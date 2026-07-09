Chery idzie o krok dalej. Obiecuje dożywotnią gwarancję na baterię i wymianę auta

Dożywotnia gwarancja na baterię, silnik elektryczny i elektronikę sterującą, a w skrajnym przypadku nawet wymiana całego samochodu na nowy. Chery ogłosiło jedną z najbardziej ambitnych ofert gwarancyjnych w branży, odpowiadając na nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów. To ruch, który ma przekonać klientów, że producent jest pewny swoich technologii.

Chińscy producenci coraz częściej konkurują nie tylko ceną czy zasięgiem samochodów elektrycznych. Coraz większe znaczenie mają także bezpieczeństwo i warunki gwarancji. Chery postanowiło wykorzystać ten moment i zapowiedziało dożywotnią ochronę najdroższych elementów układu napędowego w modelach wyposażonych w baterie Rhino.

Chery daje dożywotnią gwarancję na baterię. Producent obiecuje nawet wymianę auta

Chery ogłosiło jedną z najbardziej ambitnych ofert gwarancyjnych na rynku samochodów elektrycznych. Producent zapewnia dożywotnią ochronę akumulatora trakcyjnego Rhino, silnika elektrycznego i jednostki sterującej. W określonych sytuacjach deklaruje nawet wymianę całego samochodu na nowy egzemplarz.

To odpowiedź na nowe, wyjątkowo rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa baterii, które właśnie weszły w życie w Chinach.

Dożywotnia gwarancja, ale nie dla każdego

Nowa gwarancja obejmuje wszystkie nowe samochody elektryczne oraz zelektryfikowane modele Chery wyposażone w akumulatory Rhino. Dotyczy jednak wyłącznie pierwszego właściciela i obowiązuje pod warunkiem, że auto nie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

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Ochrona obejmuje trzy najważniejsze elementy układu napędowego: akumulator trakcyjny, silnik elektryczny oraz sterownik odpowiedzialny za pracę napędu. To jedna z najszerszych ofert gwarancyjnych zapowiedzianych dotychczas przez chińskiego producenta.

Nowe przepisy wymusiły zmianę podejścia

Decyzja Chery nie jest przypadkowa. Od 1 lipca 2026 r. w Chinach obowiązuje norma GB 38031-2025, uznawana za najbardziej wymagający standard bezpieczeństwa akumulatorów trakcyjnych.

Nowe regulacje nakładają na producentów obowiązek ograniczenia skutków tzw. ucieczki termicznej ogniw. Akumulator musi zachować odporność na pożar i eksplozję przez co najmniej 120 minut od wystąpienia awarii, a dym nie może przedostać się do kabiny pasażerskiej przez minimum pięć minut. Przepisy obejmują również testy odporności mechanicznej oraz wytrzymałości po setkach cykli szybkiego ładowania.

W razie awarii Chery wymieni samochód

Producent deklaruje, że wszystkie modele wykorzystujące baterie Rhino - zarówno elektryczne (BEV), jak i hybrydy plug-in (PHEV) oraz samochody z napędem EREV - spełniają wymagania nowej normy.

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Chery idzie jednak o krok dalej. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia pojazdu w wyniku wady akumulatora, a przyczyną nie będzie niewłaściwa eksploatacja, właściciel ma otrzymać nowy egzemplarz tego samego modelu.

To wyraźny sygnał, że marka chce budować zaufanie do swoich nowych technologii w momencie, gdy bezpieczeństwo baterii staje się jednym z najważniejszych tematów całej branży motoryzacyjnej. Jednocześnie warto pamiętać, że gwarancja obowiązuje na warunkach określonych przez producenta i jest powiązana z chińskim rynkiem oraz jego regulacjami.