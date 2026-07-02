Koniec placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy? Szykuje się wielka zmiana

Plac manewrowy zniknie z egzaminu kategorii B. To zapowiedź największej zmiany dla przyszłych kierowców od lat. Reforma Ministerstwa Infrastruktury wprowadzi etapowe zmiany w latach 2027–2029: mniej pytań w teorii, 24-miesięczną ważność wyniku, cyfrową kartę kursanta z zapisem GPS i obowiązkowe nagrania egzaminów.

Dla kursantów oznacza to odejście od dotychczasowego schematu egzaminacyjnego i większą ocenę umiejętności w ruchu miejskim. Dla szkół jazdy i WORD-ów to jednocześnie większa przejrzystość i presja na jakość szkolenia.

Kiedy zmienią się egzaminy na prawo jazdy? Reforma została rozpisana do 2029 roku

Ministerstwo Infrastruktury nie planuje jednorazowej rewolucji. Zmiany mają być wprowadzane etapami w latach 2027-2029, aby szkoły jazdy, WORD-y i kursanci mogli przygotować się do nowego systemu.

Pierwsze przepisy mają wejść w życie już w 2027 roku. To wtedy rozpoczną się największe zmiany dotyczące egzaminów praktycznych, szkolenia kierowców oraz cyfryzacji całego procesu. Docelowy model ma obowiązywać od 2029 roku.

Resort zapowiada odejście od schematycznego egzaminowania na rzecz oceny rzeczywistych umiejętności kierowców. Równocześnie większy nacisk zostanie położony na kontrolę jakości szkolenia i cyfrowy nadzór nad kursami.

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Plac manewrowy zniknie z egzaminu kategorii B

Najgłośniejszą zmianą jest rezygnacja z obowiązkowego placu manewrowego podczas egzaminu praktycznego na kategorię B i B1.

Ministerstwo chce, aby kandydaci byli oceniani przede wszystkim w normalnym ruchu drogowym, gdzie naprawdę wykorzystują zdobyte umiejętności. Oznacza to koniec obowiązkowego wykonywania łuku i ruszania pod górę podczas państwowego egzaminu.

Nie oznacza to jednak całkowitego zniknięcia placu manewrowego. Kursanci nadal będą ćwiczyć podstawowe manewry podczas szkolenia, ale nie będą już z nich rozliczani na egzaminie państwowym.

Resort argumentuje, że obecny system zbyt mocno premiuje wyuczone schematy. Według danych ministerstwa ponad 30 proc. kandydatów oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym, zanim w ogóle wyjedzie na miasto.

Zmiany nie obejmą egzaminów na motocykle, ciężarówki i autobusy. Tam plac manewrowy pozostanie obowiązkowy.

Zmieni się także egzamin teoretyczny

Reforma obejmie również część teoretyczną egzaminu.

Ministerstwo planuje ograniczyć bazę pytań z około 3500 do maksymalnie 1500. Celem jest odejście od pamięciowego uczenia się odpowiedzi na rzecz sprawdzania rzeczywistej znajomości przepisów i umiejętności oceny sytuacji na drodze.

Nowością będzie także ograniczenie ważności zaliczonego egzaminu teoretycznego do 24 miesięcy. Po upływie tego czasu kandydat będzie musiał ponownie zdać teorię.

Za przygotowanie i aktualizację bazy pytań ma odpowiadać nowe Centrum Egzaminowania działające w ramach Instytutu Transportu Samochodowego.

Cyfrowa karta kursanta i nagrywanie egzaminów

Od 2027 roku ma ruszyć również cyfryzacja procesu szkolenia.

Każda jazda będzie zapisywana w elektronicznej karcie kursanta wraz z informacją o czasie szkolenia, instruktorze, numerze kursanta oraz trasie przejazdu zapisanej przez GPS. Dane po zakończeniu zajęć potwierdzą zarówno instruktor, jak i kursant.

Ministerstwo chce również rozszerzyć obowiązek nagrywania egzaminów. Rejestrowane mają być nie tylko egzaminy państwowe wszystkich kategorii, ale również egzaminy wewnętrzne w szkołach jazdy. Nagrania będą przechowywane przez 90 dni i posłużą m.in. do rozpatrywania ewentualnych odwołań.

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Co zmieni się dla szkół jazdy?

Reforma oznacza większy nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Resort planuje wprowadzenie rankingów szkół jazdy i WORD-ów opartych m.in. na zdawalności egzaminów. Cyfrowa karta kursanta oraz obowiązkowa rejestracja godzin jazdy mają utrudnić fikcyjne szkolenia i zwiększyć kontrolę nad jakością kursów.

Branża pozytywnie ocenia pomysł odejścia od placu manewrowego dla kategorii B, choć zwraca uwagę, że utrzymanie placów nadal będzie konieczne przy szkoleniu motocyklistów oraz kierowców ciężarówek i autobusów, co może wpłynąć na koszty tych kursów.

Reforma będzie wprowadzana stopniowo

Największe zmiany pojawią się od 2027 roku, ale pełne wdrożenie nowego systemu zaplanowano na 2029 rok.

Jeśli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, będzie to największa reforma egzaminów na prawo jazdy od wielu lat. Jej głównym celem jest ograniczenie nauki "pod egzamin" i większy nacisk na umiejętności, które rzeczywiście przydają się podczas codziennej jazdy.