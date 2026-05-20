Dealerzy aut dostaną nowe prawa? Zmiany mogą uderzyć w importerów

Dealerzy samochodów mogą wkrótce zyskać nowe narzędzie, które realnie wzmocni ich pozycję w sporach z importerami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt porządkujący relacje w sieci sprzedaży i pozwalający salonom szybciej reagować na decyzje centrali. Mechanizmy mają umożliwiać kwestionowanie działań importera, gdy wpływają na sprzedaż lub obsługę posprzedażową. Jeśli propozycje wejdą w życie w obecnym kształcie, mogą przesunąć równowagę sił w branży.

Projekt zmian pojawia się w momencie, gdy relacje między dealerami a importerami stają się coraz bardziej napięte. Rosnące koszty prowadzenia salonów, presja na realizację celów sprzedażowych i szybka transformacja rynku sprawiły, że wielu dealerów zaczęło otwarcie mówić o zbyt dużej zależności od centralnych decyzji producentów. Nowe przepisy mają ograniczyć tę asymetrię i dać salonom mocniejsze podstawy do obrony własnych interesów.

Ministerstwo chce uporządkować relacje dealer–importer

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt, który ma zmienić sposób funkcjonowania sieci dealerskich w Polsce. Nowe przepisy mają uporządkować relacje między dealerami a importerami i wzmocnić pozycję salonów w sporach dotyczących sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.

W centrum zmian znalazły się mechanizmy, które pozwolą dealerom skuteczniej reagować na decyzje importerów, jeśli te wpływają na warunki prowadzenia działalności. Dotychczas to importerzy mieli wyraźnie silniejszą pozycję negocjacyjną, co często prowadziło do napięć w sieciach sprzedaży.

Dealerzy przestaną być tylko wykonawcami decyzji

Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu narzędzia, które ma wzmocnić pozycję dealerów w sporach z centralą. W praktyce chodzi o możliwość skuteczniejszego kwestionowania decyzji importera, zamiast ograniczania się do biernego przyjmowania narzuconych warunków.

Zobacz również: Raport jakości 2026: Hyundai zostawia Kię w tyle. 11 punktów różnicy

Nowe rozwiązanie ma działać przede wszystkim w obszarze współpracy handlowej i organizacji sieci sprzedaży. Dealerzy zyskają formalną ścieżkę reagowania w sytuacjach, gdy decyzje importera wpływają na sprzedaż, marże lub zasady działania salonów.

Co może się zmienić w praktyce?

Najważniejszym efektem projektu ma być większa równowaga w relacjach dealer–importer. Nowe narzędzie nie zmienia całkowicie układu sił, ale daje dealerom realny wpływ na przebieg sporu i ogranicza jednostronność decyzji centrali.

W praktyce może to oznaczać większą stabilność współpracy w sieciach dealerskich oraz szybsze rozwiązywanie konfliktów. Z perspektywy rynku to jedna z istotniejszych prób uporządkowania zasad gry w branży motoryzacyjnej.

Jakie sprawy obejmą nowe przepisy?

Mechanizm nie będzie działał w każdej sytuacji. Ma dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych z umowami dealerskimi, zasadami współpracy oraz organizacją sprzedaży i serwisu.

Nie chodzi więc o pełną ingerencję w strategię importerów, ale o uporządkowanie konkretnych sporów, które pojawiają się w codziennej działalności sieci. Dzięki temu dealerzy mają zyskać szybszą i bardziej przejrzystą ścieżkę reagowania na sporne decyzje.

Reakcje branży: ostrożny optymizm i obawy

W branży opinie są podzielone. Dealerzy przyjmują projekt z ostrożnym optymizmem, traktując go jako szansę na wzmocnienie swojej pozycji wobec importerów. Dla wielu z nich to krok w stronę bardziej partnerskich relacji w sieciach sprzedaży.

Importerzy podchodzą do zmian bardziej sceptycznie, wskazując na ryzyko zwiększenia liczby sporów i większej presji regulacyjnej. Środowisko prawne zwraca z kolei uwagę, że kluczowe będzie nie samo założenie, ale sposób działania nowych przepisów w praktyce.

Sprawdź: Elektryfikacja flot w Polsce pod presją. Brak ładowarek hamuje ambitne plany firm

Kiedy zmiany mogą wejść w życie?

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych i nie ma jeszcze konkretnej daty wejścia w życie. Ostateczny kształt przepisów zależy od dalszych decyzji rządu i procesu parlamentarnego.

Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl

Jeśli regulacje zostaną przyjęte w obecnej formie, dealerzy zyskają nowe narzędzie, które może realnie wpłynąć na układ sił w relacjach z importerami. Na tym etapie branża nie mówi już o tym, czy zmiany nastąpią, ale kiedy faktycznie zaczną działać.