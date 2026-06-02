  Citroën Berlingo 30 Years. Jubileuszowa wersja bez rewolucji, ale z ważnymi zmianami

Berlingo kończy 30 lat, a Citroen celebruje jubileusz bez fajerwerków. Edycja 30 Years stawia na konkret: więcej komfortu i praktycznych detali zamiast spektakularnych zmian. Wersja trafi wyłącznie jako odmiana osobowa, dostępna w dwóch długościach nadwozia, M i XL, i zajmie miejsce między wariantami Plus i Max.

W kabinie pojawią się 10-calowe ekrany i fotele Advanced Comfort, a pod maską pozostaną sprawdzone jednostki benzynowe, wysokoprężne i znana konfiguracja e-Berlingo. Zamówienia już ruszyły; dostawy wersji spalinowych rozpoczną się w czerwcu 2026 roku, a sprzedaż elektrycznego e-Berlingo 30 Years wystartuje w lipcu.

Citroen Berlingo 30 Years: jubileuszowa edycja bez rewolucji, ale z wyraźnym naciskiem na komfort

Citroen świętuje 30-lecie modelu Berlingo specjalną edycją „30 Years”. To jubileuszowa wersja jednego z najważniejszych kombivanów na rynku, który od lat łączy funkcjonalność auta dostawczego z komfortem samochodu rodzinnego.

Nowa odmiana nie wprowadza rewolucji stylistycznej ani technicznej, ale skupia się na tym, co w Berlingo zawsze było kluczowe: praktyczności, wygodzie i prostych rozwiązaniach ułatwiających codzienne użytkowanie.

Citroen Berlingo 30 Years: co obejmuje jubileuszowa wersja?

Edycja „30 Years” plasuje się między wariantami Plus i Max i dostępna jest wyłącznie jako wersja osobowa. Klienci mogą wybierać pomiędzy dwoma długościami nadwozia: M oraz XL, w zależności od potrzeb przestrzennych.

Zmiany wizualne są dyskretne, ale łatwe do zauważenia. Na słupku A pojawia się emblemat „30”, a całość uzupełniają przyciemniane szyby i 16-calowe czarne felgi Chaves. Paleta kolorów nadwozia została ograniczona do czterech lakierów: Kaolin White, Kiama Blue, Steel Grey oraz Perla Nera Black.

To klasyczny przykład jubileuszowej edycji, która nie zmienia charakteru auta, lecz podkreśla jego historię i użytkowy styl.

Wnętrze: więcej komfortu i cyfrowych rozwiązań

Największe zmiany Citroen wprowadził w kabinie. Standardem są fotele Citroen Advanced Comfort, które mają poprawiać wygodę w dłuższych trasach i ograniczać zmęczenie kierowcy oraz pasażerów.

Drugi rząd składa się z trzech niezależnych siedzeń, każde z osobnym mechanizmem składania. Dzięki temu łatwo dopasować wnętrze do przewozu pasażerów lub większego bagażu.

Na pokładzie pojawił się również 10-calowy ekran systemu multimedialnego oraz 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. W codziennym użytkowaniu pomagają także elementy poprawiające komfort i bezpieczeństwo: podgrzewana skórzana kierownica, elektrycznie składane lusterka oraz kamera cofania Top Rear Vision.

Napędy bez zmian. Sprawdzone silniki i elektryczne e-Berlingo

Citroen nie zdecydował się na zmiany w gamie silnikowej. W ofercie pozostaje benzynowy 1.2 o mocy 110 KM oraz dwa diesle: 100 KM i 131 KM, przy czym mocniejszy wariant współpracuje z automatyczną skrzynią biegów.

W gamie dostępna jest także wersja elektryczna e-Berlingo 30 Years. Oferuje ona 136 KM mocy i akumulator o pojemności 50 kWh, znany z dotychczasowych odmian modelu.

Citroen utrzymuje prostą strategię: zamiast zmian w napędach, stawia na dopracowane wyposażenie i komfort użytkowania.

Berlingo i jego rola w historii kombivanów

Berlingo zadebiutowało w 1996 roku i od początku było czymś więcej niż tylko lekkim autem dostawczym. Citroen zaprojektował model jako samochód łączący dwa światy: rodzinny i użytkowy.

Wysokie nadwozie, duża przestrzeń i bardzo dobra widoczność sprawiły, że Berlingo szybko stało się wzorem dla całego segmentu kombivanów. W ślad za nim poszły takie modele jak Renault Kangoo, Opel Combo czy Volkswagen Caddy.

Przez 30 lat model sprzedał się w milionach egzemplarzy i do dziś pozostaje jednym z filarów swojej klasy.

Dostawy i dostępność w 2026 roku

Citroen już rozpoczął przyjmowanie zamówień na Berlingo 30 Years. Dostawy wersji spalinowych planowane są od czerwca 2026 roku, natomiast odmiana elektryczna e-Berlingo trafi do klientów w lipcu 2026.

To oznacza, że jubileuszowa edycja nie tylko celebruje historię modelu, ale też otwiera kolejny etap jego rynkowej obecności.

Citroen Berlingo 30 Years nie zmienia charakteru modelu, ale dopracowuje to, za co kierowcy od lat go cenią. To praktyczny kombivan z większym naciskiem na komfort i cyfrowe wyposażenie, który nadal pozostaje jednym z najważniejszych graczy w swoim segmencie.

Dla Citroena to raczej ewolucja niż rewolucja – i świadome podkreślenie, że sprawdzona formuła wciąż działa na rynku.