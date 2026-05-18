Audi dominuje w Polsce. 93 auta powyżej 600 KM zarejestrowane w I kwartale 2026

Za tym wynikiem stoi coś więcej niż chwilowa moda na supersamochody. Polski rynek wyraźnie przesuwa się w stronę aut, które łączą osiągi klasy egzotycznych modeli z praktycznością codziennego użytkowania. RS 6 Avant i RS Q8 wpisują się w ten trend idealnie: oferują ponad 600 KM, napęd quattro i funkcjonalność rodzinnego kombi lub dużego SUV-a.

Audi liderem aut 600+ KM w Polsce

Audi zostało liderem segmentu samochodów o mocy powyżej 600 KM w Polsce. W I kwartale 2026 r. marka zarejestrowała 93 takie auta, osiągając 38,8 proc. udziału w rynku. Wynik pokazuje, że nawet w niszowym segmencie klienci coraz częściej wybierają ekstremalne osiągi połączone z codzienną funkcjonalnością.

Za sukces odpowiadają przede wszystkim dwa modele: Audi RS 6 i RS Q8. To właśnie one praktycznie zbudowały całą pozycję marki w segmencie najmocniejszych samochodów premium.

RS 6 i RS Q8 napędzają sprzedaż Audi

Z 93 zarejestrowanych aut aż 49 egzemplarzy stanowiło Audi RS 6, a 42 sztuki przypadły na RS Q8. Oznacza to, że oba modele odpowiadają za niemal cały wynik marki w klasie 600+ KM.

To wyraźny sygnał zmiany rynku. Jeszcze kilka lat temu najmocniejsze auta kojarzyły się głównie z coupe i supersamochodami. Dziś klienci premium coraz częściej wybierają szybkie SUV-y i praktyczne kombi, które oferują osiągi na poziomie aut sportowych, ale pozostają wygodne w codziennym użytkowaniu.

RS 6 od lat buduje pozycję jednego z najbardziej pożądanych superszybkich kombi na rynku, natomiast RS Q8 idealnie wpisuje się w rosnącą popularność luksusowych SUV-ów o ekstremalnej mocy.

SUV-y i duże nadwozia przejmują segment najmocniejszych aut

Struktura sprzedaży pokazuje szerszy trend w segmencie premium. Najmocniejsze modele coraz rzadziej są lekkimi sportowymi coupe. Rynek przesuwa się w stronę dużych SUV-ów i limuzyn, które łączą osiągi z komfortem oraz przestronnością.

Audi dobrze wykorzystuje tę zmianę. RS Q8 odpowiada na rosnący popyt na bardzo szybkie SUV-y, a RS 6 pozostaje propozycją dla klientów szukających połączenia rodzinnego auta z osiągami supersamochodu.

Dodatkowo zakup takich modeli ułatwia finansowanie. W I kwartale 2026 r. ponad połowa samochodów sprzedawanych przez Volkswagen Group Polska była finansowana leasingiem lub innymi formami abonamentowymi. To coraz ważniejszy element rynku aut premium.

Hybrydy i elektryfikacja zmieniają segment 600+ KM

Segment najmocniejszych samochodów szybko się elektryfikuje. Klasyczne V8 i V10 nadal pozostają ważną częścią rynku, ale producenci coraz mocniej rozwijają układy hybrydowe plug-in i napędy elektryczne.

Przykładem nowego kierunku jest Audi RS 5, które w zelektryfikowanej odmianie osiąga nawet 639 KM. Takie konstrukcje pokazują, że granica 600 KM przestaje być domeną wyłącznie tradycyjnych silników spalinowych.

Zmiana technologii wpływa też na charakter aut. Nowoczesne modele stają się cięższe, dlatego SUV-y i duże limuzyny lepiej radzą sobie z integracją baterii oraz rozbudowanych układów hybrydowych.

Audi wyznacza kierunek rynku premium

Dominacja Audi w I kwartale 2026 r. pokazuje, jak szybko zmienia się segment najmocniejszych aut w Polsce. Klienci coraz częściej oczekują połączenia ekstremalnych osiągów z praktycznością i komfortem codziennego użytkowania.

RS 6 i RS Q8 idealnie trafiają w ten trend, dlatego marka z Ingolstadt dziś wyraźnie wyprzedza konkurencję w klasie 600+ KM. Kolejne lata pokażą, jak mocno rynek zmienią dalsza elektryfikacja i rozwój finansowania aut premium.