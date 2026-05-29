Chrysler Pacifica 2027 wraca do produkcji. SUV-y miały ją wykończyć, ale minivan nadal się broni

Chrysler wznowił produkcję Pacificy 2027 w Windsor Assembly — to test, czy klasyczny minivan utrzyma pozycję wobec dominacji SUV-ów. Montaż ruszył w maju 2026 r., a model zyskał odświeżony przód, nowe oświetlenie, podświetlane logo oraz rozszerzony pakiet Safety Sphere przy zachowaniu systemu Stow 'n Go.

Ceny w USA startują od 41 495 dolarów, oferta obejmuje wersje FWD i AWD, a wybrane warianty objęto obniżkami wzmacniającymi argument cenowy. Sprawdzamy, kto uczestniczył w uruchomieniu produkcji i co faktycznie się zmieniło — od przestrzeni ładunkowej po gamę wersji.

CHRYSLER PACIFICA 2027 WRÓCIŁA NA LINIE PRODUKCYJNE. STELLANTIS WALCZY O SEGMENT MINIVANÓW

Chrysler oficjalnie wznowił produkcję Pacificy 2027 w zakładzie Windsor Assembly w Kanadzie. Dla Stellantis to coś więcej niż start kolejnego rocznika - koncern wyraźnie pokazuje, że nie zamierza rezygnować z segmentu minivanów mimo dominacji SUV-ów.

Windsor Assembly od ponad 40 lat pozostaje jednym z najważniejszych miejsc produkcji rodzinnych modeli Chryslera. To właśnie tutaj powstała duża część z ponad 16 mln minivanów sprzedanych przez markę od 1984 roku.

W uroczystym uruchomieniu produkcji uczestniczyli przedstawiciele Stellantis Canada, w tym Trevor Longley, Matt McAlear, Peter Vitti oraz James Stewart z związku Unifor Local 444. Stellantis podkreśla, że w zakładzie pracuje ponad 6 tys. osób, a Pacifica nadal pozostaje jednym z kluczowych modeli dla rynku Ameryki Północnej.

PACIFICA 2027 DOSTAŁA NOWY PRZÓD I WIĘCEJ TECHNOLOGII

Chrysler nie zdecydował się na rewolucję stylistyczną, ale Pacifica 2027 została wyraźnie odświeżona. Największe zmiany dotyczą pasa przedniego, oświetlenia i nowych elementów świetlnych.

Model otrzymał:

przeprojektowany przód nadwozia

nowe reflektory i światła LED

podświetlane logo Chryslera

rozszerzony pakiet systemów Safety Sphere

nowe rozwiązania multimedialne

Producent stawia przede wszystkim na nowoczesność i funkcjonalność, zachowując charakter rodzinnego minivana.

Sprawdź: Chrysler wraca z tanimi SUV-ami. Modele Arrow i Arrow Cross już jeżdżą po Europie

STOW 'N GO WCIĄŻ POZOSTAJE NAJWIĘKSZĄ PRZEWAGĄ PACIFICY

Najważniejszy element Pacificy pozostaje bez zmian. Chrysler nadal oferuje system Stow 'n Go, dzięki któremu siedzenia drugiego i trzeciego rzędu można schować całkowicie w podłodze.

Po złożeniu foteli Pacifica oferuje do 3979 litrów przestrzeni bagażowej. To jeden z najlepszych wyników w całym segmencie MPV i przewaga, której wiele SUV-ów nadal nie potrafi dorównać.

Model będzie dostępny jako:

auto siedmioosobowe lub ośmioosobowe

wersja z napędem FWD

wariant AWD dla klientów oczekujących większej uniwersalności

Chrysler wyraźnie pokazuje, że Pacifica ma pozostać praktycznym samochodem rodzinnym, a nie kolejnym crossoverem stylizowanym na SUV-a.

CENY CHRYSLERA PACIFICA 2027 W USA

W Ameryce Północnej oferta Pacificy 2027 obejmuje kilka wersji wyposażenia.

Ceny startują od:

41 495 dolarów - LX FWD

43 545 dolarów - Select FWD

46 540 dolarów - Select AWD

57 905 dolarów - Pinnacle AWD

Do każdej wersji doliczana jest opłata transportowa wynosząca 1995 dolarów.

Stellantis podkreśla, że część odmian została wyceniona korzystniej niż wcześniej. Obniżki przekraczają 2 tys. dolarów w USA i sięgają nawet 7200 dolarów w Kanadzie.

Przeczytaj: Chrysler wraca z tanim autem. Nowy Pronto ma namieszać w segmencie budżetowym

STELLANTIS NIE REZYGNUJE Z MINIVANÓW

Pacifica 2027 ma być jednym z najważniejszych modeli Chryslera w Ameryce Północnej i jednocześnie testem dla całego segmentu MPV. W czasie, gdy większość producentów skupia się na SUV-ach, Stellantis nadal inwestuje w klasyczny rodzinny minivan.

Nowy model łączy odświeżony wygląd, większą liczbę technologii i praktyczne rozwiązania, które od lat budują pozycję Pacificy. Chrysler liczy, że właśnie funkcjonalność i przestrzeń pozwolą utrzymać zainteresowanie klientów mimo rosnącej popularności dużych SUV-ów.

Pacifica 2027 pokazuje też, że segment MPV nadal ma swoje miejsce na rynku - szczególnie tam, gdzie liczy się wygoda rodzin, przestrzeń i codzienna użyteczność.