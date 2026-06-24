Nadchodzą utrudnienia na drogach. GDDKiA rusza z remontami za ponad 1,5 mld zł

Kierowcy, przygotujcie się na falę remontów: GDDKiA przeznaczy ponad 1,5 mld zł na drogi i mosty w latach 2026–2028. W ciągu trzech lat odnowi 854 km tras i 192 obiekty mostowe, a największe obciążenie budżetu zaplanowano na 2026 r. (co najmniej 633 mln zł).

W planie są 353 odcinki do remontu oraz systemowe prace na mostach, z osobnymi pulami finansowania przewidzianymi w kolejnych latach. To zapowiedź intensywnych robót, które już od 2026 r. będą widoczne na krajowej sieci dróg.

Ponad 1,5 mld zł na remonty dróg i mostów. Kierowców czeka fala utrudnień

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W latach 2026-2028 na modernizację dróg krajowych i obiektów mostowych przeznaczy ponad 1,5 mld zł. W planach jest remont 854 km tras oraz 192 mostów.

Dla kierowców oznacza to z jednej strony poprawę stanu infrastruktury, ale z drugiej także więcej utrudnień na najważniejszych drogach w całym kraju.

Najwięcej prac ruszy już w 2026 roku

Najbardziej intensywny będzie pierwszy rok programu. GDDKiA planuje przeznaczyć na remonty co najmniej 633 mln zł.

W 2026 roku zaplanowano:

remont 147 odcinków dróg o łącznej długości 389 km,

modernizację 64 obiektów mostowych,

wydatki na mosty sięgające 50 mln zł.

To właśnie wtedy kierowcy mogą najbardziej odczuć skalę prowadzonych prac. Dyrekcja podkreśla jednak, że chodzi nie tylko o wymianę nawierzchni, ale również o poprawę stanu technicznego kluczowych mostów i wiaduktów.

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Remonty nie zwolnią także w kolejnych latach

Program będzie kontynuowany do końca 2028 roku.

W 2027 roku GDDKiA przeznaczy na remonty 400 mln zł, w tym 100 mln zł na obiekty mostowe. W planach jest odnowienie 184 km dróg oraz realizacja 75 zadań mostowych.

Rok później budżet wzrośnie do 500 mln zł. W 2028 roku remont przejdzie 281 km dróg, a dodatkowo wykonane zostaną 53 inwestycje mostowe.

Łącznie w ciągu trzech lat odnowionych zostanie 353 odcinki dróg krajowych i 192 obiekty mostowe.

Większe nakłady niż w poprzednich latach

Skala programu pokazuje wyraźną zmianę podejścia do utrzymania istniejącej infrastruktury. GDDKiA podkreśla, że planowane wydatki na lata 2026-2028 będą wyższe niż łączne nakłady na remonty poniesione w latach 2020-2025.

To oznacza, że zarządca dróg chce nadrobić zaległości i poprawić stan tras, które od lat są intensywnie eksploatowane.

GDDKiA przyspiesza także z nowymi inwestycjami

Równolegle rośnie liczba nowych kontraktów drogowych. Od początku 2026 roku GDDKiA podpisała już 11 umów obejmujących 143 km nowych tras o łącznej wartości 9,6 mld zł.

To więcej niż wartość wszystkich kontraktów podpisanych w całym 2025 roku. Wówczas zawarto 23 umowy dotyczące 176,5 km dróg za 5,1 mld zł.

Pokazuje to, że obok budowy nowych tras coraz większy nacisk kładziony jest również na modernizację istniejącej sieci.

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Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia

Najbliższe trzy lata upłyną pod znakiem intensywnych prac na drogach krajowych. Remonty obejmą setki kilometrów tras i blisko 200 mostów, dlatego czasowe zwężenia, ograniczenia prędkości i objazdy staną się częstym widokiem.

Z perspektywy kierowców będzie to okres większych utrudnień, ale również szansa na poprawę jakości nawierzchni i bezpieczeństwa na wielu ważnych odcinkach polskich dróg.