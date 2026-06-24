Xpeng X9 w Polsce. Minivan za 324 900 zł z fotelami „Zero Gravity”

Xpeng X9 przyjechał do Polski z wyraźnym przesłaniem: nie jest kolejnym rodzinnym vanem, lecz mobilnym salonem z komfortem klasy premium.

Siedmioosobowa kabina w układzie 2+2+3 z fotelami drugiego rzędu oferującymi tryb Zero Gravity stanowi główny argument sprzedażowy. Ceny startują od 324 900 zł, a oferta obejmuje trzy wersje napędu i kompletne wyposażenie w standardzie.

XPENG X9 w Polsce: minivan większy od Klasy S z fotelami Zero Gravity i ceną od 324 900 zł

Xpeng X9 zadebiutował w Polsce jako propozycja z zupełnie innej kategorii niż klasyczne minivany. To duży, elektryczny model, który bardziej przypomina mobilny salon niż rodzinne auto. Ma 531,6 cm długości, 198,8 cm szerokości i 178,5 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 316 cm. W praktyce oznacza to rozmiary większe niż w Mercedesie Klasy S Long, przy współczynniku oporu powietrza 0,236 Cd.

Najmocniej X9 wyróżnia jednak wnętrze. Auto ma układ 2+2+3 i oferuje siedem pełnoprawnych miejsc. Drugi rząd to dwa niezależne fotele z pełną regulacją, masażem, wentylacją, podgrzewaniem i dostępem do pokładowej lodówki. W trybie Zero Gravity ustawiają się w pozycji inspirowanej badaniami NASA, która ma odciążać ciało podczas długiej podróży.

Równie zaskakujący jest trzeci rząd. To nie awaryjna kanapa, ale pełnoprawne miejsca dla trzech dorosłych osób z elektryczną regulacją oparć i zagłówków oraz podgrzewaniem. Przy komplecie pasażerów bagażnik ma 721 litrów, a po złożeniu siedzeń rośnie do 2514 litrów.

Xpeng postawił też na rozbudowaną cyfryzację. Na pokładzie pracują cztery główne ekrany, w tym 17,3-calowy wyświetlacz centralny i 21,4-calowy ekran w podsufitce dla pasażerów. Do tego dochodzi head-up display i cyfrowe lusterko wsteczne.

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Wymiary i przestrzeń: minivan, który gra w lidze limuzyn

X9 wyraźnie pokazuje, że duży minivan nadal ma przewagę nad SUV-em w zakresie wykorzystania przestrzeni. Przy takich gabarytach kabina została zaprojektowana od początku jako siedmioosobowa, bez kompromisów.

Drugi rząd jest najbardziej komfortowy i oferuje funkcje znane z aut klasy premium. Trzeci rząd również nie jest dodatkiem „awaryjnym”, tylko pełnoprawną częścią kabiny. Nawet przy pełnym obłożeniu pasażerami X9 zachowuje duży bagażnik, co w tej klasie wciąż nie jest oczywiste.

Ciekawostką konstrukcyjną jest sposób składania trzeciego rzędu. Siedziska najpierw chowają się do przodu, a następnie obracają o 180 stopni, co pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową.

Napęd: trzy wersje elektryczne i do 500 KM mocy

Xpeng X9 w Polsce oferowany jest wyłącznie jako elektryk, w trzech konfiguracjach.

Bazowa wersja FWD Standard Range Pro ma 320 KM i baterię 94,8 kWh. Oferuje do 535 km zasięgu i przyspieszenie 0–100 km/h w 8,2 s.

FWD Long Range Pro korzysta z większego akumulatora 110 kWh. Zasięg rośnie do 615 km, a sprint do setki skraca się do 7,7 s. To najbardziej zbalansowana odmiana w gamie.

Na szczycie stoi AWD Performance Pro z dwoma silnikami, mocą 500 KM i momentem 640 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 5,9 s i oferuje do 580 km zasięgu.

Każda wersja odpowiada innemu stylowi użytkowania, ale wszystkie utrzymują wysoki poziom osiągów jak na tak duży minivan.

Wyposażenie i cena w Polsce

Xpeng X9 jest oferowany w bardzo uproszczonej konfiguracji. Klient wybiera głównie napęd, a wyposażenie pozostaje w dużej mierze standardowe.

W standardzie znajdują się m.in. pneumatyczne zawieszenie, skrętna tylna oś, 20-calowe felgi, pięciostrefowa klimatyzacja z pompą ciepła, rozbudowany system audio XOPERA z 27 głośnikami oraz komplet systemów komfortu i ekranów.

Opcje ograniczono do minimum: lakieru oraz haka holowniczego.

Ceny w Polsce:

FWD Standard Range Pro – 324 900 zł

FWD Long Range Pro – 349 900 zł

AWD Performance Pro – 389 900 zł

Pozycja rynkowa: luksusowy van zamiast klasycznego minivana

Xpeng X9 nie konkuruje z typowymi vanami rodzinnymi, tylko z segmentem premium. Naturalnymi rywalami są Lexus LM, Mercedes Klasy V czy Hyundai Staria w topowych wersjach.

W Polsce największy potencjał sprzedażowy ma w segmencie usług premium: VIP transport, hotele, firmy eventowe i przewozy biznesowe. Właśnie tam liczą się przestrzeń, komfort i efekt „mobilnego salonu”.

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Cena od 324 900 zł jasno ustawia X9 w segmencie aut luksusowych, a nie użytkowych. W zamian oferuje poziom wyposażenia i komfortu, który w minivanach tej klasy nadal jest rzadkością.

Xpeng X9 pokazuje też, że chińskie marki coraz odważniej wchodzą w segment premium nie przez kopiowanie, ale przez maksymalizację komfortu i technologii. W tym przypadku nie chodzi o bycie „kolejnym minivanem”, tylko o redefinicję tego segmentu.