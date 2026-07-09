Chiński hit wjechał do polskich salonów. Ceny startują od 94 900 zł

Leapmotor rozpoczął sprzedaż nowego B03X w Polsce. Elektryczny crossover kosztuje od 94 900 zł i ma przekonać klientów prostą ofertą - do wyboru są tylko dwie baterie i dwie wersje wyposażenia. Za marką stoi koncern Stellantis, a producent liczy, że atrakcyjna cena pomoże przebić się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku elektryków.

Leapmotor konsekwentnie rozwija swoją obecność w Europie. Chińska marka, w której udziały posiada Stellantis, rozpoczęła przyjmowanie zamówień na model B03X - kompaktowego elektrycznego crossovera celującego w klientów szukających niedrogiego rodzinnego auta.

Leapmotor B03X już w Polsce. Chiński crossover kosztuje od 94 900 zł

Leapmotor rozpoczął przyjmowanie zamówień na nowego B03X. Elektryczny crossover trafił do polskich salonów z promocyjną ceną startową 94 900 zł. Producent stawia na prostą ofertę - klienci mają do wyboru dwa akumulatory i dwie wersje wyposażenia.

Za marką Leapmotor stoi koncern Stellantis, który jest jej strategicznym udziałowcem. Dla europejskich klientów oznacza to dostęp do sieci sprzedaży i serwisu jednego z największych producentów samochodów na świecie, co ma zwiększyć zaufanie do rozwijającej się chińskiej marki.

Miejskie wymiary, przestronne wnętrze

Leapmotor B03X mierzy 427 cm długości, 181 cm szerokości i 164 cm wysokości. Mimo kompaktowych wymiarów producent zastosował rozstaw osi wynoszący 261 cm, dzięki czemu w kabinie ma być więcej miejsca niż sugeruje wielkość nadwozia.

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We wnętrzu dominują ekrany. Centralny wyświetlacz multimediów ma przekątną 14,6 cala, a przed kierowcą znalazł się cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,8 cala. Tunel środkowy wyposażono w bezprzewodową ładowarkę telefonu, uchwyty na napoje oraz dodatkowy schowek.

Praktycznym rozwiązaniem jest możliwość podniesienia siedziska tylnej kanapy, co ułatwia przewożenie wysokich przedmiotów, takich jak rośliny czy większy bagaż.

Dwie baterie i dwa poziomy zasięgu

Leapmotor przygotował dwie wersje napędowe, wykorzystujące akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Producent zastosował konstrukcję Cell-to-Chassis, w której bateria jest zintegrowana z podwoziem, co pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń.

Podstawowa odmiana oferuje:

akumulator 39,8 kWh,

silnik o mocy 177 KM,

zasięg do 292 km według WLTP,

ładowanie DC z mocą do 100 kW.

Producent deklaruje, że uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje około 16 minut.

Druga wersja otrzymała:

akumulator 53 kWh,

moc 197 KM,

zasięg do 382 km według WLTP,

ładowanie DC z mocą do 133 kW.

W tym przypadku ładowanie od 30 do 80 proc. ma trwać około 17 minut.

Dwie wersje wyposażenia

B03X będzie oferowany w odmianach Life oraz Design. Producent nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji wyposażenia obu wersji, jednak potwierdził, że wariant Design będzie dostępny wyłącznie z większym akumulatorem o pojemności 53 kWh.

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Cena Leapmotora B03X

Promocyjna oferta otwiera się kwotą 94 900 zł za wersję z akumulatorem 39,8 kWh. Tym samym nowy crossover staje się jednym z najtańszych elektrycznych SUV-ów dostępnych na polskim rynku.

Dzięki konkurencyjnej cenie, prostemu cennikowi i wsparciu Stellantisa Leapmotor liczy na zainteresowanie klientów szukających pierwszego samochodu elektrycznego lub niedrogiego rodzinnego crossovera. Teraz pozostaje sprawdzić, czy taka strategia przełoży się na sprzedaż w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie elektryków.