GDDKiA podpisała rekordowy kontrakt na S6 Police–Goleniów. Powstanie gigantyczny tunel pod Odrą

GDDKiA podpisała największy w swojej historii kontrakt drogowy: 5,3 mld zł na budowę 23,4-kilometrowego odcinka S6 Police–Goleniów z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą.

To nie tylko rekordowa kwota, lecz także wyzwanie inżynieryjne: dwunawowy tunel drążony maszyną TBM o niemal 15 m średnicy, z jezdnią miejscami 45 m pod powierzchnią. Prace projektowe potrwają 10 miesięcy, roboty w terenie 80 miesięcy, a kierowcy pojadą trasą w 2033 r. Inwestycja ma przeorganizować układ komunikacyjny wokół Szczecina i skrócić przejazd między Policami a węzłem Goleniów Północ.

Powstanie tunel pod Odrą za 5,3 mld zł

GDDKiA podpisała największy kontrakt drogowy w swojej historii. Umowa o wartości 5,3 mld zł obejmuje budowę 23,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Police–Goleniów wraz z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą. Po zakończeniu inwestycji będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Nowa trasa domknie Zachodnią Obwodnicę Szczecina i połączy okolice Polic z węzłem Goleniów Północ, gdzie przecinają się drogi S3 i S6. Dla kierowców oznacza to ogromną zmianę w układzie komunikacyjnym regionu.

Tunel pod Odrą będzie najdłuższym w Polsce

Najbardziej spektakularnym elementem inwestycji będzie dwunawowy tunel drążony maszyną TBM. Każda z naw powstanie pod dnem Odry, a jezdnia miejscami znajdzie się nawet 45 metrów pod powierzchnią terenu.

Tunel będzie miał około 5 km długości. Zewnętrzna średnica konstrukcji sięgnie niemal 15 metrów, co pokazuje skalę całego przedsięwzięcia. W środku zaplanowano także 19 przejść poprzecznych wykorzystywanych głównie do ewakuacji i obsługi bezpieczeństwa.

To jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Projekt bardziej przypomina dużą operację inżynieryjną niż klasyczną budowę ekspresówki.

Kto zbuduje trasę S6?

Za realizację inwestycji odpowiada polsko-tureckie konsorcjum z firmą NDI jako liderem. Kontrakt obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie całego odcinka wraz z tunelem.

GDDKiA zakłada 10 miesięcy prac projektowych oraz 80 miesięcy robót budowlanych. Wykonawca ma przejąć plac budowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Drążenie tunelu pod Odrą rozpocznie się w 2028 roku. Obie nawy mają być gotowe do 2031 roku, natomiast oddanie całej trasy do ruchu planowane jest na 2033 rok.

S6 skróci przejazd z Polic do Goleniowa o 35 km

Nowy odcinek wyraźnie zmieni organizację ruchu wokół Szczecina. Po zakończeniu inwestycji przejazd z Polic do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 km do 23 km.

To oznacza nie tylko krótszy czas podróży, ale także odciążenie obecnych tras A6, S3 i S6 po południowej oraz wschodniej stronie miasta. Efekty mają być szczególnie widoczne latem, gdy ruch w regionie mocno rośnie.

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla całego Pomorza Zachodniego i może stać się jednym z najważniejszych projektów drogowych ostatnich lat. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, po 2033 roku układ komunikacyjny wokół Szczecina zmieni się całkowicie.