Wielu kierowców hybryd o tym nie wie. Jedna mała bateria może unieruchomić auto

Akumulator 12 V może unieruchomić hybrydę. Nawet gdy bateria trakcyjna jest pełna

Wielu kierowców zakłada, że w hybrydzie najważniejsza jest bateria trakcyjna. W praktyce samochód może odmówić posłuszeństwa z dużo prostszego powodu. W popularnych hybrydach Toyoty to właśnie akumulator 12 V decyduje o tym, czy auto w ogóle się uruchomi.

Powód jest prosty. Po naciśnięciu przycisku Start najpierw musi obudzić się elektronika odpowiedzialna za pracę całego układu napędowego. Dopiero później do działania włącza się bateria wysokonapięciowa. Jeśli akumulator 12 V jest rozładowany, komputer pokładowy i moduły sterujące nie otrzymają zasilania, a samochód pozostanie unieruchomiony.

W hybrydach Toyoty nie ma klasycznego rozrusznika ani alternatora. Mały akumulator nie uruchamia więc silnika spalinowego, lecz zasila elektronikę i systemy sterujące. To jego kondycja decyduje o rozpoczęciu całej sekwencji rozruchowej.

Jakie objawy wskazują na rozładowany akumulator 12 V?

Problemy zwykle pojawiają się nagle. Po naciśnięciu przycisku Start mogą zapalić się zegary i kontrolki, ale samochód nie przejdzie w tryb gotowości do jazdy. Często pojawiają się komunikaty błędów, przygasające kontrolki lub charakterystyczne cykanie przekaźników.

W przeciwieństwie do samochodów spalinowych kierowca nie usłyszy wolno obracającego się rozrusznika. Hybryda po prostu nie uruchomi układu napędowego.

Wielu użytkowników zwraca uwagę, że problem pojawia się po kilku dniach postoju. Akumulator 12 V może wtedy stracić wystarczającą ilość energii, by uruchomić elektronikę pojazdu.

ADAC wskazuje słaby punkt hybryd Toyoty

Na problem wielokrotnie zwracał uwagę niemiecki automobilklub ADAC. W raportach awaryjności wskazywano, że właśnie akumulatory 12 V odpowiadają za znaczną część zgłoszeń dotyczących hybrydowych Toyot.

Toyota zareagowała, wprowadzając w Europie nowe procedury testowania akumulatorów oraz dodatkową kontrolę poziomu naładowania podczas produkcji, transportu i magazynowania pojazdów. W przypadku stwierdzenia wadliwego akumulatora serwisy mogą wymienić go w ramach gwarancji.

Jaki akumulator wybrać do hybrydy?

W większości hybryd Toyoty producent przewiduje zastosowanie akumulatora AGM. Tego typu konstrukcja lepiej radzi sobie z częstymi cyklami ładowania i rozładowania charakterystycznymi dla samochodów hybrydowych.

Oryginalny akumulator Yuasa kosztuje zwykle około 700-800 zł. Tańsze zamienniki można kupić już za około 200 zł, a akumulatory typu EFB kosztują najczęściej około 400 zł. Warto jednak pamiętać, że niższa cena często oznacza również krótszą żywotność.

Wymiana wymaga ostrożności

Wymiana akumulatora 12 V w hybrydzie nie zawsze wygląda tak samo jak w samochodzie spalinowym. W wielu modelach zaleca się podtrzymanie napięcia podczas montażu nowej baterii, aby uniknąć utraty ustawień lub pojawienia się błędów systemowych.

Z tego powodu wielu producentów rekomenduje wykonanie takiej operacji w warsztacie lub autoryzowanym serwisie.

Mały akumulator, duże znaczenie

Choć większość uwagi skupia bateria trakcyjna, to właśnie akumulator 12 V pozostaje jednym z najważniejszych elementów hybrydy. Bez niego nie uruchomi się elektronika, a nawet w pełni naładowany akumulator wysokonapięciowy nie pozwoli ruszyć z miejsca. Dlatego regularna kontrola stanu małej baterii może uchronić kierowcę przed niespodziewanym unieruchomieniem samochodu.