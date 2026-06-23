Maserati wraca do sedana. Marka potwierdza następcę Ghibli i Quattroporte

Maserati oficjalnie potwierdziło powrót sedana — marka pracuje nad następcą Ghibli i Quattroporte. Ogłoszenie padło podczas prezentacji gamy modelowej na 2027 rok, ale wciąż brak konkretów dotyczących konstrukcji, napędu i terminu premiery.

To sygnał, że firma celuje w odzyskanie pozycji w segmencie E, gdzie leży jej dziedzictwo. Maserati nie ujawnia szczegółów, więc rynek pozostaje w oczekiwaniu.

Powrót do segmentu E oficjalnie potwierdzony

Maserati oficjalnie przyznało, że sedan wraca do gamy modelowej marki. Podczas prezentacji oferty na 2027 rok kierownictwo potwierdziło prace nad następcą Ghibli i Quattroporte. Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy będzie to jeden model, czy dwa osobne samochody.

To istotna zmiana, bo od końca 2023 roku Maserati nie ma w ofercie żadnego sedana. Zniknięcie Ghibli i Quattroporte oznaczało przerwę w segmencie, w którym marka przez dekady budowała swoją tożsamość i rozpoznawalność.

Na razie producent nie podaje szczegółów technicznych ani daty premiery. Wiadomo jedynie, że projekt znajduje się w planach rozwoju gamy.

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Maserati wraca do własnego DNA

Brak sedanów w ofercie był dla Maserati wyraźną luką. Quattroporte i Ghibli pełniły kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki jako producenta luksusowych, ale jednocześnie emocjonalnych samochodów.

Quattroporte, obecne na rynku od 1963 roku, było jednym z najważniejszych modeli w historii firmy i symbolem włoskiej limuzyny o sportowym charakterze. Ghibli uzupełniało ofertę w niższym segmencie, dając marce większy zasięg w klasie E.

Ich brak oznaczał nie tylko mniejszą obecność w sprzedaży, ale też osłabienie kontaktu z klientami szukającymi właśnie takiego połączenia komfortu i charakteru.

Segment E nadal kluczowy dla marki

Maserati przyznaje, że obecnie nie jest obecne w segmencie, w którym historycznie budowało swoją pozycję. Nowy model ma być odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku i klientów, którzy wciąż oczekują dużych, luksusowych sedanów o sportowym charakterze.

Decyzja o powrocie sedana ma więc nie tylko wymiar wizerunkowy, ale też strategiczny. To próba odzyskania miejsca w klasie, którą marka współtworzyła przez lata.

Co wiemy o nowym modelu?

Na ten moment informacje są bardzo ograniczone. Maserati nie zdradziło, czy powstanie jeden sedan zastępujący oba modele, czy dwa oddzielne auta.

Nie ujawniono również danych technicznych, rodzaju napędu ani rozmiarów. Marka podkreśla jedynie, że nowy model ma nawiązywać do dziedzictwa Ghibli i Quattroporte oraz przywrócić obecność Maserati w segmencie E.

Znaczenie dla rynku i konkurencji

Powrót sedana oznacza, że Maserati nie rezygnuje z rywalizacji w segmencie luksusowych limuzyn. To również sygnał dla konkurencji, że marka chce ponownie zaznaczyć swoją obecność w klasie premium.

W szerszym kontekście to także ważny ruch dla włoskiej motoryzacji, która obecnie nie oferuje dużych sedanów w segmencie premium. Nowy model Maserati mógłby wypełnić tę lukę i przywrócić jedną z najbardziej rozpoznawalnych kategorii w historii marki.

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Na premierę trzeba jeszcze poczekać

Maserati potwierdziło kierunek, ale nie podało żadnych konkretów dotyczących terminu debiutu. Na szczegóły techniczne i rynkowe trzeba będzie jeszcze poczekać.

Jedno jest jednak jasne - sedan wraca do planów marki i ma ponownie stać się jednym z jej kluczowych elementów.