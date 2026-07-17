Nissan zmienił X-Traila. Z oferty zniknął popularny napęd

Nissan odświeżył X-Traila i przy okazji całkowicie zmienił ofertę napędową. Z cennika zniknęła miękka hybryda, a SUV jest teraz dostępny wyłącznie z układem e-Power. Producent odświeżył także wygląd, unowocześnił multimedia i wprowadził nowe wersje wyposażenia. Ceny po liftingu startują od 206 500 zł.

To jedna z najważniejszych zmian w historii obecnej generacji X-Traila. Nissan nie zdecydował się na gruntowną przebudowę modelu, ale wykorzystał lifting do uporządkowania gamy i postawienia na technologię, którą od kilku lat konsekwentnie promuje. Oprócz nowego napędu kierowcy otrzymają także nowocześniejsze multimedia z usługami Google oraz kilka zmian stylistycznych, które mają utrzymać konkurencyjność modelu w segmencie dużych SUV-ów.

Nissan X-Trail po liftingu. Zmiany są subtelne

Lifting nie przyniósł rewolucji w stylistyce. Nissan postawił na delikatne odświeżenie nadwozia, wprowadzając nowy grill, przeprojektowane zderzaki oraz nowe wzory felg i kolory lakieru.

Do gamy dołączyła także wersja N-Trek, która wyróżnia się bardziej terenowym charakterem i dodatkowymi akcentami stylistycznymi.

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Więcej technologii w kabinie

Największe zmiany zaszły we wnętrzu. X-Trail otrzymał system multimedialny oparty na usługach Google, dzięki czemu kierowcy zyskali dostęp m.in. do Google Maps oraz Sklepu Google. To rozwiązanie znane już z odświeżonego Qashqaia.

Oprócz nowych multimediów Nissan wprowadził również zmienioną kierownicę oraz odświeżone elementy wykończenia kabiny.

Koniec miękkiej hybrydy. W ofercie został tylko e-Power

Najważniejsza zmiana dotyczy napędu. Nissan całkowicie wycofał z oferty miękką hybrydę z silnikiem 1.5.

Po liftingu X-Trail jest dostępny wyłącznie z układem e-Power, który rozwija 204 KM w wersji z napędem na przednie koła oraz 213 KM w odmianie e-4ORCE z napędem 4x4.

To rozwiązanie działa inaczej niż klasyczna hybryda. Koła napędza wyłącznie silnik elektryczny, natomiast jednostka benzynowa pełni funkcję generatora energii. Nissan przekonuje, że dzięki temu samochód oferuje płynniejsze przyspieszanie, niższe zużycie paliwa i wrażenia z jazdy zbliżone do auta elektrycznego.

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Ile kosztuje nowy Nissan X-Trail?

Promocyjna cena wersji N-Connecta rozpoczyna się od 206 500 zł, podczas gdy standardowy cennik otwiera kwota 212 500 zł.

Za napęd e-4ORCE trzeba dopłacić około 10 tys. zł, a trzeci rząd siedzeń kosztuje dodatkowe 5 tys. zł.

Choć lifting nie zmienił radykalnie wyglądu X-Traila, wyraźnie pokazuje nowy kierunek marki. Nissan stawia na technologię i układ e-Power, rezygnując z miękkiej hybrydy. To właśnie ta zmiana będzie miała największy wpływ na decyzje przyszłych klientów.