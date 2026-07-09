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Chiński hit wjechał do polskich salonów. Ceny startują od 94 900 zł
Chiński hit wjechał do polskich salonów. Ceny startują od 94 900 zł Chiński hit wjechał do polskich salonów. Ceny startują od 94 900 zł

Chiński hit wjechał do polskich salonów. Ceny startują od 94 900 zł

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  Leapmotor rozpoczął sprzedaż nowego B03X w Polsce. Elektryczny crossover kosztuje od 94 900 zł i ma przekonać klientów prostą ofertą - do wyboru są tylko dwie baterie i dwie wersje wyposażenia. Za marką stoi koncern Stellantis, a producent liczy, że atrakcyjna cena pomoże przebić się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku elektryków.

Leapmotor konsekwentnie rozwija swoją obecność w Europie. Chińska marka, w której udziały posiada Stellantis, rozpoczęła przyjmowanie zamówień na model B03X - kompaktowego elektrycznego crossovera celującego w klientów szukających niedrogiego rodzinnego auta.

Leapmotor B03X już w Polsce. Chiński crossover kosztuje od 94 900 zł

Leapmotor rozpoczął przyjmowanie zamówień na nowego B03X. Elektryczny crossover trafił do polskich salonów z promocyjną ceną startową 94 900 zł. Producent stawia na prostą ofertę - klienci mają do wyboru dwa akumulatory i dwie wersje wyposażenia.

  Sprawdź ofertę chińskich samochodów

Za marką Leapmotor stoi koncern Stellantis, który jest jej strategicznym udziałowcem. Dla europejskich klientów oznacza to dostęp do sieci sprzedaży i serwisu jednego z największych producentów samochodów na świecie, co ma zwiększyć zaufanie do rozwijającej się chińskiej marki.

Miejskie wymiary, przestronne wnętrze

Leapmotor B03X mierzy 427 cm długości, 181 cm szerokości i 164 cm wysokości. Mimo kompaktowych wymiarów producent zastosował rozstaw osi wynoszący 261 cm, dzięki czemu w kabinie ma być więcej miejsca niż sugeruje wielkość nadwozia.

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We wnętrzu dominują ekrany. Centralny wyświetlacz multimediów ma przekątną 14,6 cala, a przed kierowcą znalazł się cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,8 cala. Tunel środkowy wyposażono w bezprzewodową ładowarkę telefonu, uchwyty na napoje oraz dodatkowy schowek.

Praktycznym rozwiązaniem jest możliwość podniesienia siedziska tylnej kanapy, co ułatwia przewożenie wysokich przedmiotów, takich jak rośliny czy większy bagaż.

Dwie baterie i dwa poziomy zasięgu

Leapmotor przygotował dwie wersje napędowe, wykorzystujące akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Producent zastosował konstrukcję Cell-to-Chassis, w której bateria jest zintegrowana z podwoziem, co pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń.

Podstawowa odmiana oferuje:

  • akumulator 39,8 kWh,
  • silnik o mocy 177 KM,
  • zasięg do 292 km według WLTP,
  • ładowanie DC z mocą do 100 kW.

Producent deklaruje, że uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje około 16 minut.

Druga wersja otrzymała:

  • akumulator 53 kWh,
  • moc 197 KM,
  • zasięg do 382 km według WLTP,
  • ładowanie DC z mocą do 133 kW.

W tym przypadku ładowanie od 30 do 80 proc. ma trwać około 17 minut.

Dwie wersje wyposażenia

B03X będzie oferowany w odmianach Life oraz Design. Producent nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji wyposażenia obu wersji, jednak potwierdził, że wariant Design będzie dostępny wyłącznie z większym akumulatorem o pojemności 53 kWh.

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Cena Leapmotora B03X

Promocyjna oferta otwiera się kwotą 94 900 zł za wersję z akumulatorem 39,8 kWh. Tym samym nowy crossover staje się jednym z najtańszych elektrycznych SUV-ów dostępnych na polskim rynku.

Dzięki konkurencyjnej cenie, prostemu cennikowi i wsparciu Stellantisa Leapmotor liczy na zainteresowanie klientów szukających pierwszego samochodu elektrycznego lub niedrogiego rodzinnego crossovera. Teraz pozostaje sprawdzić, czy taka strategia przełoży się na sprzedaż w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie elektryków.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 09.07.2026 15:59
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