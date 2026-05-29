Krakowska SCT: 15,4 mln zł wpływów i ponad 1,4 mln opłat. Mandatów tylko 28

Ponad 1,4 mln opłat i około 15,4 mln zł wpływów, a zaledwie 28 mandatów — tak wygląda bilans kilku pierwszych miesięcy funkcjonowania krakowskiej strefy czystego transportu. Strefa ruszyła 1 stycznia 2026 r. i obejmuje około 60 proc. powierzchni miasta.

Dane pokazują, że mechanizm opłat działa powszechnie, kary są rzadkie, a polityczna debata szybko przeniosła się z sal urzędów na ulice. Poniżej szczegóły: kto i na jakich zasadach może wjechać, jakie są statystyki oraz co może przesądzić o likwidacji strefy.

Krakowska strefa czystego transportu (SCT) od 2026 roku. Jak działa i jakie ma skutki dla kierowców?

Krakowska strefa czystego transportu (SCT) działa od 1 stycznia 2026 roku i obejmuje około 60 proc. powierzchni miasta. To nie jest niewielka strefa w centrum, ale rozległy obszar, w którym obowiązują konkretne zasady wjazdu dla samochodów spalinowych.

System od początku budzi emocje, ale dane pokazują, że w praktyce działa inaczej, niż wielu kierowców się spodziewało. Zamiast masowych mandatów dominują opłaty za wjazd, które stały się realnym elementem codziennego ruchu w Krakowie.

SCT w Krakowie: dlaczego powstała i kogo dotyczy?

Strefa została wprowadzona przez krakowski samorząd w odpowiedzi na przepisy ustawy o elektromobilności oraz przekroczenia norm jakości powietrza. Kluczowy był raport GIOŚ za 2024 rok, który wykazał poziom NO2 na poziomie 45 µg/m3 przy dopuszczalnym limicie 40 µg/m3.

Do SCT mogą wjeżdżać:

pojazdy bezemisyjne

auta spełniające określone normy emisji

pojazdy objęte wyłączeniami

W praktyce dla aut spalinowych obowiązują konkretne progi:

benzyna co najmniej Euro 4 (ok. 2005 r.)

diesel co najmniej Euro 6 (ok. 2014 r.)

Strefa realnie wpływa więc na codzienne decyzje tysięcy kierowców.

Statystyki SCT: 531 wykroczeń i tylko 28 mandatów

Pierwsze miesiące funkcjonowania strefy pokazują ciekawy obraz egzekwowania przepisów. Straż miejska ujawniła 531 wykroczeń, ale tylko 28 zakończyło się mandatem.

Pozostałe przypadki wyglądały następująco:

502 pouczenia

1 sprawa skierowana do sądu

łączne mandaty: 2680 zł

W przeliczeniu daje to średnio mniej niż 100 zł na mandat.

Te dane pokazują, że Kraków nie stosuje agresywnej polityki karania. Strefa działa raczej etapowo - z dużym udziałem pouczeń i stopniowego egzekwowania zasad.

Opłaty zamiast mandatów: ponad 1,4 mln wjazdów

Najważniejszym elementem systemu nie są mandaty, ale opłaty za wjazd dla aut niespełniających norm.

Do 22 maja 2026 roku w Krakowie:

zarejestrowano 1 405 225 opłat

wpływy wyniosły ok. 15,4 mln zł

średnio to ok. 9,8 tys. płatnych wjazdów dziennie

W 2026 roku opłata wynosi 5 zł za dzień, a od 2027 roku wzrośnie do 15 zł.

Dla wielu kierowców to po prostu koszt wjazdu do miasta, a nie kara.

Dlaczego opłaty dominują nad mandatami?

Model krakowskiej SCT został skonstruowany tak, aby umożliwić wjazd starszym samochodom, ale pod warunkiem uiszczenia opłaty. W efekcie system działa bardziej jak regulowany dostęp do miasta niż klasyczna strefa zakazu.

Mandaty są stosowane rzadko, natomiast opłata za wjazd stała się standardową ścieżką dla tysięcy kierowców dziennie.

Kto może wjechać bez opłat?

Strefa przewiduje kilka istotnych wyłączeń. Bez opłat mogą wjechać m.in.:

mieszkańcy posiadający auta sprzed wprowadzenia SCT

samochody zabytkowe

kierowcy jadący do placówek medycznych w określonych sytuacjach

Pozostali kierowcy mogą korzystać z opłaty dziennej.

Ile kosztuje wjazd do SCT?

System opłat jest kluczowym elementem całej strefy:

2026 rok: 5 zł za dzień

2027 rok: 15 zł za dzień

To właśnie ten mechanizm generuje największe wpływy i jednocześnie wpływa na decyzje kierowców dotyczące starszych aut.

Co dalej ze strefą czystego transportu w Krakowie?

Przyszłość SCT zależy od jakości powietrza. Zgodnie z przepisami, strefa jest obowiązkowa przy przekroczeniu norm NO2.

2024 rok: 45 µg/m3 (powyżej normy)

2025 rok: 40 µg/m3 (na granicy normy)

Aby możliwe było jej zniesienie, poziomy NO2 muszą pozostawać w normie przez trzy kolejne lata. Oznacza to, że realny scenariusz ewentualnej likwidacji strefy pojawia się najwcześniej w 2028 roku.

Krakowska SCT to jeden z największych tego typu systemów w Polsce. Obejmuje 60 proc. miasta i łączy ograniczenia emisji z systemem opłat, który stał się głównym źródłem wpływów.

Dane pokazują wyraźnie: mandatów jest niewiele, a opłaty generują milionowe przychody. W kolejnych latach - wraz ze wzrostem stawki do 15 zł - wpływ strefy na codzienny ruch w Krakowie może jeszcze się zwiększyć.