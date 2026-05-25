Nowy Citroen 2CV. Pierwszy teaser ujawnia elektryczny powrót legendy

Citroen oficjalnie odświeża swoją ikonę. 2CV wraca jako model elektryczny, a pierwszy teaser ujawnia już kontury projektu. Publikacja zwiastuna zbiegła się z wcześniejszą strategią Stellantisa, która zakłada wprowadzenie tanich miejskich EV z celem cenowym około 15 tys. euro i ograniczeniem prędkości do 120 km/h.

Zaciemniony szkic i krótkie wideo zamykają etap plotek, ale jednocześnie otwierają pytania o aerodynamikę i sens dosłownych cytatów stylistycznych. Poniżej zbieramy to, co już potwierdzono, i sprawdzamy, co z tego wynika dla osiągów, designu oraz pozycji marki.

Citroen oficjalnie potwierdził powrót modelu 2CV. Francuska marka opublikowała pierwszy teaser nowego auta, kończąc miesiące spekulacji wokół elektrycznego następcy kultowego „kaczora”. Na razie pokazano jedynie zaciemniony szkic sylwetki, ale już teraz widać, że projekt mocno odwołuje się do oryginału.

Debiut zwiastuna wpisuje się w szerszą strategię Stellantisa, który chce mocniej wejść w segment tanich samochodów elektrycznych. Obok nowego Fiata Pandy i Pandiny właśnie Citroen 2CV ma stać się jednym z filarów tej ofensywy. Koncern celuje w pułap około 15 tys. euro, dlatego projekt od początku podporządkowano prostocie i ograniczaniu kosztów.

Pierwszy teaser pokazuje wyraźny ukłon w stronę klasycznego 2CV

Krótki materiał opublikowany w mediach społecznościowych zdradza więcej, niż mogłoby się wydawać. Na szkicu widać charakterystyczne proporcje: wysoko poprowadzoną sylwetkę, wyraźnie wystające błotniki i oddzielone od nadwozia reflektory. Tył pozostaje mocno ścięty, a całość wygląda jak bardzo bezpośrednie nawiązanie do historycznego 2CV.

Citroen wyraźnie stawia na emocje i natychmiastową rozpoznawalność. To strategia podobna do tej, którą wcześniej wykorzystały Fiat 500 czy Renault 5. Różnica polega jednak na stopniu dosłowności. W przypadku nowego 2CV marka idzie znacznie dalej w cytowaniu oryginału, co może budzić zarówno entuzjazm, jak i obawy.

Retro może pomóc sprzedaży, ale rodzi też ryzyko przesady

Największe pytanie dotyczy dziś równowagi między stylem a funkcjonalnością. Oryginalny Citroen 2CV był autem skrajnie prostym i podporządkowanym praktyczności. W erze elektryków te same proporcje mogą jednak utrudniać osiągnięcie dobrej aerodynamiki i efektywności energetycznej.

Wystające reflektory, pionowy tył czy wysoka sylwetka nie sprzyjają opływowi powietrza. W miejskim aucie elektrycznym nie musi to być krytyczny problem, szczególnie jeśli model rzeczywiście otrzyma ogranicznik prędkości do około 120 km/h. Nadal jednak będzie to miało wpływ na zużycie energii i realny zasięg przy szybszej jeździe.

Konkurenci pokazali już, że retro można połączyć z nowoczesną architekturą EV. Renault w nowym Twingo i Renault 5 zachowało charakter klasyków, jednocześnie dostosowując bryłę do współczesnych wymagań aerodynamicznych. Citroen stoi dziś przed podobnym wyzwaniem.

Elektryczny 2CV ma być tanim autem dla mas

Najważniejszy pozostaje jednak kontekst rynkowy. Stellantis nie tworzy nowego 2CV wyłącznie jako designerskiej ciekawostki. Model ma pomóc koncernowi w budowie tanich samochodów elektrycznych dla europejskiego rynku.

Cena około 15 tys. euro wymusi uproszczenia. Mówi się o ograniczeniu wyposażenia, prostszej konstrukcji i wykorzystaniu tańszych rozwiązań technicznych. Właśnie dlatego wybór 2CV wydaje się logiczny — historyczny model od zawsze kojarzył się z prostotą i funkcjonalnością, a nie luksusem.

To może stać się największą przewagą projektu. Jeśli Citroen zachowa charakter oryginału, ale jednocześnie uniknie stylistycznej przesady, nowy 2CV ma szansę stać się jednym z najciekawszych budżetowych elektryków w Europie.

Na razie marka pokazuje jedynie kierunek. Pierwszy teaser potwierdza jednak jedno: Citroen zamierza mocno grać nostalgią i wykorzystać legendę 2CV jako ważny element elektrycznej ofensywy Stellantisa.