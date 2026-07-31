Volkswagen świętuje 20 lat Tiguana. Specjalna wersja dostała nowy wygląd

Volkswagen świętuje 20 lat Tiguana specjalną wersją Edition 20. Jubileuszowa odmiana wyróżnia się lakierem Maple Red Metallic, pakietem R-Line Black Style oraz bogatszym wyposażeniem.

Ceny promocyjne startują od 175 890 zł, a zmiany obejmują głównie wygląd i komfort, bez ingerencji w gamę silnikową.

Volkswagen Tiguan Edition 20 na 20-lecie modelu

Tiguan Edition 20 powstał z okazji 20. rocznicy modelu. Pierwszy koncept SUV-a Volkswagena został pokazany w listopadzie 2006 roku, a rok później samochód trafił do seryjnej produkcji. Przez dwie dekady Tiguan stał się jednym z najważniejszych modeli marki, szczególnie w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Volkswagen nie zdecydował się jednak na głęboką modernizację techniczną. Jubileuszowa wersja skupia się przede wszystkim na stylistyce, wyposażeniu oraz atrakcyjniejszej konfiguracji, zachowując znane już układy napędowe dostępne w standardowym Tiguanie.

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R-Line Black Style i specjalny lakier Maple Red

Najbardziej widoczne zmiany dotyczą wyglądu zewnętrznego. Tiguan Edition 20 otrzymał pakiet R-Line Black Style, który obejmuje czarne obudowy lusterek, czarne obramowania szyb, przyciemniane tylne szyby oraz sportowe akcenty stylistyczne.

Samochód wyróżniają również 19-calowe felgi aluminiowe oraz oznaczenia EDITION 20 na słupkach B. Volkswagen przygotował także specjalny kolor nadwozia Maple Red Metallic, dostępny wyłącznie dla tej jubileuszowej odmiany. Dopłata do tego lakieru wynosi 750 zł.

Bogate wyposażenie już w standardzie

Volkswagen pozycjonuje Edition 20 jako wersję dla klientów oczekujących wysokiego poziomu komfortu. Na pokładzie znalazły się między innymi reflektory LED Plus, cyfrowe zegary Digital Cockpit Pro oraz trójstrefowa klimatyzacja Climatronic.

Lista wyposażenia obejmuje także ambientowe oświetlenie wnętrza z możliwością wyboru 10 kolorów, podgrzewane przednie fotele z pneumatycznym podparciem lędźwiowym, podgrzewaną kierownicę wielofunkcyjną oraz system kamer Area View 360.

Na liście znalazły się również zaawansowane systemy wsparcia kierowcy: Park Assist Plus z funkcją pamięci, Travel Assist z asystentem zmiany pasa, Keyless Access oraz bezdotykowy system otwierania i zamykania Easy Open/Close.

Cztery silniki do wyboru. Najtańszy Tiguan Edition 20 kosztuje 175 890 zł

Pod względem technicznym Volkswagen nie zmienił oferty napędowej. Tiguan Edition 20 dostępny jest z czterema wariantami silnikowymi:

1.5 eTSI 150 KM DSG – cena od 175 890 zł,

– cena od 175 890 zł, 2.0 TDI 150 KM DSG – cena od 186 590 zł,

– cena od 186 590 zł, 1.5 eHybrid 204 KM DSG – cena od 191 290 zł, z elektrycznym zasięgiem do 118 km,

– cena od 191 290 zł, z elektrycznym zasięgiem do 118 km, 2.0 TSI 204 KM 4Motion DSG – cena od 199 290 zł.

Najmocniejsza benzynowa odmiana korzysta z napędu na cztery koła 4Motion, natomiast hybryda plug-in pozwala na codzienną jazdę z wykorzystaniem energii elektrycznej bez uruchamiania silnika spalinowego.

Czy Tiguan Edition 20 stanie się kolekcjonerskim modelem?

Jubileuszowa wersja Tiguana nie jest limitowanym modelem z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi. Volkswagen postawił na sprawdzony sposób zwiększania atrakcyjności auta – dodatkowe wyposażenie, sportowe dodatki stylistyczne i specjalną konfigurację.

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Edition 20 raczej nie zapisze się w historii motoryzacji jako przełomowa odmiana, ale może zainteresować klientów szukających dobrze wyposażonego kompaktowego SUV-a z wyróżniającym wyglądem. Dla Volkswagena to sposób na podkreślenie sukcesu Tiguana i utrzymanie zainteresowania modelem w jednym z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku.