Dlaczego 75 km/h daje najniższe spalanie? Ten test wszystko wyjaśnia

75 km/h to prędkość, przy której większość współczesnych samochodów osobowych osiąga najkorzystniejszy kompromis między zużyciem paliwa a dynamiką. Nie wynika to z jednego czynnika ani szczególnych ustawień auta, lecz z praw fizyki, przede wszystkim aerodynamiki.

W praktycznych testach ta wartość często wypada lepiej niż typowe 90 czy 100 km/h, bo samochód jedzie sprawnie, ale nie wchodzi jeszcze w strefę gwałtownego wzrostu oporów. Poniżej wyjaśniamy, jak to działa i co jeszcze wpływa na spalanie w trasie.

Fizyka wyjaśnia wyniki testów

W testach zużycia paliwa regularnie powtarza się jedna wartość: około 75 km/h. To właśnie przy takiej prędkości większość nowoczesnych aut osiąga najlepszą efektywność paliwową. Powód nie tkwi wyłącznie w pracy silnika, ale przede wszystkim w aerodynamice i oporze powietrza.

Przy 75 km/h samochód jedzie już płynnie i sprawnie, ale nie wpada jeszcze w zakres gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię. W praktyce oznacza to niższe spalanie niż przy szybszej jeździe autostradowej, nawet jeśli różnica na liczniku wydaje się niewielka.

Opór powietrza rośnie szybciej niż prędkość

Kluczowa jest fizyka. Opór aerodynamiczny rośnie z kwadratem prędkości, a moc potrzebna do jego pokonania – z trzecią potęgą. Dlatego zwiększenie tempa z 75 do 95 km/h nie oznacza jedynie „trochę większego” spalania. Dla silnika to już wyraźnie cięższa praca.

Właśnie dlatego przy wyższych prędkościach zużycie paliwa zaczyna rosnąć znacznie szybciej niż sama prędkość jazdy. Nawet dodatkowe 20 km/h może podnieść spalanie o około litr na 100 km.

Dla większości aut osobowych okolice 75 km/h pozostają więc kompromisem między sprawnym przemieszczaniem się a ograniczaniem oporów powietrza.

Przeczytaj: Nie przyjąłeś mandatu? Po liście z sądu masz tylko 7 dni na reakcję

Silnik też ma znaczenie, ale nie najważniejsze

Przy tej prędkości wiele nowoczesnych jednostek benzynowych i Diesla pracuje w korzystnym zakresie obrotów. Silnik nie jest przeciążony, a jednocześnie nie musi walczyć z dużym oporem aerodynamicznym.

To jednak nie oznacza, że zawsze należy utrzymywać jak najniższe obroty. Jazda na zbyt wysokim biegu i próby przyspieszania od około 1200–1500 obr./min mogą obciążać silnik i pogarszać kulturę pracy. W praktyce rozsądna redukcja biegu często okazuje się bardziej ekonomiczna niż „duszenie” jednostki na siłę.

Styl jazdy obniża spalanie bardziej niż sama prędkość

Równa jazda ma ogromne znaczenie. Samochód zużywa mniej paliwa wtedy, gdy kierowca płynnie przyspiesza i utrzymuje stabilne tempo, zamiast ciągle hamować i ponownie się rozpędzać.

Najlepsze efekty daje spokojne budowanie prędkości oraz przewidywanie sytuacji na drodze. Wcześniejsze odjęcie gazu i hamowanie silnikiem pozwalają ograniczyć straty energii bez gwałtownych reakcji.

W praktyce właśnie płynność jazdy często decyduje o spalaniu bardziej niż sama różnica kilku kilometrów na godzinę.

Automat czy manual? Oba mogą być oszczędne

W samochodach z manualną skrzynią kierowca ma większą kontrolę nad obrotami i momentem zmiany biegów. Przy spokojnej jeździe może to pomóc szybciej obniżyć spalanie.

Nowoczesne automaty również potrafią jeździć bardzo ekonomicznie, szczególnie w trybach Eco. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy skrzynia zbyt długo utrzymuje niższy bieg lub kierowca gwałtownie operuje gazem.

Sprawdź: Jazda na suwak pod lupą policji. Błąd kosztuje nawet 500 zł i punkty karne

Niezależnie od rodzaju przekładni najważniejsze pozostają trzy elementy: płynna jazda, rozsądne obroty i unikanie gwałtownego przyspieszania.

Dlaczego właśnie 75 km/h?

To nie magiczna liczba, lecz punkt, w którym większość aut nadal porusza się efektywnie, a opór powietrza jeszcze nie dominuje nad pracą silnika. Dlatego właśnie okolice 75 km/h regularnie wypadają najlepiej w testach spalania.

Im szybciej jedziesz, tym mocniej fizyka zaczyna działać przeciwko kierowcy – i tym szybciej rośnie zużycie paliwa.