Chiński rywal Tesli Model Y z dużym zasięgiem. XPeng L03 może namieszać w Europie

Xpeng L03 trafia do Europy jako nowy rywal Tesli Model Y. Chiński crossover oferuje do 520 km zasięgu, a odmiana EREV z range extenderem ma zapewnić nawet 1000 km łącznego dystansu. Przy długości 4,65 m i rozstawie osi 2850 mm model plasuje się bliżej segmentu D-SUV niż typowych kompaktów. Kluczowa może okazać się cena - nieoficjalnie mówi się o około 160-170 tys. zł, czyli wyraźnie mniej niż w przypadku wielu popularnych rywali.

Xpeng L03 to kolejny chiński samochód elektryczny, który chce wykorzystać rosnące zainteresowanie SUV-ami na europejskim rynku. Producent stawia na duży zasięg, szybkie ładowanie i nowoczesną technologię, a przy tym próbuje wejść w segment zdominowany przez takie modele jak Tesla Model Y.

Xpeng L03 jest większy, niż sugeruje jego nazwa

Nowy crossover mierzy 4,65 m długości, a rozstaw osi wynosi 2850 mm. To oznacza, że pod względem wymiarów bliżej mu do większych SUV-ów niż klasycznych miejskich crossoverów. Konstrukcja została oparta na autorskiej architekturze Xpenga, która ma pozwolić lepiej wykorzystać przestrzeń w kabinie.

Stylistyka L03 wpisuje się w aktualny kierunek marki. Samochód otrzymał dynamiczne proporcje, smukłe reflektory i minimalistyczne nadwozie charakterystyczne dla nowych modeli elektrycznych z Chin. Producent chce połączyć nowoczesny wygląd z praktycznością, która ma odpowiadać europejskim kierowcom.

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Elektryczny zasięg 520 km i wersja z generatorem

Xpeng L03 będzie oferowany w kilku wariantach napędowych. Podstawę gamy stanowią dwie wersje elektryczne z akumulatorami o pojemności 58,3 kWh oraz 71,2 kWh.

Najbardziej wydajna odmiana ma zapewniać do 520 km zasięgu według WLTP. Samochód korzysta z instalacji 400 V, a producent deklaruje możliwość szybkiego ładowania od 10 do 80 proc. w około 20 minut przy wykorzystaniu ładowarki 3C.

L03 obsługuje także ładowanie AC 11 kW oraz funkcję V2L, dzięki której może zasilać zewnętrzne urządzenia z mocą do 6 kW.

Najciekawszym wariantem będzie odmiana EREV, czyli samochód elektryczny z dodatkowym generatorem spalinowym. Silnik benzynowy nie napędza bezpośrednio kół, lecz produkuje energię dla układu elektrycznego. Według deklaracji Xpenga taki wariant ma pozwolić na przejechanie nawet 1000 km na jednym cyklu użytkowania.

Praktyczny SUV z dużym bagażnikiem

Xpeng chce przyciągnąć klientów nie tylko zasięgiem, ale także funkcjonalnością. Przedni bagażnik oferuje 102 litry pojemności w wersji tylnonapędowej oraz 69 litrów w odmianie AWD.

Główny bagażnik ma 539 litrów, a tylna kanapa może być składana w układzie 40:20:40, co zwiększa możliwości przewozowe samochodu.

Cena może być największą bronią Xpenga

Najważniejszym pytaniem pozostaje cena. Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnego cennika europejskiej wersji L03, ale nieoficjalne informacje sugerują poziom około 160-170 tys. zł.

Jeżeli te założenia się potwierdzą, Xpeng L03 będzie wyraźnie tańszy od wielu konkurentów. Dla porównania Tesla Model Y kosztuje obecnie około 190 tys. zł, a większy model Xpeng G6 startuje z poziomu około 194 tys. zł.

Chiński crossover, który może namieszać w Europie

Xpeng L03 wpisuje się w trend, który coraz mocniej widoczny jest na europejskim rynku. Chińscy producenci oferują samochody z dużymi bateriami, nowoczesną elektroniką i bogatym wyposażeniem, często w niższych cenach niż europejscy rywale.

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Jeśli Xpeng utrzyma deklarowane parametry i dobrze przygotuje sprzedaż w Europie, L03 może stać się jednym z ciekawszych nowych graczy w segmencie elektrycznych SUV-ów.