  Legendarny Lotus wraca do Polski. Moc tego auta robi wrażenie

Lotus wraca do Polski z autem o mocy 2039 KM. Importer, Grupa Pietrzak, uruchomił już salon w Warszawie i zapowiada drugi punkt w Katowicach przed końcem 2026 roku. W ofercie pojawią się zarówno klasyczne sportowe coupé z V6, jak i elektryczne oraz hybrydowe flagowce o mocach przekraczających 900 KM.

Powrót zaplanowano z rozmachem i kieruje się do klientów premium szukających alternatywy dla niemieckich marek.

Lotus wraca do Polski. W ofercie auto o mocy 2039 KM

Lotus oficjalnie wraca na polski rynek i od razu wchodzi z pełną gamą modeli. Pierwszy salon marki działa już w Warszawie przy ul. Wirażowej 21, a drugi ma zostać otwarty w Katowicach jeszcze przed końcem roku. Oba punkty będą pełnić również funkcję autoryzowanych serwisów.

Za rozwój marki odpowiada Grupa Pietrzak, od lat związana z segmentem premium i luksusowym. Lotus nie zamierza rywalizować z masowymi producentami premium. Brytyjska marka celuje w klientów rozważających zakup takich aut jak Aston Martin, Ferrari, Maserati, Bentley czy Lamborghini.

Powrót do Polski nie jest symboliczny. Lotus od razu wprowadza pełną ofertę, obejmującą zarówno klasyczne samochody sportowe, jak i najnowsze modele elektryczne oraz hybrydowe.

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Emira, Emeya, Eletre i Evija trafiają do polskich salonów

Najbardziej tradycyjnym modelem w gamie pozostaje Emira. To sportowe coupe z centralnie umieszczonym silnikiem, dostępne zarówno z jednostką V6 z kompresorem, jak i silnikiem 2.0 turbo.

Obok niej pojawią się nowoczesne modele elektryczne. Emeya to czterodrzwiowe GT, natomiast Eletre jest luksusowym SUV-em o długości przekraczającej pięć metrów. W najmocniejszych wersjach oba modele oferują nawet 918 KM.

Prawdziwą gwiazdą oferty pozostaje jednak Evija. Hipersamochód napędzany czterema silnikami elektrycznymi generuje aż 2039 KM. To jeden z najmocniejszych seryjnych samochodów drogowych na świecie i najmocniejszy model w historii Lotusa.

Lotus stawia też na hybrydy

Marka nie ogranicza się wyłącznie do aut elektrycznych. Do polskiej oferty trafi również Eletre X wykorzystujący technologię X Hybrid.

Producent deklaruje moc 952 KM, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy oraz zasięg przekraczający 1200 kilometrów. To model skierowany do klientów oczekujących połączenia wysokich osiągów z komfortem codziennego użytkowania.

Lotus podkreśla jednak, że nie zamierza rezygnować ze swojego sportowego DNA. Dlatego obok nowoczesnych napędów nadal oferuje modele stworzone przede wszystkim z myślą o przyjemności z jazdy.

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Polska ma być jednym z kluczowych rynków marki

Powrót Lotusa nie jest przypadkowy. Polska należy dziś do największych rynków motoryzacyjnych w Europie, a segment samochodów luksusowych i sportowych rośnie z roku na rok.

Dlatego brytyjska marka zdecydowała się rozpocząć działalność od razu z pełną ofertą i rozwiniętą siecią sprzedaży oraz serwisu. Pierwszy salon działa już w Warszawie, a drugi zostanie uruchomiony w Katowicach.

Lotus liczy, że dzięki połączeniu klasycznych samochodów sportowych, nowoczesnych elektryków i zaawansowanych hybryd zbuduje w Polsce silną pozycję w segmencie aut premium. A obecność modelu Evija o mocy 2039 KM pokazuje, że marka wraca nad Wisłę z bardzo ambitnymi planami.