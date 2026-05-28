Auta ze Stanów bez ryzyka: Jak wygląda bezpieczny import samochodów z USA?

Sprowadzenie auta z USA to wciąż najlepszy sposób na to, by kupić wymarzony samochód w cenie niższej niż na rynku europejskim. Nagle okazuje się, że stać cię na kupno auta, które jest młodsze i lepiej wyposażone. Właśnie dlatego Stany Zjednoczone są w pierwszej trójce krajów, jeśli chodzi o import aut z zagranicy. Jak sprawić, by import auta z Ameryki był bezpieczny?

Dlaczego warto sprowadzać samochody z USA?

Zakup i sprowadzanie aut z USA jest możliwe dzięki działalności dużych domów aukcyjnych. Wiele sprowadzanych aut pochodzi z luksusowych domów aukcyjnych i może mieć historię kolizji, co wymaga dokładnego sprawdzenia ich stanu. Właśnie te mankamenty sprawiają, że ich ceny są niskie, a zakup auta z USA opłaca się nawet po doliczeniu kosztów transportu, opłat celnych i skarbowych oraz kosztu naprawy i przystosowania do spełniania wymagań polskich przepisów ruchu drogowego. Import samochodów z USA często wiąże się z oszczędnościami od 20 do 40% w porównaniu do cen rynkowych w Polsce, co czyni go atrakcyjną opcją dla kupujących. Aukcje samochodowe w USA, takie jak IAAI i Copart, są kluczowymi platformami do zakupu pojazdów powypadkowych, oferującymi szeroki wybór aut.

Na co uważać przy zakupie samochodu z USA?

Najważniejsze są historia i zdjęcia samochodu. Historię auta ze Stanów Zjednoczonych można łatwo prześledzić online, np. w serwisie CARFAX. Jeśli nie znajdziesz tam żadnych informacji, to najlepiej odpuścić zakup. Ważne jest też pole TITLE, ponieważ nie każdy samochód można zarejestrować w Polsce. Mowa głównie o wpisach oznaczających auto uszkodzone, przeznaczone na złom lub pojazd uznany za nienadający się do naprawy.

W opisach ofert z reguły są też informacje o dokumentach i kluczykach. Jeżeli chcesz zapewnić sobie bezpieczny import aut z USA, upewnij się, że samochód posiada komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji w Polsce. Z kolei brak kluczyka może być kłopotliwy w przypadku niektórych modeli, ale tu wystarczy skontaktować się np. z ASO i zapytać, jak wygląda procedura dorobienia nowego kluczyka i ile kosztuje.

Jeżeli od strony formalnej samochód wygląda w porządku, czas przejść do kolejnego etapu, jakim są zdjęcia. W większości przypadków to od 10 do 20 fotografii, dlatego nie zawsze są one dokładne. Czy to oznacza, że kupno samochodu uszkodzonego będzie studnią bez dna? Niekoniecznie! Jeżeli masz odrobinę wiedzy technicznej i dotyczącej uszkodzeń samochodów, to już na podstawie opisu i zdjęć możesz poczynić pewne założenia co do tego, czy sprowadzenie samochodu z danej licytacji będzie opłacalne. Na przykład przy uszkodzonym przodzie należy założyć, że nie skończy się tylko na wymianie zderzaka, maski i błotników, bo w grę mogą wchodzić też uszkodzenia elementów silnika, podłużnicy itp.

Niektóre aukcje zawierają krótkie filmy z uruchomienia silnika, ale tu również nie należy brać za pewnik, że wszystko z napędem jest w porządku. Pamiętaj też, że dopisek „run and drive” wcale nie musi oznaczać, że auto jest w pełni jezdne. Z reguły znaczy to, że samochód został uruchomiony i przetoczony po placu. Nie jest to więc typowa jazda próbna. W końcu silnik to również skrzynia biegów, układ chłodzenia i cały układ przeniesienia napędu, elektronika sterująca itp. Żeby jednak nie snuć czarnych wizji, można powiedzieć, że fakt możliwości uruchomienia silnika pojazdu to dobry znak.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA?

To bardzo często zadawane pytanie i kolejne miejsce, gdzie mogą cię czekać różne pułapki. Koszt sprowadzenia auta z USA jest uzależniony od tego, jaka była finalna kwota po zakończeniu licytacji i jaki jest napęd samochodu. Wysokość akcyzy zależy od typu pojazdu i może wynosić od 3,1% do 18,6% dla samochodów spalinowych, a dla elektrycznych możliwe jest zwolnienie z akcyzy. Koszt transportu lądowego do portu w USA wynosi od 200 do 1500 dolarów, a transport morski do Polski kosztuje około 2000 zł.

Przy imporcie samochodów z USA należy pamiętać o modyfikacjach wymaganych do dostosowania ich do europejskich norm, takich jak zmiana świateł. Do tego dochodzą mniejsze lub większe naprawy. Za dopłatą domy aukcyjne oferują możliwość sprawdzenia samochodu przez firmę zewnętrzną, zanim przystąpisz do licytacji.

Jak bezpiecznie sprowadzić auto z USA?

Odpowiedź jest prosta - najlepiej skorzystać z usług pośrednika. Firma sprowadzająca samochody z USA ma doświadczenie w poruszaniu się po amerykańskim rynku. Specjalista od importu samochodów USA doskonale wie, na co uważać przy oglądaniu ofert. Potrafi szybko wyłapać nieścisłości i szczegóły, które laik łatwo przeoczy. Oprócz tego, większość ofert w domach aukcyjnych jest zarezerwowana dla profesjonalnych sprzedawców.

Po zakupie auta w USA proces importu obejmuje transport do portu, załadunek do kontenera oraz transport morski do Europy. Czas oczekiwania na auto z USA może wynosić od 6 tygodni do 3-4 miesięcy, w zależności od długości licytacji i odprawy celnej.

Profesjonalna firma, jak np. Bryki z Ameryki przeprowadzi cię przez cały proces zakupu auta - począwszy od wyszukania atrakcyjnej oferty, poprzez udział w licytacji, organizację transportu i pomoc w opłatach celnych i skarbowych oraz formalnościach. Wskaże również polecane warsztaty, które zajmują się naprawą samochodów z USA.