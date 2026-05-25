Cupra Tindaya trafia do produkcji. Koncept staje się elektrycznym SUV-em nowej generacji

Cupra Tindaya przechodzi z etapu konceptu do realnego produktu. Marka potwierdziła, że model trafi do produkcji jako elektryk. Auto o długości 4,72 m zostanie flagowcem Cupry, ponad modelami Raval, Born i Tavascan, a jednocześnie stanie do bezpośredniej rywalizacji z BMW iX3 i nowym Mercedesem GLC EV.

Producent nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej platformy seryjnej ani ostatecznej konfiguracji napędu, co podnosi stawkę przed debiutem. Zapowiedź produkcji stawia Cuprę w roli pretendentki do segmentu średnich SUV-ów premium. Pytanie brzmi, czy ta strategia wystarczy, by przebić się przez niemiecką i szwedzką konkurencję.

Elektryczny SUV trafi do produkcji i stanie się flagowcem marki

Cupra oficjalnie potwierdziła, że koncept Tindaya trafi do produkcji jako model elektryczny. Auto ma stać się nowym flagowcem marki i jednocześnie jednym z najważniejszych projektów w jej gamie. Prototyp zaprezentowany w Monachium mierzył 4,72 m długości i wyznaczył kierunek stylistyczny przyszłych modeli, łącząc agresywną formę z charakterystycznym językiem designu Cupry.

Początkowo Tindaya była rozważana jako potencjalny następca Formentora, jednak dziś wiadomo już, że zajmie wyższą pozycję w gamie – ponad modelami Raval, Born i Tavascan. Jej debiut rynkowy nie ma jeszcze oficjalnej daty, ale marka potwierdza, że projekt przechodzi z fazy konceptu do auta produkcyjnego.

Markus Haupt: projekt Tindayi jest już w dopracowaniu

Szef Cupry i SEAT-a Markus Haupt w rozmowie z „Autocar” potwierdził, że prace nad modelem są na zaawansowanym etapie. Zespoły projektowe i inżynieryjne dopracowują finalną wersję auta, które ma trafić do sprzedaży jako pełnoprawny elektryk.

Jednocześnie podkreślono, że produkcyjna wersja Tindaya nie powstanie na platformie SSP, która została wykorzystana w przypadku konceptu. To oznacza istotną zmianę względem pierwotnej wizji, choć szczegóły finalnej architektury nie zostały jeszcze ujawnione.

Napęd wciąż bez decyzji. Cupra zostawia sobie pełną elastyczność

Największą niewiadomą pozostaje układ napędowy. Koncept Tindayi pokazywał możliwość zastosowania range extendera, jednak producent nie potwierdził, czy rozwiązanie trafi do wersji seryjnej. Cupra analizuje różne warianty, dopasowując projekt do realiów rynku oraz przyszłych regulacji.

Marka podkreśla, że chce zachować elastyczność na etapie finalizacji produktu. Oznacza to, że szczegóły techniczne – w tym zasięg, moc i konfiguracja układu – zostaną ujawnione bliżej premiery rynkowej.

Cupra Tindaya jako nowy flagowy SUV elektryczny

Tindaya ma być modelem, który wyznaczy nowy poziom w gamie Cupry. Auto trafi ponad Ravalem, Bornem i Tavascanem, pełniąc rolę flagowego SUV-a elektrycznego. Jego zadaniem będzie nie tylko uzupełnienie oferty, ale przede wszystkim budowa wizerunku marki w segmencie premium EV.

Cupra celuje w klientów szukających oryginalnego designu i mocno emocjonalnego podejścia do motoryzacji. Tindaya ma wyróżniać się na tle rywali takich jak BMW iX3, Mercedes GLC EV, Volvo EX60 czy Audi Q6 e-tron.

W tle pozostaje także strategia całej grupy – SEAT i Cupra wspólnie mają osiągnąć 3-procentowy udział w rynku globalnym do 2030 roku. Nowy flagowiec ma być jednym z kluczowych elementów tej układanki.

Co oznacza Tindaya dla rynku elektrycznych SUV-ów?

Wejście Cupry do segmentu średnich SUV-ów premium oznacza większą konkurencję w jednym z najszybciej rosnących obszarów rynku EV. Marka nie celuje w wolumen, lecz w wyróżnienie się stylistyką i charakterem, co ma przyciągnąć klientów rozważających niemieckich i szwedzkich rywali.

Brak ostatecznych decyzji dotyczących platformy i napędu pokazuje, że projekt nadal jest dopracowywany, ale kierunek jest jasny – Tindaya ma być elektrycznym SUV-em klasy premium i jednym z najważniejszych modeli w historii marki.

Jeśli Cupra utrzyma spójność między odważnym designem a techniką, Tindaya może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elektryków w swoim segmencie. To dopiero początek jej drogi na rynek.