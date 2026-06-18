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Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van
Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van

Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van

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Stellantis rozszerza ofertę kompaktowych samochodów dostawczych o nową konfigurację SCV (Smart Compact Van) — wersję wyróżniającą się jednolitą stylistyką nadwozia i gruntownie przeprojektowaną kabiną, dostosowaną do wymagań zawodowych kierowców pod względem funkcjonalności i elastyczności przestrzeni roboczej.

W ramach wydarzenia online o zasięgu ogólnoeuropejskim, które zgromadziło ponad 300 dziennikarzy i przedstawicieli branży, Stellantis Pro One zaprezentował nową wersję poszerzającą ofertę produktów z rodziny dostawczych samochodów kompaktowych (Compact Van ) – najlepiej sprzedającej się gamy produktów Stellantis na świecie i bezdyskusyjnego lidera w Europie, gdzie posiada 48,2% udziałów w rynku (od stycznia do kwietnia 2026 roku): prawie co drugi sprzedawany samochód należy do jednej z marek Stellantis.

         

Jakie modele otrzymały wersję Smart Compact Van?

Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start, Peugeot Partner Active: to nazwy wyjątkowej wersji Smart Compact Van w pełni dostosowanej do potrzeb profesjonalnych kierowców.

Baza pozostała bez zmian

Podstawowa konstrukcja pozostaje ta sama, jednak nadwozie zyskało teraz duży, charakterystyczny przedni zderzak zaprojektowany z myślą o zwiększeniu ochrony pojazdu. We wnętrzu całkowicieprzeprojektowano panele drzwiowe oraz deskę rozdzielczą, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i ergonomię obsługi.

Jakie funkcjonalności kryje wersja Smart Compact Van?

Ponadto analiza przeprowadzona przez Stellantis wykazała, że 40% klientów nie jest zainteresowanych konfiguracją trzyosobową, a kierowcy zawodowi podróżują sami przez około 90% czasu pracy. Podjęto więc decyzję o wprowadzeniu w nowym modelu Compact Van przełomowego elementu wyposażenia standardowego – unikalnego w tym segmencie i zapewniającego więcej przestrzeni, większą funkcjonalność oraz wyższą wartość dla klienta: fotela Flexiseat.

Flexiseat to modułowy fotel pasażera, który można złożyć, aby zwiększyć przestrzeń ładunkową. Może zostać uzupełniony o rozwiązanie "Modutable", zapewniające praktyczne wsparcie dla mobilnego biura lub stolika do spożywania posiłków. To światowa premiera, dostępna wyłącznie w tej wersji, która dodatkowo potwierdza wieloletnią zdolność Stellantis do rozwijania pojazdów użytkowych zgodnie z potrzebami klientów.

Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van

Ponadto nowa wersja oferuje także szereg nowych, innowacyjnych
funkcji, takich jak:

  • Moduconsole, szybko zdejmowana konsola środkowa, łatwa do przechowywania w obszarze załadunkowym, z uchwytem na kubek i
    zamykanym schowkiem, który można zaadaptować do różnorodnych zastosowań (na małe narzędzia, tablet, smartfon z ładowarką, dokumenty...).
  • Dashbox, deska rozdzielcza z dwoma zamykanymi schowkami i uchwytem na kubek.
  • Drivedrawer, szuflada pod siedziskiem służąca do przechowywania w dyskretnym miejscu notatników, laptopa lub tabletu.
  • Moduwork, konfiguracja z centralnie umieszczonym trzecim siedzeniem, umożliwia zabranie na pokład do trzech osób. Gdy nie jest potrzebne, środkowe siedzenie może być przekształcone w sposób zwiększający funkcjonalność: jest ono wyposażone w zamykany schowek i może być złączone z siedzeniem pasażera oraz składanym stolikiem lub też umożliwiać przewóz długich przedmiotów.

Samochód jest również wyposażony w gniazdo 220 V, umożliwiające ładowanie laptopa, tabletu i innych urządzeń.

Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne pozostają takie same: dostępne są dwie długości, ładowność od 750 kg do 1 tony oraz przestrzeń ładunkowa wynosząca od 3,3 do 4,4 metrów sześciennych.

Stellantis Pro One poszerza ofertę kompaktowych vanów o funkcjonalną i przystępną wersję Smart Compact Van

Multienergetyczna strategia pod maską

W kwestii wyboru układu napędowego Stellantis raz jeszcze kierował się informacją zwrotną od klientów, w oparciu o którą przyjął strategię multienergetyczną, której celem jest ułatwienie przejścia na wersję elektryczną przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności. W samym sercu gamy znalazł się w 100% elektryczny układ napędowy zapewniający zasięg do 270 km i moc 136 KM – jeden z najlepszych w swojej kategorii. Ponadto oferta obejmuje także trzy silniki spalinowe (dwa diesla i jeden benzynowy) z manualną skrzynią biegów, a w przyszłym roku zostanie wprowadzona wersja z miękką hybrydą. Diesel ma 1.5 litra pojemności i rozwija 100 lub 130 KM, a jednostka benzynowa to 1.2-litrowe turbo o mocy 110 KM.

Przystępna cena, W sprzedaży od listopada

Wszystko to dostępne będzie w bardzo przystępnej cenie, niższej niż w przypadku reszty gamy zarówno w modelu z silnikiem spalinowym, jak i BEV, co stało się możliwe dzięki efektowi skali i silnemu skupieniu na efektywności kosztowej. Zamówienia ruszą we wrześniu, a samochody trafią do sprzedaży w listopadzie.

Nowy Smart Compact Van, stworzony w oparciu o bezpośrednie informacje zwrotne od klientów, to pojazd łączący w sobie funkcjonalność z wygodą w kabinie oraz wyróżniające się funkcje przy zachowaniu kontrolowanych kosztów eksploatacyjnych. Tym samym stanowi odpowiednie narzędzie pozwalające stawiać czoła wyzwaniom, w szczególności w postaci nowej, coraz bardziej agresywnej konkurencji w strategicznym segmencie, w którym Stellantis od zawsze walczy o pozycję lidera.

Paweł Bartocha

Redaktor
Data publikacji: 18.06.2026 11:00
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