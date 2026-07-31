Kierowcy na A2 muszą uważać. Rusza odcinkowy pomiar i limit 70 km/h

Kierowcy jadący autostradą A2 między Warszawą a Łodzią muszą przygotować się na duże zmiany. Wraz z rozpoczęciem przebudowy pojawi się odcinkowy pomiar prędkości (OPP) oraz ograniczenie do 70 km/h na monitorowanym fragmencie trasy.

Modernizacja obejmie 92 km autostrady i zakłada rozbudowę drogi o trzeci oraz czwarty pas ruchu na najbardziej obciążonych odcinkach.

A2 Warszawa – Łódź zostanie rozbudowana. Powstaną dodatkowe pasy

Planowana modernizacja obejmie 92 km autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Inwestycja została podzielona na cztery etapy, a jej głównym celem jest zwiększenie przepustowości jednej z najbardziej obciążonych tras w Polsce.

Na odcinku między węzłem Łódź Północ a węzłem Pruszków drogowcy dobudują trzeci pas ruchu w obu kierunkach. Z kolei fragment między Pruszkowem a Konotopą zyska dodatkowy, czwarty pas, który ma poprawić płynność ruchu w rejonie Warszawy.

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Pierwsze prace ruszą we wrześniu. Kierowcy zobaczą nowe ograniczenia

Początek robót zaplanowano na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Konotopa, a pierwsze działania mają rozpocząć się najprawdopodobniej we wrześniu. Początkowo wykonawcy będą pracować poza główną jezdnią, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców.

Zarządca trasy deklaruje, że przez większość okresu przebudowy kierowcy mają mieć do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W późniejszych etapach konieczne będą jednak zmiany organizacji ruchu na głównych jezdniach.

W czasie prowadzenia robót na A2 zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. Na kontrolowanym fragmencie będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h, a system będzie mierzył średnią prędkość pojazdów między punktami kontrolnymi.

Na A2 pojawią się kamery. Pomiar ma poprawić bezpieczeństwo

Wprowadzenie OPP ma ograniczyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji w miejscu, gdzie kierowcy będą poruszać się po zwężonych odcinkach i w pobliżu pracujących ekip budowlanych.

Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej niż klasyczny fotoradar – nie sprawdza chwilowej prędkości w jednym punkcie, lecz oblicza średnią prędkość przejazdu całego monitorowanego fragmentu. Przekroczenie limitu może skutkować mandatem oraz punktami karnymi.

Jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat

GDDKiA określa rozbudowę A2 jako jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Powodem jest nie tylko długość modernizowanego odcinka, ale także ogromne natężenie ruchu – trasą każdego dnia przejeżdża od 60 do nawet 100 tys. pojazdów.

Dodatkowe pasy mają zwiększyć przepustowość i ograniczyć korki, szczególnie w rejonie Warszawy oraz w związku z planowanym rozwojem infrastruktury transportowej, w tym projektem Port Polska.

Drogowcy zaznaczają jednak, że podczas prowadzenia prac utrudnienia i okresowe zatory są nieuniknione, nawet jeśli przez większość czasu kierowcy będą mogli korzystać z dwóch pasów w każdym kierunku.

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Kierowcy muszą przygotować się na kilka lat zmian

Rozbudowa autostrady A2 ma w przyszłości znacząco poprawić komfort podróży między Warszawą a Łodzią, ale okres budowy będzie wymagał od kierowców większej ostrożności i dostosowania się do nowych zasad.

Odcinkowy pomiar prędkości, limit 70 km/h i czasowe zmiany organizacji ruchu będą teraz częścią codzienności na jednej z najważniejszych tras w Polsce. To dopiero początek tej historii.