Nowe tablice rejestracyjne w Polsce. Sprawdź, co zmieniło się w twoim województwie

Na polskich tablicach rejestracyjnych pojawiły się nowe litery. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło ich wprowadzanie w siedmiu województwach, ponieważ w części regionów wyczerpały się dostępne kombinacje dotychczasowych oznaczeń. Zmiany będą wdrażane stopniowo i obejmą przede wszystkim nowe rejestracje.

Choć dla większości kierowców nic nie zmieni się z dnia na dzień, z czasem na drogach będzie można zauważyć tablice z literami, które dotąd nie były kojarzone z danym województwem. Stare oznaczenia pozostaną ważne, a oba systemy będą funkcjonować równolegle przez wiele lat.

Nowe litery na tablicach. Co się zmienia?

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nowe wyróżniki dla siedmiu województw. Zmiana wynika z wyczerpania dostępnych kombinacji numerów w najbardziej obciążonych regionach.

Nowe pierwsze litery to:

Mazowsze - A zamiast W

- A zamiast W Wielkopolska - M zamiast P

- M zamiast P Pomorze - X zamiast G

- X zamiast G Dolny Śląsk - V zamiast D

- V zamiast D Małopolska - J zamiast K

- J zamiast K Podkarpacie - Y zamiast R

- Y zamiast R Śląsk - I jako nowy wyróżnik

Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe oznaczenia znikną. Nowe litery będą pojawiały się stopniowo wraz z wyczerpywaniem kolejnych pul numerów.

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Kogo dotyczą nowe tablice?

Na początku nowe oznaczenia trafią przede wszystkim na tablice indywidualne oraz zmniejszone. To właśnie w tych grupach najszybciej zabrakło wolnych kombinacji.

Zmiany wynikają z obowiązujących rozporządzeń dotyczących rejestracji pojazdów i wzorów tablic. Ministerstwo będzie rozszerzać ich stosowanie w kolejnych latach, gdy obecne oznaczenia przestaną wystarczać.

Kierowcy muszą się przyzwyczaić

Przez długi czas pierwsza litera tablicy pozwalała łatwo rozpoznać województwo, z którego pochodzi samochód. Po wprowadzeniu nowych wyróżników stanie się to znacznie trudniejsze.

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Przez najbliższe lata na drogach będą jednocześnie funkcjonować tablice z dotychczasowymi i nowymi oznaczeniami. Dla kierowców nie oznacza to żadnych dodatkowych formalności, ale z czasem nowe litery staną się coraz częstszym widokiem na polskich drogach.