Nowe BMW Serii 5 zmienia wnętrze. Koniec klasycznego „garnituru” marki

BMW serii 5 zrywa z konwencją garnituru i wprowadza spektakl we wnętrzu. Model, zamiast opierać się jedynie na prestiżu i ciszy, stawia na światło — Iconic Glow i powitalne iluminacje — oraz na panoramiczny dach, panel dotykowy i rozrywkę multimedialną.

To przesunięcie akcentu pokazuje, że luksus ma dziś angażować zmysły jeszcze przed ruszeniem z miejsca. Poniżej pokazujemy, jak te elementy zmieniają odbiór limuzyny i jak konkurencja odpowiada na nową strategię BMW.

BMW Serii 5 odchodzi od klasycznej limuzyny biznesowej

BMW wyraźnie zmienia sposób myślenia o Serii 5. Nowa generacja nie jest już wyłącznie elegancką limuzyną do służbowych podróży. Marka stawia na bardziej emocjonalny i cyfrowy charakter wnętrza, w którym równie ważne jak komfort stają się światło, multimedia i atmosfera.

To odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów segmentu premium. Dziś luksus nie kończy się na jakości materiałów i wyciszeniu kabiny. Kierowcy oczekują efektownego wnętrza, intuicyjnej obsługi i technologii, które budują doświadczenie jeszcze przed ruszeniem z miejsca.

BMW Iconic Glow zmienia sposób, w jaki Seria 5 wygląda po zmroku

Jednym z najmocniejszych elementów nowej stylistyki jest podświetlana atrapa BMW Iconic Glow. Producent wykorzystuje światło nie jako dodatek, lecz jako pełnoprawny element identyfikacji modelu.

Podświetlony grill sprawia, że Seria 5 wyróżnia się po zmroku nawet wtedy, gdy stoi nieruchomo. BMW wyraźnie odchodzi od chłodnej, biznesowej elegancji i stawia na bardziej spektakularny charakter auta.

Nowoczesny klimat buduje także oświetlenie powitalne przy drzwiach. To detal, ale właśnie takie rozwiązania coraz częściej definiują współczesny luksus w klasie premium.

Kabina BMW Serii 5 ma działać jak cyfrowa scena

Wnętrze nowej Serii 5 zostało zaprojektowane tak, by budować atmosferę, a nie tylko zapewniać wygodę. Panoramiczny dach wpuszcza więcej światła do kabiny i optycznie zwiększa przestrzeń, dzięki czemu wnętrze wydaje się bardziej otwarte i nowoczesne.

BMW mocno stawia też na cyfrową obsługę. Panel interakcji umieszczony między kokpitem a drzwiami pozwala sterować wybranymi funkcjami dotykiem i wpisuje się w trend minimalistycznych, efektownych wnętrz premium.

Największa zmiana polega jednak na podejściu do samej kabiny. Seria 5 nie ma już być wyłącznie reprezentacyjną limuzyną. W nowym wydaniu wnętrze staje się centralnym elementem całego doświadczenia.

Harman Kardon, streaming i gry. BMW rozwija multimedialny luksus

BMW coraz mocniej przesuwa akcent z klasycznej reprezentacji na cyfrową rozrywkę. W nowej Serii 5 ważną rolę odgrywa system audio Harman Kardon z 12 głośnikami i mocą 205 W, ale producent idzie znacznie dalej.

Kabina oferuje dostęp do streamingu wideo oraz funkcji gamingowych obsługiwanych ze smartfona. To rozwiązania, które jeszcze niedawno kojarzyły się głównie z elektroniką użytkową, a dziś trafiają do limuzyn premium.

BMW pokazuje w ten sposób, że nowoczesny luksus ma angażować kierowcę i pasażerów także wtedy, gdy auto stoi lub porusza się w miejskim korku.

Mercedes, Audi i Lexus odpowiadają inaczej

Rynek premium od dawna zmienia sposób definiowania luksusu, ale każda marka robi to po swojemu.

BMW stawia dziś na światło, multimedia i emocjonalny charakter wnętrza. Z kolei Mercedes-Benz nadal buduje wizerunek luksusowego salonu na kołach, skupionego na komforcie i elegancji. Audi pozostaje bliżej technologicznego minimalizmu, a Lexus rozwija własną definicję premium opartą na ciszy i dopracowaniu detali. Coraz mocniej w tym segmencie zaznacza się także Genesis, który próbuje zdobywać klientów mniej oczywistym podejściem do luksusu.

Nowe BMW Serii 5 pokazuje jednak, że walka w klasie premium nie toczy się już wyłącznie o komfort jazdy. Coraz większe znaczenie ma atmosfera, technologia i emocje budowane wokół samochodu.