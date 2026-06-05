To nie błąd. Lotus Eletre X ma 939 KM i „tylko” 230 km/h prędkości maksymalnej

Lotus Eletre X oferuje 939 KM, akumulator 70 kWh i deklarowany łączny zasięg ponad 1200 km, ale jego prędkość maksymalna wynosi zaledwie 230 km/h. To hybryda plug-in, którą Lotus wprowadza do Europy, przesuwając akcent po słabszych wynikach sprzedaży wersji elektrycznych.

Topowa odmiana H1000 przyspiesza do 100 km/h w 3,3 s, a od 80 do 160 km/h rozpędza się w 3,88 s, lecz prędkość maksymalną ograniczono do 230 km/h. Oto szczegóły napędu, zasięgu, ładowania i podwozia.

LOTUS ELETRE X W EUROPIE: HYBRYDA O MOCY 939 KM I ZASIĘGU 1200 KM

Lotus wprowadza do Europy Eletre X i zmienia podejście do elektryfikacji swojej gamy. Zamiast stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, marka sięga po hybrydę plug-in, która ma poprawić wyniki sprzedaży i zwiększyć praktyczność dużego SUV-a.

Nowy model przyciąga uwagę przede wszystkim liczbami: 939 KM mocy systemowej, akumulator 70 kWh i deklarowany łączny zasięg przekraczający 1200 km. Do tego dochodzi architektura 900 V i szybkie ładowanie DC o mocy do 350 kW. To wyraźny sygnał, że Lotus próbuje połączyć osiągi z realną użytecznością, odpowiadając na potrzeby rynku, szczególnie w Chinach, gdzie hybrydy PHEV zyskują na znaczeniu.

Układ napędowy: 2.0 turbo i dwa silniki elektryczne

Sercem Eletre X jest turbodoładowany silnik 2.0 R4 współpracujący z dwoma jednostkami elektrycznymi. W topowej odmianie H1000 układ generuje 939 KM i 935 Nm momentu obrotowego. To więcej niż w elektrycznym Eletre R pod względem mocy, ale mniej jeśli chodzi o maksymalny moment obrotowy.

Osiągi pozostają jednak imponujące. SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s, a sprint 80-160 km/h zajmuje 3,88 s. Zaskoczeniem może być ograniczenie prędkości maksymalnej do 230 km/h w topowej wersji i 210 km/h w H550. W przypadku marki kojarzonej ze sportem to wyraźne odejście od tradycyjnego podejścia do osiągów.

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Zasięg i ładowanie: ponad 1200 km i szybkie DC

Lotus stawia na praktyczność. Połączenie baterii 70 kWh i zbiornika paliwa 52 l ma zapewniać ponad 1200 km łącznego zasięgu. W trybie elektrycznym deklarowany zasięg sięga około 350 km, co w praktyce pozwala na codzienną jazdę bez użycia silnika spalinowego.

Duże wrażenie robi także ładowanie. Architektura 900 V i moc 350 kW pozwalają uzupełnić energię od 20 do 80 proc. w około 9 minut. W segmencie PHEV to wynik rzadko spotykany i jeden z kluczowych elementów wyróżniających Eletre X na tle konkurencji.

Osiągi kontra ograniczenia

Mimo bardzo dobrych przyspieszeń, ograniczenie prędkości maksymalnej do 230 km/h budzi pytania o charakter auta. W wersji H550 limit spada do 210 km/h, co jeszcze bardziej oddala model od sportowych skojarzeń z marką Lotus.

Jednocześnie w codziennej jeździe ważniejsze okazują się elastyczność i dynamika niż sama prędkość maksymalna. Eletre X ma zapewniać szybkie reakcje i płynne przyspieszanie w szerokim zakresie prędkości, co lepiej odpowiada realnym warunkom drogowym.

Podwozie i wyposażenie: poziom premium bez kompromisów

Lotus przenosi do Eletre X rozwiązania znane z wersji elektrycznych. Na pokładzie znajduje się aktywny system ograniczania przechyłów oparty na instalacji 48 V, dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne oraz adaptacyjne amortyzatory. Całość uzupełniają przednie podwójne wahacze i hamulce Brembo.

Tak skonfigurowane podwozie ma zapewniać jednocześnie komfort i stabilność przy wysokich prędkościach. W praktyce Eletre X pozostaje dużym, ciężkim SUV-em, ale z ambicjami prowadzenia bliższymi samochodom sportowym niż typowym crossoverom.

Cena i rynkowy kontekst

Elektryczny Lotus Eletre kosztuje 95 900 euro, a hybrydowy Eletre X jest droższy o około 1000 euro. To niewielka różnica, biorąc pod uwagę znacznie większą uniwersalność napędu PHEV.

Model powstał jako odpowiedź na słabszą sprzedaż wariantów elektrycznych. Hybryda ma zwiększyć atrakcyjność oferty i lepiej dopasować się do rynków, gdzie infrastruktura ładowania wciąż nie jest wystarczająco rozwinięta.

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Czy Eletre X ma szansę na sukces?

Lotus Eletre X łączy bardzo wysoką moc, duży zasięg i szybkie ładowanie, ale jednocześnie rezygnuje z części sportowego charakteru przez ograniczenie prędkości maksymalnej. To wyraźny kompromis między osiągami a użytecznością.

Model może poprawić wyniki sprzedaży marki, ale niekoniecznie zmieni jej pozycję na rynku premium. Bardziej wygląda na strategiczny pomost niż rewolucję w gamie Lotusa.