Deepal S05 w Polsce za 149 900 zł. Nowy SUV z napędem plug-in i zasięgiem 100 km na prąd

Deepal S05 wchodzi do Polski z ceną 149 900 zł i deklarowanym elektrycznym zasięgiem 100 km. To pierwsza hybryda plug-in koncernu Changan, oparta na technologii Ultra-Hybrid i oferująca 258 KM mocy systemowej. Bazowa wersja Pro ma bogate wyposażenie oraz akumulator 18,4 kWh z funkcją V2L.

Polska prezentacja pojawiła się w publikacji z 18 czerwca 2026 roku, a producent nie wskazał jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia sprzedaży.

Changan wchodzi do Polski z nową marką Deepal

Za debiut Deepala S05 w Polsce odpowiada chiński koncern Changan, jeden z najstarszych producentów samochodów w Chinach. To pierwszy model tej marki wprowadzony na nasz rynek w formie hybrydy plug-in opartej na technologii Ultra-Hybrid.

Oficjalna prezentacja w Polsce odbyła się 18 czerwca 2026 roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia pierwszych dostaw, ale cena startowa została już ujawniona. Deepal S05 w wersji Pro kosztuje 149 900 zł, co od razu ustawia go w gronie najtańszych dużych SUV-ów plug-in w segmencie.

Model ma trafić do klientów szukających przestronnego SUV-a z napędem hybrydowym, który łączy duży zasięg, moc i relatywnie niską cenę zakupu.

258 KM, 100 km na prąd i 1000 km zasięgu łącznego

Deepal S05 Ultra-Hybrid korzysta z układu, który łączy silnik elektryczny o mocy 234 KM z 1,5-litrową jednostką benzynową o mocy 86 KM. Łącznie daje to 258 KM mocy systemowej, czyli poziom typowy dla mocnych SUV-ów segmentu C i D.

Akumulator LFP ma pojemność 18,4 kWh. W trybie elektrycznym auto ma przejechać do 100 km, a łączny zasięg na benzynie i prądzie sięga 1000 km.

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Parametry ładowania również wypadają konkurencyjnie. Deepal S05 obsługuje ładowanie AC do 11 kW oraz szybkie ładowanie DC do 55 kW. Na pokładzie znajduje się też funkcja V2L, pozwalająca zasilać zewnętrzne urządzenia energią z baterii.

Według danych WLTP zużycie paliwa wynosi 2,03 l/100 km w trybie hybrydowym lub 5,4 l/100 km przy pracy wyłącznie na silniku spalinowym.

Wersja Pro już w standardzie jest bogato wyposażona

Bazowa wersja Pro ma być główną odmianą sprzedażową i już w standardzie oferuje bardzo szerokie wyposażenie. Na liście znajduje się 17 systemów wspomagania kierowcy ADAS działających na poziomie jazdy autonomicznej 2.

W środku znajdziemy ekran centralny o przekątnej 15,4 cala, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto oraz tapicerkę z ekoskóry. Do tego dochodzą elektrycznie regulowane fotele przednie, podgrzewane i składane lusterka oraz kamera 540 stopni, która pokazuje także przestrzeń pod autem.

W praktyce nawet podstawowa wersja S05 nie jest ubogo wyposażonym SUV-em, ale kompletnym modelem nastawionym na komfort i bezpieczeństwo.

Cena 149 900 zł i mocna pozycja na tle rywali

Deepal S05 wchodzi do jednego z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku. Jego cena startowa 149 900 zł plasuje go na poziomie BYD Sealion 5 DM-i, ale wyraźnie poniżej MG HS Plug-in (164 500 zł) i Jaecoo 7 Super Hybrid (159 900 zł).

Pod względem technicznym Changan również nie odstaje od rywali. Oferuje podobną moc, zbliżony zasięg elektryczny i bardzo podobne zużycie paliwa w cyklu mieszanym. Dodatkowo już w standardzie daje bogaty pakiet ADAS, duży ekran i kamerę 540 stopni.

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W porównaniu z Jaecoo 7 Deepal S05 ma niższe deklarowane zużycie paliwa, choć nieco krótszy łączny zasięg. W zestawieniu z MG i BYD utrzymuje bardzo zbliżony poziom techniczny, ale często oferuje niższą cenę wejścia.

Nowy gracz w segmencie SUV-ów plug-in

Deepal S05 to jeden z pierwszych modeli Changana w Polsce i jednocześnie wyraźna próba wejścia do segmentu SUV-ów plug-in z agresywną ceną i bogatym wyposażeniem.

Jeśli producent utrzyma tę strategię, nowy model może szybko stać się jednym z najczęściej rozważanych chińskich SUV-ów w swoim segmencie. Rynek ma jednak silną konkurencję, więc o sukcesie zdecyduje nie tylko cena, ale też realne doświadczenia użytkowników.

To dopiero początek rywalizacji w segmencie, który w Polsce rozwija się wyjątkowo szybko.