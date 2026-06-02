Ford Fiesta wraca jako elektryk. Zaskakująca współpraca z Renault zmienia wszystko

Ford przywraca Fiestę, ale już nie jako małego hatchbacka z silnikiem benzynowym — teraz będzie elektrykiem zbudowanym na platformie Renault. Premiera odbędzie się w 2027 roku, a sprzedaż ruszy w 2028.

Ford podkreśla, że wykorzystanie technologii Renault nie odbierze modelowi tożsamości — auto otrzyma własne nadwozie, wnętrze i zestrojenie zawieszenia. Taki ruch ma przyspieszyć wejście do segmentu B i jednocześnie ściąć koszty rozwoju.

Ford Fiesta wraca jako elektryk. Premiera w 2027 roku, sprzedaż od 2028

Ford oficjalnie przygotowuje powrót Fiesty, ale w zupełnie nowej formie. Kultowy model, który przez lata był jednym z filarów europejskiej sprzedaży marki, wróci w 2027 roku jako samochód elektryczny. Do salonów trafi rok później – w 2028.

Największa zmiana? Nowa Fiesta będzie oparta na platformie Renault AmpR Small, znanej m.in. z Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Alpine A290 oraz nowego Nissana Micra.

Ford Fiesta EV na platformie Renault AmpR Small

Ford nie ukrywa, że sięga po rozwiązania Renault z powodów praktycznych. Segment małych aut elektrycznych jest trudny kosztowo, a wspólna platforma pozwala szybciej i taniej wprowadzić nowy model na rynek.

AmpR Small zapewni Fordowi gotową bazę techniczną – układ napędowy, architekturę elektryczną i możliwość wykorzystania sprawdzonych baterii.

Jednocześnie producent podkreśla, że nie będzie to „klon” Renault 5. Fiesta zachowa własne nadwozie, wnętrze i indywidualne zestrojenie zawieszenia.

Charakter Fiesty zostaje, mimo nowej technologii

Choć pod względem technicznym Ford korzysta z francuskiej platformy, kluczowy element ma pozostać bez zmian – sposób prowadzenia.

Nowa Fiesta ma być zaprojektowana tak, aby zachować typowy dla Forda charakter jazdy: precyzję układu kierowniczego i przyjemność prowadzenia. To właśnie ten element przez lata budował popularność modelu w Europie.

W praktyce oznacza to wspólną technikę, ale zupełnie inny „odbiór” auta na drodze.

Wspólna baza z Renault 5, Alpine A290 i Nissan Micra

Nowa Fiesta dołącza do grupy modeli korzystających z tej samej architektury:

Renault 5 E-Tech

Renault 4 E-Tech

Alpine A290

Nissan Micra EV

To przykład rosnącej współpracy między producentami w segmencie małych aut elektrycznych, gdzie koszty rozwoju są szczególnie wysokie.

Ford dzięki temu szybciej wraca do segmentu B, z którego wycofał się w 2023 roku po zakończeniu produkcji Fiesty.

Produkcja i strategia Forda w Europie

Według założeń nowy model ma powstawać w Europie, najprawdopodobniej we współpracy z zakładami Renault. To element szerszej strategii ograniczania kosztów i wykorzystania istniejącej infrastruktury produkcyjnej.

Dla Forda oznacza to krótszy czas wdrożenia oraz mniejsze ryzyko inwestycyjne w segmencie, który od lat zmaga się z niską rentownością.

Ford Fiesta EV 2028 – ważny powrót, ale w nowej rzeczywistości

Powrót Fiesty nie będzie klasyczną kontynuacją znanego modelu, ale całkowicie nową interpretacją w erze elektryfikacji.

Ford stawia na sprawdzoną technologię Renault, ale jednocześnie chce utrzymać własną tożsamość modelu – szczególnie w zakresie prowadzenia i charakteru auta.

Jeśli projekt się powiedzie, Fiesta EV może stać się jednym z najważniejszych małych elektryków w Europie i ważnym testem dla współpracy między dużymi producentami.