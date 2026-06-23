Polacy ocenili swoje umiejętności za kierownicą. Wynik mówi sam za siebie

Badanie Volvo pokazuje wyraźny rozdźwięk między deklaracjami kierowców a ich codziennymi zachowaniami na drodze. 75 proc. respondentów uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni, a jednocześnie 47 proc. w ciągu ostatnich 30 dni przekroczyło dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h poza terenem zabudowanym, 57 proc. przyspieszało na żółtym świetle, a 23 proc. pisało wiadomości podczas jazdy.

W odpowiedzi na te wyniki Volvo rusza z programem Volvo For Safety, który w tym roku odwiedzi 11 polskich miast z symulatorami i warsztatami. Badanie SW Research wskazuje, że problem dotyczy nie tyle braku wiedzy, ile utrwalonych nawyków kierowców.

75% kierowców uważa, że jeździ lepiej od innych. Badanie pokazuje duży paradoks

Badanie Volvo i SW Research pokazuje wyraźny rozdźwięk między tym, jak Polacy oceniają swoje umiejętności za kierownicą, a tym, jak zachowują się na drodze. Aż 75 proc. respondentów uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni kierowcy.

Najbardziej pewni siebie są seniorzy

Najwyższą ocenę własnych umiejętności deklarują kierowcy po 60. roku życia. W tej grupie aż 81 proc. uważa, że prowadzi bezpieczniej od innych. Dla porównania, wśród osób w wieku 18-29 lat taki pogląd podziela 62 proc. badanych.

Podobną zależność widać w częstotliwości korzystania z samochodu. Wśród osób regularnie siadających za kierownicą 77 proc. ocenia swoje umiejętności wyżej niż przeciętne. W grupie kierowców jeżdżących sporadycznie odsetek ten spada do 67 proc.

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Jednocześnie tylko 52 proc. badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie na polskich drogach. Wśród mężczyzn taki komfort odczuwa 59 proc. respondentów, a wśród kobiet 46 proc.

Kierowcy przyznają się do wykroczeń

Wysoka samoocena nie zawsze idzie w parze z codziennymi nawykami. Z badania wynika, że w ciągu ostatnich 30 dni:

57 proc. kierowców przyspieszało, aby przejechać skrzyżowanie na żółtym świetle,

47 proc. przekroczyło prędkość o ponad 20 km/h poza terenem zabudowanym,

37 proc. korzystało z telefonu w sposób odrywający wzrok od drogi,

23 proc. pisało wiadomości podczas jazdy,

28 proc. nie ustąpiło pierwszeństwa pieszemu na przejściu,

17,5 proc. prowadziło bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Wyniki pokazują, że problemem nie jest brak świadomości zagrożeń, lecz utrwalone nawyki, które wielu kierowców nadal bagatelizuje.

Volvo rusza z akcją edukacyjną

W odpowiedzi na wyniki badania Volvo kontynuuje program Volvo For Safety. Tegoroczna edycja obejmie 11 miast w Polsce, a uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z symulatora dachowania, symulatora zderzeń oraz stanowisk pokazujących znaczenie czasu reakcji kierowcy.

Program obejmuje również warsztaty dotyczące pierwszej pomocy, bezpiecznego przewożenia dzieci i transportu zwierząt.

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To badanie opinii, nie policyjny raport

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą internetową CAWI. Wyniki pokazują deklaracje kierowców, a nie rzeczywistą liczbę wykroczeń.

Mimo to wnioski są jednoznaczne. Większość kierowców uważa się za lepszych od innych, ale jednocześnie duża część przyznaje się do zachowań, które zwiększają ryzyko na drodze. To właśnie ten rozdźwięk jest najciekawszym wnioskiem z całego raportu.