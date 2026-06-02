Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Ford
  4. Newsy Ford Fiesta
  5. Ford Fiesta wraca jako elektryk. Zaskakująca współpraca z Renault zmienia wszystko
Ford Fiesta wraca jako elektryk. Zaskakująca współpraca z Renault zmienia wszystko

Ford Fiesta wraca jako elektryk. Zaskakująca współpraca z Renault zmienia wszystko

  • 3 minut

Ford przywraca Fiestę, ale już nie jako małego hatchbacka z silnikiem benzynowym — teraz będzie elektrykiem zbudowanym na platformie Renault. Premiera odbędzie się w 2027 roku, a sprzedaż ruszy w 2028.

Ford podkreśla, że wykorzystanie technologii Renault nie odbierze modelowi tożsamości — auto otrzyma własne nadwozie, wnętrze i zestrojenie zawieszenia. Taki ruch ma przyspieszyć wejście do segmentu B i jednocześnie ściąć koszty rozwoju.

 

Ford Fiesta wraca jako elektryk. Premiera w 2027 roku, sprzedaż od 2028

Ford oficjalnie przygotowuje powrót Fiesty, ale w zupełnie nowej formie. Kultowy model, który przez lata był jednym z filarów europejskiej sprzedaży marki, wróci w 2027 roku jako samochód elektryczny. Do salonów trafi rok później – w 2028.

  Sprawdź ofertę wyprzedaży rocznika

Największa zmiana? Nowa Fiesta będzie oparta na platformie Renault AmpR Small, znanej m.in. z Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Alpine A290 oraz nowego Nissana Micra.

Ford Fiesta EV na platformie Renault AmpR Small

Ford nie ukrywa, że sięga po rozwiązania Renault z powodów praktycznych. Segment małych aut elektrycznych jest trudny kosztowo, a wspólna platforma pozwala szybciej i taniej wprowadzić nowy model na rynek.

AmpR Small zapewni Fordowi gotową bazę techniczną – układ napędowy, architekturę elektryczną i możliwość wykorzystania sprawdzonych baterii.

Jednocześnie producent podkreśla, że nie będzie to „klon” Renault 5. Fiesta zachowa własne nadwozie, wnętrze i indywidualne zestrojenie zawieszenia.

Zobacz: Ford wraca do Europy z ofensywą produktową. Siedem nowych modeli do końca 2029 roku

Charakter Fiesty zostaje, mimo nowej technologii

Choć pod względem technicznym Ford korzysta z francuskiej platformy, kluczowy element ma pozostać bez zmian – sposób prowadzenia.

Nowa Fiesta ma być zaprojektowana tak, aby zachować typowy dla Forda charakter jazdy: precyzję układu kierowniczego i przyjemność prowadzenia. To właśnie ten element przez lata budował popularność modelu w Europie.

W praktyce oznacza to wspólną technikę, ale zupełnie inny „odbiór” auta na drodze.

Wspólna baza z Renault 5, Alpine A290 i Nissan Micra

Nowa Fiesta dołącza do grupy modeli korzystających z tej samej architektury:

  • Renault 5 E-Tech
  • Renault 4 E-Tech
  • Alpine A290
  • Nissan Micra EV

To przykład rosnącej współpracy między producentami w segmencie małych aut elektrycznych, gdzie koszty rozwoju są szczególnie wysokie.

Ford dzięki temu szybciej wraca do segmentu B, z którego wycofał się w 2023 roku po zakończeniu produkcji Fiesty.

Produkcja i strategia Forda w Europie

Według założeń nowy model ma powstawać w Europie, najprawdopodobniej we współpracy z zakładami Renault. To element szerszej strategii ograniczania kosztów i wykorzystania istniejącej infrastruktury produkcyjnej.

Dla Forda oznacza to krótszy czas wdrożenia oraz mniejsze ryzyko inwestycyjne w segmencie, który od lat zmaga się z niską rentownością.

Przeczytaj również: Rekordowa liczba akcji serwisowych Forda w 2026 roku. Co się dzieje z autami?

Ford Fiesta EV 2028 – ważny powrót, ale w nowej rzeczywistości

Powrót Fiesty nie będzie klasyczną kontynuacją znanego modelu, ale całkowicie nową interpretacją w erze elektryfikacji.

Ford stawia na sprawdzoną technologię Renault, ale jednocześnie chce utrzymać własną tożsamość modelu – szczególnie w zakresie prowadzenia i charakteru auta.

Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl

Jeśli projekt się powiedzie, Fiesta EV może stać się jednym z najważniejszych małych elektryków w Europie i ważnym testem dla współpracy między dużymi producentami.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 02.06.2026 09:45
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Renault Clio kontra Opel Corsa - starcie mieszczuchów
Zobacz również
Policja i Yanosik uruchamiają nowy system ostrzeżeń. Kierowcy usłyszą komunikaty na trasie

Policja i Yanosik uruchamiają nowy system ostrzeżeń. Kierowcy usłyszą komunikaty na trasie

Na polskich drogach pojawią się głosowe ostrzeżenia przed miejscami, w których w ostatnich latach odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych. Od...
Kupiłeś nowe auto? Jeden telefon może sprowadzić kontrolę skarbówki

Kupiłeś nowe auto? Jeden telefon może sprowadzić kontrolę skarbówki

Nowe auto przed domem może skończyć się kontrolą — wystarczy jeden anonimowy telefon do skarbówki. Urzędnicy reagują na sygnały o...
Tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu po egzaminie. Jest jeden kluczowy warunek, który decyduje o wszystkim

Tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu po egzaminie. Jest jeden kluczowy warunek, który decyduje o wszystkim

Po zdanym egzaminie wielu świeżo upieczonych kierowców chce od razu wsiąść za kierownicę. Teraz to możliwe, ale pod jednym konkretnym...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Ford Fiesta VIII Hatchback Facelifting 1.0 EcoBoost 125KM 92kW 2021-2023
Ford Fiesta VIII Hatchback Facelifting 1.0 EcoBoost 125KM 92kW 2021-2023
Ford Fiesta w pigułce
Ford Fiesta w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Ford Fiesta VIII Hatchback Facelifting
Aktualnie przeglądasz Ford Fiesta VIII Hatchback Facelifting
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik