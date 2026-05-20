Voyah może być produkowany w Europie. Stellantis rozważa nowy ruch

Stellantis rozważa montaż chińskich elektryków Voyah w Europie — i to nie tylko jako odległą hipotezę. Reuters, powołując się na wewnętrznych informatorów, opisuje rozmowy, które mogą doprowadzić do uruchomienia montażu tych aut na Starym Kontynencie.

W grę wchodzi wykorzystanie lokalnych mocy produkcyjnych Stellantisa i debiut modelu Voyah Free jako pierwszego montowanego samochodu. To sygnał, że chińskie marki coraz poważniej myślą o europejskiej produkcji, a nie jedynie o eksporcie.

Stellantis może otworzyć europejskie fabryki dla chińskich elektryków

Według informacji agencji Reuters Stellantis prowadzi rozmowy z Dongfeng Motor Corporation dotyczące współpracy przy montażu elektrycznych modeli marki Voyah w Europie. Z relacji wewnętrznych informatorów wynika, że nie chodzi już wyłącznie o luźne analizy rynku, lecz o realny scenariusz lokalnej produkcji.

Dla europejskiej branży motoryzacyjnej to ważny sygnał. Chińskie marki coraz częściej nie chcą ograniczać się do eksportu gotowych samochodów, ale szukają miejsca w europejskim łańcuchu produkcji i sprzedaży.

Voyah Free może zostać pierwszym modelem składanym w Europie

W centrum rozmów znajduje się Voyah Free — elektryczny SUV premium należący do Dongfenga. To właśnie ten model ma być jednym z pierwszych kandydatów do montażu w europejskich zakładach Stellantisa.

Taki ruch oznaczałby znacznie więcej niż zwykły import aut z Chin. Lokalny montaż skróciłby drogę do europejskich klientów, ograniczył koszty logistyczne i pozwolił łatwiej dostosować ofertę do wymagań rynku.

Według Reutersa rozmowy dotyczą szerszego planu rozwoju elektrycznej gamy Voyah w Europie, a nie pojedynczego modelu. Free miałby jedynie otworzyć drogę kolejnym samochodom marki.

Europejski montaż zamiast pełnego importu z Chin

Na razie nie ujawniono lokalizacji potencjalnej fabryki ani harmonogramu projektu. Reuters wskazuje jednak, że rozmowy dotyczą montażu aut w istniejących europejskich zakładach, a nie budowy nowej fabryki od podstaw.

Dla Stellantis taki model współpracy ma biznesowy sens. Koncern mógłby lepiej wykorzystać własne moce produkcyjne, a jednocześnie wejść głębiej w segment chińskich elektryków bez konieczności rozwijania całego projektu samodzielnie.

Z kolei dla Dongfeng Motor Corporation europejski montaż byłby szybszą drogą do budowania obecności na rynku niż klasyczny eksport gotowych aut.

Stellantis odpowiada na rosnącą presję chińskich marek EV

Rozmowy z Dongfengiem pokazują, jak szybko zmienia się europejski rynek elektromobilności. Jeszcze niedawno chińskie marki były traktowane głównie jako importerzy tanich elektryków. Dziś coraz częściej szukają lokalnej produkcji i partnerstw z europejskimi koncernami.

Dla Stellantisa współpraca może być sposobem na utrzymanie konkurencyjności w segmencie EV i lepsze wykorzystanie własnej infrastruktury produkcyjnej. Europa pozostaje jednym z najważniejszych rynków dla aut elektrycznych, ale jednocześnie coraz trudniejszym pod względem kosztów i konkurencji.

Lokalny montaż mógłby też pomóc marce Voyah w budowaniu zaufania klientów, którzy często inaczej postrzegają samochód składany w Europie niż model importowany bezpośrednio z Chin.

Dealerzy i europejskie fabryki mogą zyskać nową rolę

Jeśli projekt zostanie sfinalizowany, zmieni się nie tylko układ sił między producentami, ale także sytuacja europejskich dealerów i zakładów produkcyjnych.

Sieci sprzedaży Stellantisa mogłyby otrzymać nowe modele elektryczne powiązane z lokalnym montażem i europejską logistyką. Dla fabryk oznaczałoby to dodatkowe zlecenia w czasie, gdy wiele zakładów szuka nowych źródeł produkcji w erze elektromobilności.

Najważniejsze pozostaje jednak to, że granica między europejskim i chińskim przemysłem motoryzacyjnym zaczyna się szybko zacierać. Potencjalna współpraca Stellantisa i Dongfenga może stać się jednym z najmocniejszych symboli tej zmiany.