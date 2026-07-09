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Jeep przecenił Avengera o ponad 23 tys. zł. Teraz kosztuje 89 500 zł

Jeep przecenił Avengera o ponad 23 tys. zł. Teraz kosztuje 89 500 zł

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Jeep rozpoczął produkcję odświeżonego Avengera w fabryce Stellantis w Tychach i jednocześnie uruchomił dużą promocję na polskim rynku. Podstawowa wersja Longitude z silnikiem 1.2 Turbo kosztuje teraz 89 500 zł, czyli o 23 650 zł mniej od ceny katalogowej. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2026.

Jeep Avenger pozostaje najpopularniejszym modelem marki w Europie, a teraz producent chce jeszcze bardziej zwiększyć jego sprzedaż. Do zakładu Stellantis w Tychach ruszyła produkcja odświeżonej wersji crossovera, która otrzymała zmiany stylistyczne, nowe wyposażenie i rozszerzoną gamę napędów. Równocześnie polski importer przygotował wyraźną obniżkę ceny podstawowej odmiany, dzięki czemu Avenger stał się jednym z najtańszych modeli w segmencie B-SUV oferowanych przez markę.

Polski zakład Stellantis rozpoczął produkcję odświeżonego Avengera

Pierwsze egzemplarze zmodernizowanego Jeepa Avengera opuściły fabrykę Stellantis w Tychach. Model pozostaje jednym z najważniejszych samochodów marki w Europie i nadal jest jej najlepiej sprzedającym się autem na Starym Kontynencie.

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Odświeżony crossover otrzymał zmieniony wygląd nadwozia oraz nowe elementy wyposażenia. Projektanci przepracowali przednią i tylną część auta, dodając m.in. reflektory matrycowe LED, kamerę 360 stopni oraz poprawione materiały we wnętrzu.

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Avenger nadal oferuje kilka rodzajów napędu

Jeep pozostawił szeroki wybór wersji napędowych. W gamie znalazły się odmiany benzynowa, e-Hybrid, elektryczna oraz 4xe z napędem na cztery koła.

Największą zmianą dla polskich klientów jest nowa oferta cenowa. Wersja Longitude z silnikiem 1.2 Turbo i manualną skrzynią biegów kosztuje teraz 89 500 zł brutto. Obniżka wynosi 23 650 zł i dotyczy samochodów z rocznika 2026.

Ponad 270 tys. zamówień na Jeepa Avengera

Popularność modelu rośnie od debiutu. Jeep informuje, że zebrał już ponad 270 tys. zamówień na Avengera, a większość klientów wybiera wersje zelektryfikowane.

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Zakład Stellantis w Tychach przeszedł modernizację, która pozwoliła rozpocząć produkcję samochodów niskoemisyjnych. Producent podkreśla również ograniczenie zużycia energii i większy udział energii odnawialnej w procesie produkcji.

Redakcja

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Data publikacji: 09.07.2026 16:51
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