SUV-a w swojej gamie. Sky Nomad N90 ma zadebiutować w czwartym kwartale tego roku, a w Chinach ceny mają startować od 200 tys. do 450 tys. juanów. Producent zapowiada duży, luksusowy model z wbudowanym namiotem dachowym, napędem EREV i akumulatorem 70 kWh, który ma zapewniać 400–500 km jazdy w trybie EV.

Auto trafi do sprzedaży w wersjach 5- i 7-osobowych i ma łączyć wysoki komfort z funkcjonalnością przydatną podczas wyjazdów. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Sky Nomad N90 ma być propozycją dla kierowców szukających samochodu na długie trasy i spontaniczne noclegi.

Xiaomi Sky Nomad N90. Gigantyczny SUV z namiotem dachowym i zasięgiem ponad 1500 km

Xiaomi nie zwalnia tempa na rynku motoryzacyjnym. Po sukcesie sedana SU7 i nowego SUV-a YU7 chiński gigant przygotowuje trzeci model. Będzie nim Sky Nomad N90 - największy SUV w historii marki, który ma połączyć luksus, nowoczesne technologie i funkcje stworzone z myślą o aktywnym wypoczynku.

Premiera została zaplanowana na czwarty kwartał 2025 roku. Samochód początkowo trafi wyłącznie na rynek chiński.

EREV zamiast klasycznej hybrydy

Sky Nomad N90 otrzyma napęd typu EREV. Oznacza to, że za napędzanie kół odpowiadają silniki elektryczne, a niewielka jednostka benzynowa 1.5 pełni rolę generatora prądu, który doładowuje akumulator podczas jazdy.

Kluczowym elementem układu będzie bateria o pojemności 70 kWh. Według nieoficjalnych informacji SUV ma przejechać od 400 do 500 km wyłącznie na energii elektrycznej. Po uruchomieniu generatora całkowity zasięg może przekroczyć 1500 km.

To rozwiązanie ma przekonać kierowców, którzy chcą korzystać z zalet samochodu elektrycznego, ale nie chcą martwić się o ładowanie podczas długich podróży.

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Namiot dachowy ma być największym wyróżnikiem

Najbardziej nietypowym elementem wyposażenia będzie opcjonalny namiot dachowy. Xiaomi chce wykorzystać rosnącą w Chinach popularność biwakowania i tzw. glampingu, czyli luksusowej formy wypoczynku na łonie natury.

Producent zamierza stworzyć samochód, który będzie nie tylko środkiem transportu, ale także mobilną bazą wypadową. W ten trend wpisują się również inne elementy wyposażenia spotykane coraz częściej w chińskich SUV-ach, takie jak rozkładane fotele, lodówki czy rozbudowane systemy multimedialne.

Ponad 5,3 metra długości i nawet siedem miejsc

Sky Nomad N90 ma należeć do największych SUV-ów dostępnych na rynku. Według informacji z Chin nadwozie będzie miało ponad 5300 mm długości, a rozstaw osi wyniesie około 3100 mm.

W ofercie mają znaleźć się wersje 5- i 7-osobowe. Na pokładzie nie zabraknie również zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, w tym czujnika LiDAR odpowiedzialnego za funkcje autonomicznej jazdy.

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Cena od około 110 tys. zł

Według chińskich mediów ceny Sky Nomad N90 mają wynosić od 200 tys. do 450 tys. juanów, czyli w przeliczeniu od około 110 tys. do 250 tys. zł.

Na razie nic nie wskazuje na to, aby model trafił do Europy. Xiaomi koncentruje się przede wszystkim na rynku chińskim, gdzie duże SUV-y z napędem EREV cieszą się rosnącą popularnością.

Sky Nomad N90 pokazuje jednak, jak szybko rozwija się motoryzacyjna część biznesu Xiaomi. Jeśli zapowiadane parametry się potwierdzą, nowy model może stać się jednym z najciekawszych chińskich SUV-ów najbliższych miesięcy.