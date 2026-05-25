Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. GDDKiA podpisała rekordowy kontrakt na S6 Police–Goleniów. Powstanie gigantyczny tunel pod Odrą
GDDKiA podpisała rekordowy kontrakt na S6 Police–Goleniów. Powstanie gigantyczny tunel pod Odrą

GDDKiA podpisała rekordowy kontrakt na S6 Police–Goleniów. Powstanie gigantyczny tunel pod Odrą

  • 3 minut

GDDKiA podpisała największy w swojej historii kontrakt drogowy: 5,3 mld zł na budowę 23,4-kilometrowego odcinka S6 Police–Goleniów z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą.

To nie tylko rekordowa kwota, lecz także wyzwanie inżynieryjne: dwunawowy tunel drążony maszyną TBM o niemal 15 m średnicy, z jezdnią miejscami 45 m pod powierzchnią. Prace projektowe potrwają 10 miesięcy, roboty w terenie 80 miesięcy, a kierowcy pojadą trasą w 2033 r. Inwestycja ma przeorganizować układ komunikacyjny wokół Szczecina i skrócić przejazd między Policami a węzłem Goleniów Północ.

 

Powstanie tunel pod Odrą za 5,3 mld zł

GDDKiA podpisała największy kontrakt drogowy w swojej historii. Umowa o wartości 5,3 mld zł obejmuje budowę 23,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 Police–Goleniów wraz z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą. Po zakończeniu inwestycji będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

  Zobacz ofertę nowych SUV-ów

Nowa trasa domknie Zachodnią Obwodnicę Szczecina i połączy okolice Polic z węzłem Goleniów Północ, gdzie przecinają się drogi S3 i S6. Dla kierowców oznacza to ogromną zmianę w układzie komunikacyjnym regionu.

Tunel pod Odrą będzie najdłuższym w Polsce

Najbardziej spektakularnym elementem inwestycji będzie dwunawowy tunel drążony maszyną TBM. Każda z naw powstanie pod dnem Odry, a jezdnia miejscami znajdzie się nawet 45 metrów pod powierzchnią terenu.

Tunel będzie miał około 5 km długości. Zewnętrzna średnica konstrukcji sięgnie niemal 15 metrów, co pokazuje skalę całego przedsięwzięcia. W środku zaplanowano także 19 przejść poprzecznych wykorzystywanych głównie do ewakuacji i obsługi bezpieczeństwa.

Zobacz: Przetarg GDDKiA. Likwidacja bramek A4 w 12 miesięcy

To jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Projekt bardziej przypomina dużą operację inżynieryjną niż klasyczną budowę ekspresówki.

Kto zbuduje trasę S6?

Za realizację inwestycji odpowiada polsko-tureckie konsorcjum z firmą NDI jako liderem. Kontrakt obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie całego odcinka wraz z tunelem.

GDDKiA zakłada 10 miesięcy prac projektowych oraz 80 miesięcy robót budowlanych. Wykonawca ma przejąć plac budowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Drążenie tunelu pod Odrą rozpocznie się w 2028 roku. Obie nawy mają być gotowe do 2031 roku, natomiast oddanie całej trasy do ruchu planowane jest na 2033 rok.

S6 skróci przejazd z Polic do Goleniowa o 35 km

Nowy odcinek wyraźnie zmieni organizację ruchu wokół Szczecina. Po zakończeniu inwestycji przejazd z Polic do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 km do 23 km.

To oznacza nie tylko krótszy czas podróży, ale także odciążenie obecnych tras A6, S3 i S6 po południowej oraz wschodniej stronie miasta. Efekty mają być szczególnie widoczne latem, gdy ruch w regionie mocno rośnie.

Przeczytaj: A2 zyska trzeci pas między Warszawą a Łodzią. Prace ruszą latem

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla całego Pomorza Zachodniego i może stać się jednym z najważniejszych projektów drogowych ostatnich lat. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, po 2033 roku układ komunikacyjny wokół Szczecina zmieni się całkowicie.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 25.05.2026 08:05
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Auta elektryczne mogą kosztować Polskę 9 mld zł rocznie. Problem rośnie szybciej, niż zakładano

Auta elektryczne mogą kosztować Polskę 9 mld zł rocznie. Problem rośnie szybciej, niż zakładano

Polski budżet może tracić nawet 9 mld zł rocznie wraz ze wzrostem liczby aut elektrycznych. Źródłem nie jest jeden podatek, lecz odpływ...
Sąd Najwyższy zajmie się odszkodowaniami z OC. Kierowcy czekali na to od lat

Sąd Najwyższy zajmie się odszkodowaniami z OC. Kierowcy czekali na to od lat

Sąd Najwyższy stanie przed decyzją, która może zmienić sposób wypłacania odszkodowań z polis OC czy liczy się kosztorys, czy...
Nowy Citroen 2CV. Pierwszy teaser ujawnia elektryczny powrót legendy

Nowy Citroen 2CV. Pierwszy teaser ujawnia elektryczny powrót legendy

Citroen oficjalnie odświeża swoją ikonę. 2CV wraca jako model elektryczny, a pierwszy teaser ujawnia już kontury projektu. Publikacja zwiastuna...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik