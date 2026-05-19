103 proc. wartości auta w leasingu. Taka oferta właśnie pojawiła się na rynku

Leasing do 103 proc. wartości auta przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka. BMW oferuje finansowanie, które nie ogranicza się do ceny katalogowej serii 5, lecz obejmuje także dodatkowe koszty związane z zakupem i uruchomieniem umowy. Takie rozwiązanie może obniżyć barierę wejścia dla klientów zainteresowanych limuzyną klasy biznes i wpłynąć na decyzje firm oraz osób prywatnych analizujących miesięczne obciążenia.

W praktyce oznacza to możliwość sfinansowania nie tylko samego samochodu, ale również części wydatków, które zwykle trzeba pokryć z własnej kieszeni. Przy aucie klasy premium ma to duże znaczenie, bo już na starcie różnica w wymaganym wkładzie może sięgać kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

LEASING DO 103 PROC. W BMW SERII 5. CO OBEJMUJE OFERTA?

Leasing do 103 proc. wartości auta w przypadku BMW Serii 5 nie kończy się na samej cenie samochodu. BMW pozwala objąć finansowaniem również część dodatkowych kosztów związanych z zakupem i uruchomieniem umowy, co wyraźnie zmniejsza wydatki na starcie.

W praktyce oznacza to większą elastyczność dla klientów, którzy nie chcą angażować dużej gotówki przy odbiorze auta. W segmencie premium ma to szczególne znaczenie, bo dodatkowe opłaty potrafią mocno podnieść realny koszt wejścia w nową limuzynę klasy biznes.

Taka konstrukcja leasingu pokazuje też zmianę podejścia producentów. Coraz ważniejsze stają się nie tylko osiągi czy wyposażenie samochodu, ale cały sposób finansowania zakupu. W przypadku BMW serii 5 oferta leasingu staje się jednym z głównych argumentów sprzedażowych.

BMW SERII 5: SZEROKA GAMA WERSJI I KONFIGURACJI

BMW Serii 5 pozostaje jednym z kluczowych modeli w segmencie biznesowych limuzyn. BMW oferuje zarówno klasyczne wersje spalinowe, jak i odmiany zelektryfikowane, dzięki czemu model można dopasować do potrzeb klientów prywatnych i flotowych.

Producent mocno stawia również na personalizację. Klienci mogą wybierać między bardziej komfortowymi, sportowymi lub prestiżowymi konfiguracjami wyposażenia, bez zmiany charakteru samego auta. To ważne w segmencie premium, gdzie decyzja zakupowa coraz częściej zależy od możliwości dokładnego dopasowania samochodu do sposobu użytkowania.

Szeroka gama napędów i wersji sprawia, że seria 5 pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych modeli w klasie wyższej. BMW wyraźnie wykorzystuje trend, w którym klient kupuje już nie tylko samochód, ale cały pakiet użytkowania i finansowania.

JAK DZIAŁA LEASING DO 103 PROC.?

Według informacji przekazywanych przez dealerów leasing może obejmować nawet 103 proc. wartości auta. Oznacza to możliwość sfinansowania nie tylko samego samochodu, ale także części kosztów dodatkowych związanych z zawarciem umowy.

To szczególnie ważne w klasie premium, gdzie klienci często analizują przede wszystkim wysokość miesięcznej raty i całkowity koszt użytkowania, a nie wyłącznie cenę katalogową pojazdu.

BMW pokazuje w ten sposób, że konkurencja w segmencie dużych limuzyn coraz mocniej przenosi się na pole finansowania. Dziś walka o klienta toczy się już nie tylko między modelami, ale również między ofertami leasingu i warunkami zakupu.

DO KOGO SKIEROWANA JEST TA OFERTA?

Nowe finansowanie BMW Serii 5 kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i klientów biznesowych, choć oferta może zainteresować także osoby prywatne szukające bardziej elastycznego sposobu zakupu auta klasy premium.

Dealerzy podkreślają, że leasing ma ułatwić wejście w nowy samochód bez konieczności zamrażania dużej gotówki na początku umowy. To szczególnie ważne dla klientów, którzy bardziej niż cenę auta analizują miesięczne obciążenie budżetu.

W praktyce BMW chce przyciągnąć osoby porównujące dziś nie tylko wyposażenie czy osiągi konkurencyjnych modeli, ale także warunki finansowania i przewidywalność kosztów użytkowania.

CZY BMW ZMIENI RYNEK FINANSOWANIA PREMIUM?

Leasing do 103 proc. wartości auta może mocno wpłynąć na segment premium. Taka oferta obniża psychologiczną barierę wejścia i sprawia, że nowa limuzyna klasy biznes staje się łatwiejsza do zaakceptowania finansowo.

To ważny sygnał także dla konkurencji. W segmencie aut klasy wyższej coraz częściej wygrywa nie sam produkt, lecz sposób jego finansowania. Klienci flotowi i prywatni patrzą dziś przede wszystkim na miesięczny koszt użytkowania i elastyczność umowy.

BMW pokazuje więc, że rywalizacja w klasie premium wchodzi w nowy etap. O wyborze auta coraz częściej mogą decydować nie różnice w wyposażeniu czy osiągach, lecz właśnie konstrukcja leasingu i warunki finansowe oferowane przez producenta.